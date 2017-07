Végre megnyitja kapuit Európa felé a Xiaomi

Eljött hát a pillanat, a Xiaomi hivatalosan is bevonul Európába, ráadásul nem is egyből a nyugatot veszi célba!

Lei Jun árulta el személyesen a remek hírt (Xiaomi vezérigazgató), miszerint a Xiaomi termékek hamarosan Európában is elérhetőek lesznek, kvázi nem kell Kínából rendelnünk és vámot fizetnünk, hanem hamarosan besétálhatunk a Xiaomi márkaboltba, és kiválaszthatjuk magunknak a legjobban tetsző, nem túlárazott okostelefonunkat.

Az első körbe mi is beleesünk szerencsére, többek közt még Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Oroszország is elsőként kapja meg a lehetőséget. Később természetesen szeretnének Nyugat-Európába is terjeszkedni, de mivel a forrásaik nem végtelenek, ezért ezzel kicsit még várni kell.

Egyébként a pontos kiejtésre a válasz ebben a videóban található:

Forrás: napidroid.hu