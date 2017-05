Budapesten fejleszti a Nokia a jövő gondolkodó hálózatát

A Nokia 1997 óta van jelen Magyarországon, ahol a két évtized alatt számos területen, köztük a kutatás-fejlesztésben is jelentős pozíciót vívott ki magának a globális piacon. Itt fejlesztették ki például a világ legtöbbet használt magyar termékét, egy úgynevezett mobil kapcsolószervert (Mobile Switching Server), ami mobilozáskor több mint 1,4 milliárd embert köt össze egymással. Ez a fejlesztés fontos mérföldkő volt a most is zajló 4. ipari forradalom szempontjából.

A magyar szakemberek több olyan terméket is kidolgoztak az utóbbi időben, amelyek hozzájárultak a távközlési iparban történő paradigmaváltáshoz. Ilyen például a Telco Cloud felhőalapú távközlési rendszer, ami segítségével a mobilszolgáltatók egyszerűen, rugalmasan és költséghatékonyan orvosolhatják a megnövekedett igénybevétellel járó problémákat. Így a jövőben már nem kell például attól tartanunk, hogy a leterheltség miatt nem tudjuk felhívni a szeretteinket, vagy egy fesztivál élményét nem tudjuk megosztani a barátainkkal, mert a felhőben futó hálózat önmagát alakítja.

Az 5G-kutatások egyik központja Magyarország: hazai szakemberek dolgoznak az ehhez szükséges eszközök és hálózat fejlesztésén, hogy már 2020-ra élvezhessük az előnyeit. Az 5G csak a kezdet, ami minden iparág számára új lehetőségeket teremt. A több mint 10 Gbps hálózati sebesség extrém alacsony késleltetéssel való kombinálása az új és tömeges szélessávú alkalmazások fő hajtóereje lesz. A Nokia egy olyan intelligens rendszer létrehozásán dolgozik a hálózatok, adatok, technológiák és eszközök zökkenőmentes összekötésével, amely az életünket nemcsak könnyebbé, élvezetesebbé, de fenntarthatóvá és biztonságossá is teszi.

A Nokia víziója egy idegrendszerként viselkedő, gondolkodó hálózat, egyfajta virtuális hatodik érzék, amely úgy szolgál ki minket, hogy közben észre sem vesszük. Megtanulja és felismeri a szokásainkat, igényeinket, folyamatosan reagál, így nyújtva hipergyors és minőségi telekommunikációs élményt. Ez számtalan lehetőséget nyit meg előttünk. Ha például videót streamelünk a telefonunkon, a rendszer észleli, és ehhez igazítja a sávszélességet, vagy ha tudja, hogy az adott időszakban szoktunk ébredezni, télen automatikusan magasabbra állítja a fűtésünket.

A Nokia büszke arra, hogy vonzó a fiatal szakemberek számára, és mindent meg is tesz azért, hogy Magyarországon egy erős, jól képzett, agilis szakemberbázis jöjjön létre, akik itthon találják meg a számításaikat.

A Nokia Networks a Magyar Kormány stratégiai partnere, és több hazai egyetem hallgatóinak biztosít lehetőséget arra, hogy igazi ipari projekteken dolgozzanak. A megnyitón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott:

„A vállalat vezetőivel folytatott megbeszélésemen világossá vált, hogy a Nokia globális fejlesztési stratégiájában Magyarországra kiemelt, központi helyként tekint, és az elkövetkezendő időszakban is folyamatosan bővíteni kívánja kapacitásait. Ennek a jelentősége már csak azért is túlmutat önmagán, mert a Nokia globálisan nagyon komoly expanzióban van”. „A Nokia Skypark megnyitása is bizonyítja, hogy vállalatunk hosszú távon számít Magyarországra, a magyar emberek tehetségére és szakértelmére. Kollégáink itt fejlesztik például azt a vasúti mobil távközlési hálózatot is, amelyet a Nokia az egész világban hasznosít”

– mondta Zagyva Béla, a Nokia Networks Magyarország ügyvezető igazgatója az ünnepélyes megnyitón. A Nokia hazai kutatóközpontja a fogyasztók jövőbeni igényeire keres hatékony megoldást. Céljuk, hogy megalkossák a jövő problémáira választ adó legkifinomultabb technológiát, ami a következő évtizedekben napi szinten könnyíti meg az életünket, hogy több időnk maradjon az emberi kapcsolatainkra. A Nokia Bell Labs olyan fejlesztéseken dolgozik, amelyek 10 éves távlatban határozzák meg és forradalmasítják a digitális életteret.