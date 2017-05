Tovább lassul az IoT szekere? Épp ellenkezőleg!

Cégek naponta találnak ki olyan új, innovatív megoldásokat, amelyekkel maximálisan kihasználják az internetre csatlakozó eszközök nyújtotta lehetőségeket. Az Egyesült Királyságban megkérdezett Dell EMC értékesítési partnerek többsége szerint az IoT jelentős hatással lesz ügyfeleik üzleti modelljére a közeljövőben, ha eddig nem volt. A kutatási eredményekből pedig az is kiderül, hogy az IoT lehetséges hatása nagy mértékben függ az adott szektortól: bizonyos iparágak szakemberei kevesebb lehetőséget látnak az IoT kihasználására.

Különböző iparágak, eltérő módszerek: lassabbak a szabályozott piacok

A transzformatív technológiák és üzleti alkalmazások elterjedésével, egyre több szektorban jellemző az IoT gyors térhódítása. A felmérés résztvevői szerint a technológiai (41%), a kiskereskedelmi, a banki és pénzügyi, a gyártói, végül a szolgáltatói szektor (22%) jár az élen. Ugyanakkor az egészségügyi, a biztosítási, a gyógyszeripari és az állami szektor, végül pedig az olaj- és gázszolgáltatók (10%) alkalmazzák a leglassabban az IoT felfogást. A változó adoptálási módszerek viszont kevesebb lehetőséget adnak az IoT gyakorlati alkalmazására – a jelenlegi kereteket figyelembe véve –, illetve arra, hogy az új technológiát már meglévő rendszerekbe integrálják.

Az értékesítési partnerek számára az IoT az üzleti növekedés és terjeszkedés lehetőségét jelenti, és motorjai lehetnek a fejlődésnek olyan szektorokban, ahol lassabban vezetik be az új technológiákat – jellemzően azokban az iparágakban, ahol nagyobb szerepe van a szabályozásnak és a befektetések kimutatható megtérülésének. Ez többnyire olyan ágazatokat jelent, amelyekben az irányítás és a jogi szabályozás hagyományosan összetettebb: például az egészségügyben, az energetikában vagy a szállítmányozásban. Továbbá az összegyűjtött személyes információk és adatok mennyiségére irányuló fokozott figyelem – ami ezeket a szektorokat jellemzi – az IoT bevezetésével fokozódna. A technológiák lassú bevezetése azonban egy öngerjesztő folyamat, hiszen addig nem érvényesülhetnek a piacon bizonyítani, amíg szélesebb körben nem kezdik őket alkalmazni.

A folyamatot ösztönző legfontosabb tényező maga a változás sebessége lesz. Az IoT-forradalom olyan gyorsan zajlik, hogy az informatikai megoldásszállítóknak nem mindig van idejük azon gondolkodni, hogyan értékesíthetnék az újításaikat. Egyszerűbb, ha pusztán reagálnak az IoT-t használni szándékozó ügyfeleik igényeire. A vállalatok bevezetési módszereit látva azonban egyértelmű, hogy 2017-ben szélesebb körben elérhetővé válnak a technológiai újítások.

Növekvő fejlődési és értékesítési lehetőségek

Az IoT iránti igény a fogyasztók körében rendkívüli mértékűvé vált. A nagyvállalati piac azonban lassabban reagál, ami főként a biztonsági kockázatoknak és a meglévő infrastruktúrába való integrálás nehézségeinek köszönhető. Komoly kihívást jelent a stratégiai elkötelezettség és a végrehajtáshoz szükséges erőforrások kiegyensúlyozása, de a végeredmény a fogyasztó és a cég számára is előnyös, a befektetés megtérülése pedig kézzelfogható lesz.

A kutatásból kiderül, hogy a viszonteladók az IoT-megoldásokat kereső nagyvállalati ügyfeleknek köszönhetően jelentősen növelték bevételeiket. A 2017-es, és az azt követő éveket nézve az előrejelzések egyértelműen pozitívak. A viszonteladók mintegy 76 százaléka számolt be az ügyfeleik IoT iránti igényének köszönhető javuló értékesítési tendenciáról: többségüknél akár 30 százalékos bevételnövekedés volt tapasztalható.

Az IoT nagyszerű lehetőséget jelent azoknak az értékesítőknek, akik proaktív és megbízható tanácsadóként létre tudnak hozni egy platformot az új infrastruktúra és nagyvállalati protokollok végrehajtásához és felügyeletéhez. Azok az értékesítési partnerek, akik szem előtt tartják az ügyféligényeket és az IoT segítségével megvalósítható fejlődési lehetőségeket, nagy mértékben hozzájárulnak majd az iparág pozitív irányú változásaihoz. Amikor ez az igény felmerül a lassabban reagáló szektorok részéről is, akkor ezek a partnerek megbízható tanácsokat és testreszabott megoldásokat kínálva egyszerűbbé és zökkenőmentesebbé tudják tenni az új technológia beépítését.

A szigorúbb szabályozás és az új technológiák bevezetésének összetett jellege nagy valószínűséggel lassítja az IoT-megoldások átvételét. Továbbá egyes iparágakban (például vasút, olaj- és gázipar) még most is csak a megfelelő minősítésekkel rendelkező mérnökök végezhetik a technológiák bevezetését. A kutatásban részt vevő szolgáltatók közül többen is úgy vélik, hogy az ilyesfajta összetett szabályozási rendszer jelentősen hátráltatja az IoT bevezetését ezekben az ágazatokban. Fontos, hogy ezek a szektorok se maradjanak le, ez pedig a rendszerintegrátoroktól a hozzáadott értéket nyújtó viszonteladókon át az informatikai tanácsadó cégekig mindenkinek lehetőséget nyújt arra, hogy segítsen ezeknek a vállalatoknak jobban megérteni és megvalósítani a számukra ideális IoT-kompatibilis infrastruktúrát. Végeredményben mindez az ügyfelekről szól, ezért a vállalatoknak fel kell készülniük a jövő technológiai kihívásaira, hogy maximálisan kiszolgálhassák a végfelhasználók igényeit.

Michael Collins az Európai, a Közel-keleti és az Afrikai régió (EMEA) értékesítési alelnökeként tevékenykedik a Dell EMC vállalatánál. Ő felelős az EMEA értékesítési csatornáinak tervezéséért és kivitelezéséért, illetve egy szakképzett csapattal a háta mögött támogatja az egyedülálló partneri ökoszisztéma kialakulását a jobb üzleti eredmények eléréséhez.