Ha szeretnénk villamost vásárolni, már akár a Vaterán is megtehetjük

A Vaterán valóban minden kapható: hamarosan már villamosokra is bárki licitálhat az aukciós portálon. A hatályos rendelkezés szerint ugyanis a főváros kezelésében lévő 28 cég esetében a leselejtezett, 500.000 Ft értéket meghaladó ingóságok értékesítése csak nyilvános árverés útján történhet, a BKV Zrt. pedig a Vaterát választotta partneréül az árverések biztonságos lebonyolítására.

A nyilvános aukciók első szakaszában, 2017. május 18-tól öt darab budapesti Ganz csuklós villamosra lehet majd licitálni, egyenként 1.480.000 Ft kikiáltási áron. A régi villamosok kiváló alapként szolgálhatnak a legkülönbözőbb kreatív hasznosítási módokhoz.

A BKV Zrt. nyilvános árverései során a legfontosabbnak az aukciók biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítását tartja anélkül, hogy költséges és időigényes saját fejlesztésű megoldásba ruházna be. Ezért is döntött a közlekedési vállalat a Vaterával kötött partnerség mellett, hiszen a portálon több mint 10 év aukciós tapasztalatával támogatva megbízható és felhasználóbarát felületen licitálhat bárki a járművekre.

Az árverések 2017. május 18-án 12 és 14 óra között indulnak, és május 31-én 12 és 14 óra között zárulnak. Az 1.480.000 Ft-os kikiáltási ár minden villamosnál 5.000 Ft-os licitlépcsővel emelkedik. Az aukciókon való részvétel vaterás regisztrációhoz kötött, emellett a BKV oldalán is szükséges jelentkezni az aukcióra legkésőbb május 26-ig. A BKV Zrt. telephelyein az árverés kezdete előtt és a licit ideje alatt is bárki megtekintheti az eladásra szánt villamosokat.

A villamosok új élete

De mihez lehet kezdeni egy kiszuperált villamossal? Az ötletek tárháza valóban végtelen. Láttunk már villamost, amelyből egyedi hangulatú kávézót alakított ki tulajdonosa. A vendégek a villamos eredeti ülésein ülve fogyaszthatják el kávéjukat, ami utánozhatatlan élményt jelent. Az országot járva számtalan helyen találkozhattunk már villamosba oltott sörözővel vagy büfével is, amit nyugodtan hívhatunk a street food truckok elődeinek.

A vendéglátáson kívül egyéb kreatív hasznosítását is tapasztaltuk már közlekedő vagy forgalomból kivont járműveknek. A londoni nyári olimpia ideje alatt menetrendszerű szurkolói villamosok járták Budapest utcáit, amelyeken a kihelyezett televíziókon folyamatosan sportközvetítéseket kísérhettek figyelemmel az utasok. De egy kis fantáziával és lakberendezői tehetséggel elképesztő irodák is kialakíthatóak egy eladásra ítélt régi villamosból. Ha pedig a telekre keresünk a megszokottól eltérő „víkendházat”, nyugodtan licitáljunk egy BKV villamosra, hiszen kis átalakítással és néhány muskátlival az ablakban ideális hétvégi házikó is lehet belőle.

Az öreg villamosok természetesen a gyerekek nagy kedvencei is. Egy budapesti, 3. kerületi játszótéren például egy régi Ganz villamost állítottak fel a játékok mellé, a legkisebbek legnagyobb örömére. Egy kis összefogással tehát bármilyen közösség különleges „játszóházat” létesíthet a gyerekeknek egy megvásárolt járműből.