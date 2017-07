A magyar agrár óriás megállapodott az agrár-startuppal

A megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója és Speiser Ferenc, a gyártó cég ügyvezetője.

„A KITE Zrt mindig fókuszált az innovatív startup cégekkel való együttműködésre. Erre jó példa az RS Bt-vel most megkötött megállapodás is. A KITE Zrt. fontosnak tartja a precíziós gazdálkodást komplexen vizsgálni, a növénytermesztés folyamata ugyanis nem zárul le a betakarítással. Ennek a komplexitásnak elhagyhatatlan része a VIDEOKONTROLL -ra alapozott precíziós terményszárítás, mely által biztosítva van a KITE Zrt. partnerei számára a növénytermesztés teljes vertikumára a precíziós megoldás.”

– mondta a megállapodás kapcsán Szabó Levente a KITE Zrt. vezérigazgatója.

A Videokontroll segítségével optimalizálható a szemestermény-szárítók működése, továbbá ezen felül a szárítótüzek megelőzése is lehetővé vált. Eredmény: egészségesebb, kevesebb toxint tartalmazó élelmiszer és takarmány, csökkenő energiaköltség és környezeti terhelés.

A rendszer a keresztáramú szárítókba utólag építhető be. A szárítás folyamatát felügyelő kezelő minden fontos információt lát egy monitoron, ami a folyamat precíz irányításához kell. Az adatok interneten keresztül is kontrollálhatók, sőt a tulajdonos egy mobil applikáció révén, akár a telefonján is követheti a szárító működését.

„A precíziós szárítás rendszerének a fejlesztésekor maga a termény volt a fókuszban. Segíteni kívánjuk a szakembereket jobb minőségű élelmiszer hatékonyabb és biztonságosabb előállításában. Ez a megállapodás jelentős mérföldkő számunkra, melynek révén sokkal többen ismerhetik meg a precíziós szárítás módszertanát”

– mondta Speiser Ferenc mezőgazdasági szaküzemmérnök a Videokontroll egyik fejlesztője.

Az első, második és harmadik generációs Videokontroll fejlesztésén a 80-as évek elején Speiser Ferenc mezőgazdasági gépjavító és energiagazdálkodási szaküzemmérnök a Debreceni Egyetem akkori munkatársaival közösen dolgozott. Az akkori technológiát harminc évvel később már két fiával közösen, családi vállalkozásként fejlesztették tovább és kidolgozták a precíziós szárítás technológiáját. Az innovációt már számos díjjal ismerték el.

A megállapodás értelmében a KITE Zrt. nem csupán a Videokontroll szárítófelügyeleti rendszert értékesíti, hanem az ehhez tartozó komplex diagnosztikát, szakmai javaslat csomagot és a távjelzési lehetőséget is adja hozzá, megnyitva az utat partnerei előtt a precíziós szárítás megvalósításának irányába. Azaz mint aktív tudásszolgáltató a tudás esszenciáját, a megoldást nyújtja a gazdaságoknak. Az információkat feldolgozva, vizuálisan is jól értelmezhető módon kapják a KITE-partnerek. Az üzemmenet távoli ellenőrzési lehetősége számítógépen, de mobil applikációval is elérhető a KITE Zrt. saját tájékoztatási rendszerén belül is.