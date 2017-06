Naponta több mint egymillióval nő a mobilnetezők száma

Ez a forgalom a következő tevékenységeknek felel meg:

A következő hat évben csaknem 2,6 milliárd új előfizetővel bővülnek a mobil szélessávú hálózatok: ez elég lenne ahhoz, hogy naponta hússzor megtöltsenek egy az európa-bajnokságon használt futball stadiont (50 000 férőhelyes). Ennyien keresték fel a Times Square-t New Yorkban, hogy köszöntsék a 2017-es új esztendőt.

A mobil hálózatok előfizetői számának és adatforgalmának a bővülésére vonatkozó legfrissebb statisztikák gyűjteménye az Ericsson Mobilitási Jelentés júniusi kiadásában olvasható. A jelentés 2013 óta a legnagyobb éves mobil adatforgalom növekedést jelzi, amely főleg az Indiában tapasztalható erőteljes növekedésnek köszönhető, és kihangsúlyozza a növekedést megalapozó mobil adatszolgáltatás iránti igényt.

Az okostelefonok használata és a mobil internetes szolgáltatások egyszerű elérhetősége jelentős mértékben járul hozzá ezekhez a forgalmi adatokhoz. Ennek a trendnek a világosabb szemléltetéséhez az Ericsson a „mobil adatforgalom” részeként elemzi az „okostelefonok mobil adatforgalmát”. A 2022. év végére az okostelefonok teljes mobil adatforgalma a kilencszeresére növekedve eléri majd a havi 66 exabájtot.

Niklas Heuveldop, az Ericsson stratégiai vezetője és a cég technológiai és üzleti fejlesztési osztályának vezetője elmondta:

„Az Ericsson Mobilitási Jelentésének adatai – amelyeket többszáz mobil hálózatban végzett mérések támasztanak alá – tökéletesen illusztrálják az iparágban lezajló hatalmas növekedést. A 4G előfizetések száma soha nem látott ütemben növekszik, a VoLTE (Voice over LTE) is egyre nagyobb teret nyer és a forgalom növekedése olyan szintet ért el, amit utoljára 2013-ban láttunk. Izgalommal nézem, ahogy az iparág nagy lépésekkel halad a hálózati infrastruktúra fejlődésének útján, különösképpen a Non-Standalone 5G New Radio (NR) elfogadását, ami az első 5G fejlesztéseket teszi majd lehetővé. Előrejelzésünk szerint 2022-re már több mint fél milliárd 5G előfizetés lesz, a lakosság 15%-ának lesz 5G lefedettsége.”