A Volkswagen Csoport elkötelezetten támogatja az új együttműködési formákat. Ezek közé tartozik az agilis munkavégzés, a páros programozás és a konszernen átívelő tudáshálózat, a Group Connect. A konszern egyre több dolgozója teszi próbára és hasznosítja ezeket a modern munkaeszközöket és módszereket.

„A munka világa a jövőben olyan vezetési és vállalati kultúrákról szól majd, amelyek alapja a nyitottság, a kreativitás, a döntéshozatalra és a párbeszédekben történő részvételre való törekvés.”

– nyilatkozta Dr. Karlheinz Blessing, a Volkswagen Csoport igazgatótanácsának a személyügyekért és IT területért felelős tagja.

„Alkalmazkodunk ehhez a fejlődéshez. A Volkswagennél változtatunk a munka illetve a vezetési módszereken és az egymással való együttműködés formáin.”

Agilis munkavégzés: független szerveződésű csapatok a merev hierarchikus ellenőrzés helyett

A konszern márkáinál egyre több és több részlegnél illetve a Volkswagennél növekvő számú üzleti területen végzik a projektmunkát az agilis munkavégzés alapelvei alapján. Ez a megközelítés a „less push, more pull” (inkább ösztönző, mintsem kényszerítő) alapelvre fókuszál: önállóan szerveződő csapatok határozzák meg a projekt egyes lépéseit, míg a vezetők a célok meghatározására és a kiemelt feladatok fontossági sorrendjének megállapítására koncentrálnak.

A Volkswagen IT területe intenzíven használja az agilis munkavégzés módszerét, különösen a szoftverfejlesztés területén. Számos egyéb, a konszern márkáinál működő nagyobb szervezeti egység, többek között a kutatás és fejlesztés, az értékesítés vagy a gyártás is egyre nagyobb számban végez teszteket az agilis együttműködési formákat illetően. A Volkswagen számára ennek a megközelítésnek a legfőbb haszna a bürokráciamentes folyamatokban, a megnövekedett sebességben és a javuló eredményekben keresendő.

A konszern ezért az egyes munkaállomások és teljes irodakoncepciók kialakítását is folyamatosan ezekhez az agilis munkamódszerekhez igazítja, hogy ezáltal is segítse az együttműködést, erősítse a kooperációs vállalati kultúrát. Az újonnan épült IT City Wolfsburgban kitűnő példa erre. Az 1 500 dolgozónak helyet adó irodaparkot is az agilis munkavégzés jegyében alakították ki. A létesítményben helyet kaptak a projektcsapatok számára elérhető munkaszigetek, találkozóhelyek, hálózatba kapcsolt tárgyalótermek és a koncentrált munkát segítő csendes szobák.

Páros programozás: IT projektmunka pont, mint a Szilícium-völgyben

A páros programozás (pairing) módszere a Volkswagennél a Szilícium-völgyben működő IT (információ technológiai) vállalatok projektmunkáin alapul. A Volkswagen IT digitális laboratóriumában, Berlinben a szoftvermérnökök, tervezők és fejlesztők mind a páros programozás módszere alapján végzik a munkájukat. Kettesével alkotnak csapatokat és mindig az adott projekt ugyanazon elemén dolgoznak. Ez a fajta tudásmegosztás felgyorsítja a projekt előrehaladását, csökkenti a hibákat és lehetőséget teremt az ügyféligények rövidtávú megváltozásából következő gyors igazodásra.

A területen kipróbált módszerek és megszerzett tapasztalatok ezután a wolfsburgi központi IT szervezethez kerülnek. Egyre inkább felmerül a „cross pairing”, vagyis az IT kollégák határokon és időzónákon (pl. Németország és India között) átívelő együttműködésének igénye, amelynek a lehetőségét még vizsgálják.

Ezen kívül a Volkswagen a páros megközelítést alkalmazza a képzett IT diplomások felvételénél is. A hagyományos interjú helyett a jelentkezők egy Volkswagen dolgozóval töltenek néhány napot, aki a közös feladatok révén teljesen bevonja őt a projektmunkába, ami az első lépés a csapat megismerése felé.

Group Connect: tudáshálózat a teljes Volkswagen Csoport számára

Egy globálisan működő szervezet, mint a Volkswagen Csoport számára az egyes részlegek és szakemberek nem elszigetelten működnek a vállalat egyik-másik főhadiszállásán, hanem a világ minden táján elszórva dolgoznak. Ezért indította el a Volkswagen 2014-ben a konszernen átívelő Group Connect tudáshálózatát, amelynek célja a különböző régiókban, részlegeknél és a hierarchia eltérő szintjein dolgozó munkatársak közötti kommunikáció segítése. Jelenleg már a Volkswagen konszern mind a 620 000 dolgozója használhatja a Group Connect hálózatát.

A Group Connect felgyorsítja és támogatja a tudástranszfert a konszernen belül. Segítségével a felhasználók közösen dolgozhatnak, speciális témákban kereshetnek szakértőket a konszernen belül, ugyanakkor igényelhetnek és kaphatnak további, számukra szükséges információt is. Igénybe vehetik a már meglévő tudásanyagot, iránymutatást kaphatnak a legjobb gyakorlatokat bemutató példákból vagy ők is előállhatnak a sajátjukkal. Ezen kívül a Volkswagen a Group Connect rendszerét a vezetők – ideértve az igazgatótanács tagjait és a többi dolgozót is – közötti közvetlen kommunikációra is használja.