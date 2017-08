Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia veszélyesebb, mint Észak-Korea

Ha szoktunk olvasni híreket, nem csak tech cuccokkal kapcsolatban akkor valószínűleg belefutottunk abba, hogy egyre nagyobb az Észak-Korea felől érkező fenyegetettség, illetve a tényleges támadás kockázati szintje is megnövekedett, írja az Ubergizmo.

Musk többször is megemlítette, hogy sokkal nagyobb veszélynek vagyunk kitéve azzal, hogy ilyen mértékben fejlődik a mesterséges intelligencia. Nem csak ő osztja ugyanezt a véleményt, Stephen Hawking is az ügy mellé állt és ő is erős aggodalmát fejezte ki az AI-al kapcsolatban.

If you’re not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017