Nincs többé szükség önéletrajzra?

Forradalmasítja az álláskeresési piacot az alig több mint egy hónapja indult, fiatal magyar startupperek által létrehozott álláskereső portál, az allas.hu. A csapat, a munkakeresés klasszikus és minden bizonnyal meghaladott módját bírálta felül és újította meg: az önéletrajz alapú pályázás helyett a valódi tapasztalatokra, képességekre és ismeretekre építve kapcsolják össze a munkaadót és a munkakeresőt.

Az allas.hu nem arra kíváncsi, hogy milyen munkát keresünk, sokkal inkább arra fókuszál mi az, amihez a legjobban értünk. Az oldal a munkakereső képességeire, ismereteire és végzettségére helyezi a hangsúlyt, ezekkel az adatokkal operál, így a munkakeresőknek nem kell az önéletrajz feltöltésével bajlódniuk. A rendszer a feltöltött adatok, vagyis a képességek és ismeretek alapján ajánl fel álláslehetőségeket. A rendszer a munkaadói oldalon is így működik, a munkát ajánlók is skilleket adnak meg, a háttérben futó algoritmus pedig összepárosítja a kereset és kínálat igényeit. Az álomállás megtalálását az oldal annyiban is segíti, hogy a felületen százalékban megadva azonnal láthatóvá válik, hogy az adott állás mennyire releváns, vagyis az elvárt követelmények mennyire illenek az álláskereső profiljában megadott címszavakhoz.

„Az elmúlt másfél hónap tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy az álláskeresők által a leggyakrabban megadott skillek között a vezetői tapasztalat, a kommunikáció és az informatika mellett az eladó, pénztáros, raktározás is megtalálható, ami jól mutatja, hogy egészen különböző tapasztalattal is érdemes az oldalra kattintani. A hirdetői elvárások között az angol nyelvtudás, az MS Office ismeret és a jó kommunikációs képesség vezet, de a precizitást, a terhelhetőséget és a megbízhatóságot is nagyra értékelik a most munkát kínálók. Az oldalon leginkább a beosztott és középvezető szellemi munka, illetve a kvalifikált fizikai munka megjelenése a jellemző, de találunk egyszerű fizikai, és top menedzseri pozíciót is. A piaci visszajelzések alapján két területen tud már most a munkaadók nagy segítségére lenni az allas.hu, méghozzá a sok önéletrajz beküldést generáló pozíciók és a hiányszakmák esetén, itt az esetek döntő többségében a rendszer tud releváns jelöltet szállítani.”

– mondja Rácz István, az allas.hu vezérigazgatója.

Egy hagyományos álláskereső oldalon a hirdetőknek gyakran 5-600 jelentkező közül kell megtalálniuk a legalkalmasabbat a strukturálatlan önéletrajzok és pályázatok között kutatva. Az allas.hu formabontó megoldásával és az oldal mögött lévő algoritmussal azonban sokkal gyorsabban és egyszerűbben találhatják meg a munkaadók a számukra legmegfelelőbb pályázót. A hirdetők – akik között a középvállalatok és a multinacionális cégek mellett fejvadászok és kisvállalkozások is nagy számban megtalálhatók – visszajelzéseikben az allas.hu kapcsán leggyakrabban pont azt emelik ki, mennyire pozitív, hogy nem kell rengeteg irreleváns önéletrajzot átnézniük, hiszen a rendszer már a jelentkezésénél kiszűri a munkakörre nem megfelelő jelölteteket, illetve a munkaadói felületen is relevancia szerinti sorba rendezni a jelentkezőket. Emellett elsöprő sikert aratott, hogy csak azokért a jelöltekért kell fizetniük, akikkel fel szeretnék venni a kapcsolatot. Az oldal alapítóinak reményei szerint, az állást ajánlók és keresők nemcsak gyorsabb egymásra találását segíti az allas.hu, hanem azt is, hogy az állást találó tovább is marad pozíciójában, hiszen az allas.hu segítségével a valóban releváns munkát találta meg.