A Xerox durván beintett Trump-nak!

A világot sokkolva jelentette be a nyár elején Donald Trump, hogy gazdasági okok miatt az USA kilép a klímaváltozás elleni globális összefogást szentesítő párizsi egyezményből. Döntése megosztotta az embereket. Voltak, akik örültek neki, de sokan nem. Utóbbiak közt számos amerikai cég tartja elhibázottnak ezt a lépést, és egymás után adják hírül, hogy kitartanak a francia fővárosban két éve megfogalmazott közös célkitűzések betartása mellett.

A közelmúltban a vezető dokumentumkezelő technológiai vállalat, a Xerox erősítette meg, hogy nem változtat eddigi álláspontján és a párizsi klíma megállapodásban foglaltaknak megfelelve végzi a tevékenységét a jövőben is.

„Mindez azt jelenti, hogy a cégünk továbbra is elkötelezett a fenntarthatóság iránt, és felelős vállalatként folytatjuk azokat a programjainkat, amelyek az energiafelhasználás, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célozzák. Ugyanakkor dolgozzunk azon is, hogy olyan termékkel, megoldásokkal álljunk ügyfeleink rendelkezésére, amelyekkel ők is eredményesebbek lehetnek a környezetvédelemben.”

– hangsúlyozta Wendi Latko, a Xerox környezetvédelmi-és fenntarthatósági ügyekben illetékes alelnöke.

A Xeroxnál nem újkeletű fogalom a környezettudatosság. Az elmúlt évtizedekben számos fejlesztést hajtottak végre ennek érdekében. Többek között megszüntették az ózonlebontó anyagok használatát a gyártási folyamatban, illetve alapítói lettek az Energy Star minősítő programnak, ami az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését irányozza elő. Mindemellett 2003-ban saját programot is indítottak az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére. Bár a vállalat mindezeket meggyőződésből, a fenntartható fejlődés érdekében teszi, az erőfeszítéseiket több független szervezet is elismeréssel fogadja. Legutóbb a tengerentúli Corporate Responsibility Magazin választotta be őket a száz legjobb társadalmi felelősségvállalási programmal rendelkező amerikai vállalat közé, illetve a cég a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatósági teljesítménye alapján idén ismét elnyerte az EcoVadis kitüntetés arany fokozatát.

Az anyavállalathoz hasonlóan a Xerox Magyarországnak is szívügye a környezettudatos működés, a zöld technológiák felé nyitás, és a társadalmi felelősségvállalás. Mindezek konkrét tevékenységekben, eredményekben is tetten érhetőek. Példaként említendő, hogy tavaly a cég az egyik termelő telephelyével az Év Zöld Nyomdája elismerést is elnyerte. A rangos kitüntetést minden évben azok a nyomdaipari vállalkozások kapják meg, amelyek a működésük során nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatósági szempontok betartására, illetve a környezetkímélő technológiák alkalmazására. A fejlesztések azóta sem álltak le a magyar leányvállalatnál, és 2017-ben ismét pályázni fognak erre a díjra.