A nagy sikerre való tekintettel ismét várják a magyar fejlesztéseket!

A program célja, hogy támogassa és lendületbe hozza Közép-Kelet-Európa, a Baltikum és a mediterrán térség fenntartható energiával foglalkozó start-up vállalkozásait. A PowerUp! elnevezésű megmérettetésen tavaly egy magyar start-up léphetett fel a dobogó harmadik fokára. Idén sem kisebb a tét! A szervezők szeptember 11-ig várják a jelentkezéseket a powerup.innoenergy.com oldalon.

A PowerUp! verseny a fenntartható energia szektor fejlesztésének előremozdítása érdekében jött létre. Célja, hogy olyan projektek szülessenek, amelyek nem csupán Európa természetvédelmét szolgálják, hanem kereskedelmi forgalomba hozatalukkal akár globális szinten is hatást gyakorolhatnak. Kizárólag az az ötlet nevezhető a megmérettetésre, amely a fenntartható energiagazdálkodást szolgálja. Ugyanakkor ez még nem elegendő az induláshoz. Létre kell hozni egy csapatot, amely megvalósítja az elképzeléseket, illetve a prototípust is prezentálni kell a zsűrinek. A tavalyi verseny során egy magyar start-up, a Greenergizer nyerte el a harmadik helyezést áramfogyasztást csökkentő innovációjával.

A nyertesek nem csak pénzbeli jutalomban részesülnek, hanem hozzáférést kapnak az InnoEnergy Highway® elnevezésű gyorsító programjához, amely hozzásegíti az ötletgazdákat ahhoz, hogy a tervekből piaci termékek váljanak. Ennek részeként akár 150.000 eurós támogatásban is részesülhetnek a kiválasztott projektek. A fiatal vállalkozók támogatást kapnak a termékfejlesztéshez és a termékvédelemhez, valamint a piacra lépés, a csapatépítés és a finanszírozási folyamatok menedzseléséhez. Mindemellett az InnoEnergy révén kapcsolatba léphetnek az energiapiac 150 jelentős szereplőjével is.

A pályázatokat szeptember 11-ig adhatják be az indulók Magyarországról is. Ezek után a csapatok workshopokon vesznek részt, ahol lehetőségük nyílik a projektek részletes kidolgozására, az ötleteiket pedig szakértőknek és befektetőknek is bemutathatják. Októberben rendezik meg a tizenöt regionális döntőt, amelyek eredményeit összesítve a legjobb húsz projekt jut a finalisták közé. Ezek közül a novemberi budapesti gálán választják ki a dobogós helyezést elérő pályázókat, akik automatikus belépést nyernek az InnoEnergy Highway® programjába, valamint az első 20.000 eurós, a második 10.000 eurós, a harmadik 5.000 eurós díjazásban részesül.

A versenyhez évről-évre újabb országok csatlakoznak. Az InnoEnergy harmadik PowerUp! versenyére idén már 23 ország: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Örményország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna vállalkozóinak, illetve start-up cégeinek a jelentkezését várják, amelyek powerup.innoenergy.com regisztrálhatják a részvételi szándékukat.