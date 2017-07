Kifolyik a pénz az irodából? Lássuk, hogy ez miért is van így!

Ha az interneten keresgélünk, több ezer olyan cikket és tesztet találunk, amely a gépkocsik, az étrendkiegészítők vagy akár a médiatervezés hatékonyságát vizsgálja, ugyanakkor szinte egyáltalán nincs elérhető elemzés azokról a rejtett vállalati költségekről, amelyek a minden átlagos íróasztalon megtalálható, nap mint nap használt irodai eszközök alacsony hatékonyságából erednek.

Pedig egy iroda fenntartási költségei – az irodabérlet, az üzemeltetés és az informatikai rendszerrel kapcsolatos kiadások mellett – jelentősen függnek a megfelelő irodai eszközök és irodaszerek gondos kiválasztásától, derül ki a Leitz tanulmányából.

Ma már az élet szinte minden területén az az elvárásunk, hogy az adott megoldás ne pusztán működjön, de tegye ezt intuitíven és emellett még nézzen is ki jól. Vajon elfogadnánk, hogy a telefonunk fele időben nem működik? Vagy, hogy a számítógépünk billentyűzete rendszeresen beragad? Ezek a termékek valószínűleg már aznap a kukában végeznék. Ennek ellenére vannak olyan irodai eszközök, amelyek egy elektronikus kütyü töredékébe kerülnek, sokkal könnyebben cserélhetők, és mi mégis toleráljuk az igencsak kifogásolható működésüket. Vagy ha tényleg lecseréljük őket, gyakran véletlenszerűen egy másik olcsó terméket választunk helyettük. Általában örömmel válunk meg a néhány éves, drága digitális gépeinktől, amelyekről úgy hisszük, már nem töltik be funkciójukat, miközben egyáltalán nem foglalkozunk azokkal a dolgokkal (mint például a tűzőgép, lyukasztó, irattároló és rendszerező), amelyeket nap mint nap használunk az irodában. Pedig, ha jobban átgondolnánk a lehetőségeinket, jelentős megtakarítást érhetnénk el az irodai költségek terén is, és egyben sokkal hatékonyabban tudnánk dolgozni.

A rosszabb minőségű eszközök használata tehát összességében jócskán megnöveli irodai kiadásainkat. Ha az egy egységre vetített költség függvényében nézzük a ráfordításokat, láthatjuk, hogy valójában nem egy olcsó 1.500 forintos tűzőgépet vettünk, hanem egy 62.000 forintosat, csak nem voltunk tudatában. Van egy régi mondás, amit biztosan sokunk hallott már:

„Nem vagy elég gazdag ahhoz, hogy megengedhess magadnak olcsó dolgokat.”

A jelenlegi gazdasági körülmények között pedig, amikor minden vállalat komolyan számolja a költségeket, ez a mondat mindannyiunk számára tanulságos lehet.