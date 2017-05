Ez a 12 EU-pályázat nyílik meg májusban

Idén márciusban minden európai uniós pályázati felhívás kiírásra került, sokra azonban eddig nem lehetett jelentkezni. Májusban összesen 12 pályázat nyílik meg, amelyek az informatika, a turizmus, az épületenergetika, a környezetvédelem, az egészségügy és a pedagógia területeit mind-mind lefedik.

A magyar kis- és középvállalkozások számára talán legérdekesebb, májusban megnyíló pályázat a Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása című GINOP-felhívás célja az ipari termelés és az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) fejlesztése, valamint ezáltal a digitalizáció magasabb szintre emelése. A pályázatra azok a kkv-k jelentkezhetnek, amelyek rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel és statisztikai állományuk az elmúlt két évben minimum 20 fő volt. Fontos kitétel még, hogy a jelentkező cégnek az elmúlt évi nettó értékesítési árbevételének minimum 200 millió forintnak kell lennie. A pályázati pénzből a cégek IoT (Internet of Things, a „dolgok internete”) fejlesztéseket, illetve Ipar 4.0, szoftveres és big data megoldásokat vezethetnek be. A 6,5 milliárd forint keretösszegű pályázatra május 31-től adhatják be kérelmeiket a pályázók.

A Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése elnevezésű pályázatra konzorcium formában a Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával jelentkezhetnek forpofit és nonprofit szervezetek. A 21,4 milliárd forint keretösszegű felhíváson 200 millió és 5 milliárd forint közötti összegeket kaphatnak a pályázók. Az elnyert összegből elsősorban a turizmust segítő infrastrukturális fejlesztéseket valósíthatnak meg a támogatottak, de emellett lehetőség van többek között marketingtevékenység, illetve gyermekbarát környezet kialakítására is. A felhívásra 2017. május 2-től 2018. november 15-ig adhatják be kérelmeiket a pályázók.