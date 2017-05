A LED LEET csatlakozik a Bravogroup-hoz!

2017 áprilisától Bravolight Kft. néven folytatja tevékenységét a LED LEET webáruház üzemeltetője a JCQ Hungary Kft. A névváltás oka, hogy a vállalat csatlakozik az infokommunikációs piac jelentős, hazai tulajdonú vállaltcsoportjához, a Bravogroup-hoz.

Szórádi Bence, a LED LEET alapítója szerint a stabil, tőkeerős háttér új lehetőségeket teremt a cég számára: „A Bravogroup részeként új távlatok nyílnak cégünk előtt is, a kiszolgálás tőlünk megszokott minőségére és rugalmasságára azonban a továbbiakban is számíthatnak partnereink és vásárlóink. A jövőben az online értékesítés mellett a világítástechnikai tanácsadásra és tervezésre, valamint a világításhoz kapcsolódó projektek kivitelezésére is nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani. A Bravolight és a LED LEET webáruház napi működésében a névváltáson kívül nem történik változás: székhelyünk, adószámunk, illetve elérhetőségeink változatlanok maradnak” – mondta el Szórádi Bence.

„A cégvásárlás szorosan illeszkedik a Bravogroup stratégiájához”

– mondta Lakatos István, a holding vezérigazgatója és egyik fő tulajdonosa.