A Xerox a fenntarthatóságot tartja a legfontosabbnak

A világszerte elismert, független szervezet – amely minden esztendőben 110 ország, 150 szektorát vizsgálva állítja fel a vállalatokra vonatkozó fenntarthatósági rangsorát – értékelésében kiemelte, hogy a Xerox nem csupán a saját iparágát tekintve jár az élen. Bekerült azon cégek szűk körébe is, amelyek az összes szektorra vetítve a legjobb eredményt érték el a felmérés készítésekor. A vállalat elkötelezettsége hosszú múltra tekint vissza ezen a területen. A vezetői sosem üzleti szempontok miatt tartották fontosnak a fenntarthatóságot. Sokkal inkább az a jövőbe vetett hit, világlátás vezérelte őket, amely azon alapul, hogy a környezetünk védelme, az emberi kapcsolatok erősítése jótékonyan hat a fejlődésre, a modernizációra és ezzel együtt hozzájárul a gazdasági mutatók javulásához is.

Az anyavállalathoz hasonlóan a Xerox Magyarországnak is szívügye a környezettudatos működés, a zöld technológiák felé nyitás, és a társadalmi felelősségvállalás. Mindezek konkrét tevékenységekben, eredményekben is tetten érhetőek náluk. Példaként említendő, hogy tavaly a cég az egyik termelő telephelyével az Év Zöld Nyomdája elismerést is elnyerte. A rangos kitüntetést minden évben azok a vállalkozások kapják meg, amelyek a működésük során nagy figyelmet fordítanak a fenntarthatósági szempontok betartására, illetve a környezetkímélő technológiák alkalmazására. A Xerox esetében a zsűri azt munkát értékelte, amit a vállalat szakemberei végeztek el annak érdekében, hogy a díjra jelölt telephelyük energiafelhasználása, káros anyag kibocsátása, illetve az ott keletkező hulladék mennyisége könnyen ellenőrizhető, nyomon követhető, és a lehető legkisebb mértékű legyen.

A fenntartható működés megteremtésén túl a Xerox világszerte, és hazánkban is rengeteg energiát, fordít a közösségek, illetve a társadalmilag hasznos önkéntes tevékenységet folytató szervezetek támogatására. A segítségnyújtás sokféle és sokrétű. A magyar leányvállalat többek között rendszeresen szervez véradásokat az Országos Vérellátó Szolgálat partnereként, a Xerox dolgozók nagyszámú részvételével. Továbbá az elmúlt években szoros együttműködést alakítottak ki a Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségével is. A kooperációt az a cél hívta életre, hogy a mentőkutyás tagszervezetek tevékenységéről minél többen értesüljenek és az életmentő munkájuk hatékonyabb ellátásához újabb támogatásokat szerezhessenek. Ezt a törekvést teljes mellszélességgel támogatta a Xerox Magyarország, és legutóbb, minden technikai hátteret megadva a szövetség összes tagszervezete számára 1%-os kampányukat támogató szóróanyagot gyártott, hogy a mentőkutyások ezekkel is felhívhassák magukra és tevékenységükre a figyelmet.