Angliába exportálja az ABB legújabb villámtöltő-technológiáját

Az ABB nyerte azt a megbízást, amely alapján töltő infrastruktúrát szállíthat ahhoz az elektromos Volvo buszokból álló járműflottához, amelyet 2018-tól a Transdev Blazefield fog üzemeltetni. A három ABB HVC 300P típusú töltőállomást és egy alállomást a gyógyfürdőiről híres észak-angliai város, Harrogate buszállomásán építik ki.

A megbízás azért jelentős, mert ez lesz az Egyesült Királyság első olyan elektromos busz projektje, amelyben OppCharge-interfészt alkalmaznak „szakaszos töltés” -re. A terv szerint a vonalak végállomásain villámtöltő infrastruktúrát telepítenek, a töltésre pedig az alatt az időszak alatt kerül sor, amíg a járművek a végállomáson várakoznak.

„Az ABB villámtöltői fontos szerepet játszanak a Transdev hosszú távú terveiben”

– nyilatkozta Alex Hornby, a Transdev Blazefield vezérigazgatója.

„Célunk, hogy Harrogate városi buszközlekedését világszínvonalú busztechnológiára alapozott, alacsony károsanyag-kibocsátású flottával oldjuk meg. Távlati célkitűzésünk, hogy csökkentsük a közúti közlekedés túlterheltségét, könnyebbé tegyük a közlekedést, illetve egészségesebbé tegyük Harrogate és környékének környezetét.”

A töltési művelet csupán 3-6 percet vesz igénybe, így nincs szükség hosszadalmas töltési időszakokra. Az újítással a Transdev Blazefield a legmodernebb technológia segítségével csökkenti az emissziót, és javítja a buszközlekedés egyéb jellemzőit is. A kibocsátásmentes tömegközlekedés mellett az szakaszos töltési megoldásnak köszönhetően csökkenthetők a járművek fedélzetén telepített akkumulátorok méretei is. A kisebb akkumulátorok alkalmazása csökkenti a buszok össztömegét, ami a buszhálózat energiahatékonyságának javulását is eredményezi.

Daan Nap, az ABB elektromos busztöltő rendszerek üzletágának globális értékesítési igazgatója:

„A más országokban elért legutóbbi sikereinken alapulómegbízás keretében az Egyesült Királyságban is be tudjuk vezetni az OppCharge interfészt. A fejlesztés felgyorsítja majd az elektromos buszok térnyerését, mivel a különböző gyártók buszaihoz ugyanazt a töltőberendezést lehet majd alkalmazni.”

A buszok automatikusan kapcsolódnak majd az ABB HVC 300P típusú töltőihez. A külső töltőoszlopok a buszokra szerelt áramszedőkön keresztül töltik a járműveket. A megoldás egyik fő előnye, hogy a HVC 300P kompatibilis az OppCharge interfésszel, így kompatibilis lesz a szakaszostöltést alkalmazó többi busz modellel is.

Mivel az ABB a villámtöltő technológiáját vezető járműgyártókkal együttműködve fejlesztette ki, a technológia kialakítása megfelel az elektromos járművekkel szemben támasztott jövőbeni követelményeknek is. A megoldás jó ár-érték arányt jelent az üzemeltetők számára, mivel a töltő infrastruktúra rugalmas lesz, jól illeszkedik majd a járműflották jövőbeni fejlesztéséhez is.



A projekt az ABB első sikereit jelzi az elektromos busztöltési technológia egyesült királysági piacán. Az ABB 2011-ben már szállított töltési infrastruktúrát a szigetország első teljesen elektromos hajtású buszaihoz, amelyeket Coventry állított üzembe.

Martin Hale, az ABB marketing és kereskedelmi menedzsere az elektromos járművek töltési infrastruktúrájával foglalkozó részlegtől így nyilatkozott: