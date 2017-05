Új kedvező tarifák a Telenornál, ráadásul okostelefonra optimalizálva!

A korlátlan belföldi Hipernet hozzáférést és 50 perc hanghívást tartalmazó előfizetés már 5990 forinttól elérhető, míg a teljesen korlátlan hang-, SMS- és adatforgalmat biztosító Premium verzió 19990 forintba kerül. A Telenor Hello Data a lakossági és a kisvállalati ügyfelek részére azonos feltételekkel, hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe.

„Hipernet hálózatunk minőségének és a változó ügyféligényeknek köszönhetően már Magyarországon is elérkezett a pillanat arra, hogy szupergyors, korlátlan adatcsomagokat vezessünk be. Ezt várják tőlünk az ügyfelek és ez a digitalizáció kulcsa. Hiszünk abban, hogy nem pusztán korlátlan adatforgalmat kínálunk, hanem hozzáférést több tudáshoz, információhoz, jobb üzleti lehetőségekhez és ezáltal hozzájárulunk Magyarország digitális átalakulásához és gazdasági-társadalmi fejlődéséhez”

– mondta a bejelentéskor Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.

A Telenor Magyarország 2016 és 2017 években több mint 12 milliárd forintot fordít hálózatfejlesztésre és a beruházások révén a nagyvárosok mellett több mint 2700 hatezer fő alatti településre juttatja el a szélessávú mobilinternetet. A független felméréseket végző OpenSignal 2017 februárjában közölt jelentése szerint a magyarországi mobilhálózatok a világ harmadik leggyorsabb átlagos letöltési sebességet kínálják, melyben a Telenor hálózati beruházásainak is jelentős szerepe van. A fejlesztés pozitív hatásai a felhasználói szokásokban[ is tükröződnek: míg a 2G, 3G és 4G használók átlagos havi adatforgalma 1,8 GB, ugyanez az érték a 4G hálózatot használók körében közel a duplája, 3 GB. A Telenor értékesítési hálózatában az új számlás csomaggal értékesített készülékek 98%-a okostelefon. Mindemellett európai viszonylatban Magyarországon a mobiladat használat elterjedtsége, azaz a 100 lakosra jutó mobilinternet előfizetések száma alacsonynak számít.

A Telenor saját kutatásaiból az is kitűnik, hogy az ügyfelek nagyon elégedettek a Hipernet hálózat minőségével, de tartanak az adatforgalmi korlátoktól, ezért használják inkább a gyakran lassabb wi-fi szolgáltatásokat. Ugyanakkor a tematikus adatcsomagok (MyMusic, MyTV, MyChat) és az ingyenes Hipernet napok megmutatták, hogy az ügyfelek intenzíven használják a hálózatot, ha nem kell attól tartaniuk, hogy kifutnak a havi keretükből.

Az ügyfelek igényei és változó szokásai, valamint a hálózatfejlesztés révén minden feltétel adott, hogy a Telenor Magyarország a Telenor Csoportban és Magyarországon is elsőként megfordítsa a tarifacsomagok logikáját és olyan csomagokat vezessen be, melyek közös jellemzője az egyéni, normál használat mellett korlátlan belföldi mobilinternet elérés. A négy új tarifához összesen négyféle hang és kétféle SMS opcióból választhatnak az ügyfelek. A legkisebb, korlátlan Hipernet elérést biztosító csomag már 5990 Ft-tól elérhető, ez 50 perc beszélgetést is tartalmaz, míg a legnagyobb csomag teljes korlátlanságot, azaz korlátlan Hipernetet, korlátlan hang és korlátlan SMS forgalmat ad 19 990 forintért.

További jelentős újdonság, hogy a Telenor Hello Data díjcsomagok rendkívül kedvező árait hűségszerződés nélkül biztosítja a Telenor. Az új tarifa újonnan csatlakozó előfizetők és a mobiltársaság meglévő ügyfelei számára egyaránt elérhető.

Telenor Hello Data Start Standard Medium Premium Adatforgalom Korlátlan Hívás belföldi hálózatba és EU roaming 50 perc 200 perc 500 perc Korlátlan EU adatroaming 5GB 7GB 11GB 14GB Hűségidő Hűségidő nélkül Bruttó havidíj 5 990 Ft 9 990 Ft 14 990 Ft 19 990 Ft

A Telenor Hello Data csomagjai egy merőben új hangvételű reklámkampánnyal érkeznek. A május 15-én debütáló reklámfilm nem hősöket állít a nézők elé, hanem a mindennapi emberek mindennapi pillanatait mutatja be. A 60 másodperc alatt 47 élethelyzetet bemutató film dinamikus képsorait Magyaroszágon forgatták, és a végső anyagba bekerültek spontán utcai jelenetek, vagy éppen az egyik szereplő korábban, az okostelefonjával rögzített személyes felvétele is. A reklám ezzel az alkotói és szereplői szabadsággal a korlátlan mobilinternet-elérés nyújtotta szabadságérzést fejezi ki.