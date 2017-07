A mai napon az M0-ás autópályánál megkezdődött az első hazai LNG töltőállomás építése

„Hamarosan a főbb autópályák mentén még további 4 cseppfolyósított földgázt (LNG) és sűrített földgázt (CNG) egyaránt kínáló kút létesül hazánkban. Ennek köszönhetően Magyarország is becsatlakozik a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) LNG és CNG folyosójába”

– hívta fel a figyelmet Domanovszky Henrik a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE) elnöke és a PAN-LNG Project koordinátora.

A beruházás várható befejezési időpontja 2017. szeptember. „Ez azt jelenti, hogy már az ősztől lehetővé válik az ország egyik legfontosabb tranzitútvonalán az LNG üzemű teherautók töltése, nem utolsósorban pedig egy újabb nagykapacitású töltőpont áll a CNG tartályos autók rendelkezésére” – emelte ki az alapkőletételen Domanovszky Henrik. Hangsúlyozta, hogy hazánkon keresztül rövidesen valamennyi környező ország elérhetővé válik az LNG-üzemű teherautók és buszok számára.

Uniós finanszírozásból

Az MGKKE a cseppfolyósított földgáz (LNG) töltőinfrastruktúrájának fejlesztésre dolgozta ki a PAN-LNG projektet, melyet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) támogatható projektjei közé választottak. A projekt elsődleges célja az LNG alapú közlekedés fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első töltőpontok fizikai megvalósítása, valamint azok ellátásának biztosítása. „A beruházás összköltsége eléri az 1,2 millió eurót, melynek 85 százaléka uniós forrásból valósulhat meg. A közforgalmú LNG és CNG töltőállomás építésének műszaki részleteiért az LNG-Tech Kft. felel” – jegyezte meg a PAN-LNG projekt koordinátora. Hozzátette: ugyan Közép-Európában – Lengyelországot nem ide sorolva – ez lesz az első LNG üzemű járműveket kiszolgáló létesítmény, azonban a következő években tucatjával nyílnak majd további töltőpontok a régióban.

Magyar kormányzati támogatás

Az MGKKE az LNG-projektet első alkalommal 2012-ben mutatta be a Magyar Országgyűlés bizottsági ülésén. A későbbi szakmai előterjesztést részletesen megvizsgálták a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért valamint az energiaügyekért felelős államtitkárságai is. 2015. február 19-én a Fejlesztési Politikáért és a Koordinációért felelős Bizottság támogatási kérelemre érdemesnek találta az MGKKE által készített anyagot. Néhány nappal később a magyar kormány Nemzeti Fejlesztési Bizottsága az Európai Unió által CEF finanszírozásra javasolt tenderek közé jelölte a PAN-LNG Projektet.

Az LNG előnye, hogy a cseppfolyósítást követően térfogata az eredeti gáz csupán hatszázadát teszi ki, így lehetővé válik a nagy távolságokra történő gazdaságos szállítása és nagyobb mennyiségek tárolása. Ez pedig a haszonjárművek terén nagyobb, akár 1500 km-es hatótávot tesz lehetővé.

Lokális és globális előnyök

A projekt vezetői a legmesszebb kívánnak elmenni a kedvező hatások elérése terén. A dízel járművek kiváltására szolgáló gáz hajtóanyag nem csak a rákkeltő szilárdrészecske kibocsátásától mentesíti a közlekedést, hanem nagyságrendekkel alacsonyabb NO x emissziót is eredményez. Széles körben ismert az a tény is, hogy a kőolaj alap üzemanyagokhoz képest mintegy 25 százalékkal kisebb CO 2 kibocsátást eredményez a földgáz felhasználása. Mindeközben korlátlan mértékben lehet a földgázt megújuló, vagy szintetikus eredetű metánnal helyettesíteni, így a globális felmelegedés visszafogása érdekében a gáz hajtóanyagra való átállás hatékony lépés.