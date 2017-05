Az ABB bemutatta a digitális kor ügyfél-előnyeit a 2017-es Hannoveri Ipari Vásáron

Az ABB az iparágban vezető megoldásokat felsorakoztató ABB AbiltyTM-t mutatta be az idei, április 24-28. között megrendezett Hannoveri Ipari Vásáron, amelynek jelszava „Integrált ipar – értékteremtés”. Az ABB Ability platformon kínált portfólió több mint 180, az ipari internetet alkalmazó digitális megoldásával biztosítja azoknak a készülékeknek, rendszereknek és szolgáltatásoknak az összekapcsolását, amelyek a most kibontakozó digitális korban drámai mértékben növelik a termelékenységet, jelentősen mérsékelik a karbantartási költségeket, és harmadára csökkentik az energiafogyasztást.

Az ABB Ability digitális palettája a következőkből áll: gépektől és rendszerektől függő ipari üzemek számára fejlesztett teljesítmény-menedzsment megoldások, a feldolgozóipar számára kínált vezérlőrendszerek, a robotokhoz, motorokhoz és gépekhez kidolgozott távmonitorozási szolgáltatások, az épületekhez és a tengeri fúrótornyokhoz szállított vezérlési megoldások, valamint az elektromos járművek töltési infrastruktúrája. Számos speciális megoldás az adatközpontok hatékonyabb energiagazdálkodását, illetve a tengeri hajóflották navigációjának optimalizálást szolgálja.

A fentiek mellett az ABB bemutatja a HVDC Light® legújabb változatát is. Az ABB 20 éve kifejlesztett innovatív technológiája lehetővé tette nagy mennyiségű villamos energia gazdaságos szállítását egyre nagyobb távolságokra. Az ABB Energetikai Hálózatok divíziója világszerte a közművállalatok preferált partnereként járul hozzá az új energetikai infrastruktúra kiépítéséhez, illetve a meglévő infrastruktúra korszerűsítéséhez.

Bemutatták a maga nemében ugyancsak mérföldkőnek számító ABB Ability Smart Sensor–t is. Az ABB a kompakt kialakítású, új érzékelőjét villanymotorokhoz fejlesztette ki. Segítségével a kisfeszültségű (KIF) villanymotorok millióit lehet majd intelligens, összekapcsolt gépek rendszerévé alakítani. A 2016-os Hannoveri Vásáron bemutatott, az európai piacon már elérhető távoli állapotfigyelő megoldás hamarosan az Egyesült Államokban is kereskedelmi forgalomba kerül.

Az ABB Ability Smart Sensor alkalmazása lehetővé teszi, hogy a felhasználók a kisfeszültségű villanymotorok állapotát okostelefonról vagy dedikált webportálról ellenőrizhessék. A kompakt kialakítású, okostelefon-méretű érzékelő számos gyártó villanymotorjára felszerelhető. Telepítését követően biztosítja az üzemi és a teljesítményadatok mérését és továbbítását. A felhőbe továbbított adatok a feldolgozást követően hasznos információkkal szolgálnak a motor üzemképességéről és teljesítményéről. A megoldás az információkat könnyen érthető formában továbbítja a felhasználóhoz. A megoldás olyan előrejelző analitika megvalósítását teszi lehetővé, amely az üzemidő növelése mellett képes csökkenteni az energiafogyasztást is.

„Nagy örömmel jelentjük be, hogy az európai piacon most kereskedelmi forgalomba álló ABB Ability Smart Sensor hamarosan az Egyesült Államokban is elérhetővé válik. A megoldást már számos vevőnk sikeresen tesztelte világszerte. Ez a megoldás ugrásszerű fejlődést jelent sokmilliónyi KIF villanymotor üzemeltetésében”

– nyilatkozta Otto Preiss, az ABB Motorok és Generátorok üzletágának ügyvezető igazgatója.

„A megoldás segítségével az üzemeltetők hatékony karbantartást tervezhetnek a motorokhoz, kiértékelhetik a motorüzemeltetés hatékonyságát, és megelőzhetik a költséges állásidőket. Meggyőződésünk, hogy a megoldás a karbantartási módszerek átalakítása mellett többlet üzemeltetési értéket is teremt a vevőink számára.”

„A kísérleti tesztelők nagyon kedvező eredményekről számoltak be az intelligens érzékelővel kapcsolatban”

– mondta Jonas Spoorendonk, az ABB Ability Smart Sensor globális termékmenedzsere.

„Az érzékelő hatékony használatát a következő példa segítségével szeretném megvilágítani. Egy németországi vegyi üzemben telepített érzékelő azt jelezte, hogy egy szivattyúállás motorja indítást követően állandón túlterheléses módban üzemel. Mint kiderült, a problémát egy szelep helytelen működése okozta. A helytelen működés magas nyomást idézett elő a rendszerben, és jelentős igénybevételnek tette ki mind szivattyút, mint a tömítéseket. Mint ismert, az ilyen problémás helyzetek felderítésére a rendszeres üzemi karbantartás nem alkalmas. Az érzékelők számos más esetben már idejekorán csapágyproblémákra figyelmeztették az üzemeltetőt, így az még a meghibásodás bekövetkezése előtt ki tudta cserélni az érintett motort.”

Az ABB megoldása által biztosított adatokra épülő előrejelző karbantartással az állásidő akár 70% is csökkenthető, a motor élettartama 30%-kal meghosszabbítható, az energiafogyasztás pedig akár 10%-kal is mérsékelhető. Az érzékelőket gyárilag lehet felszerelni az új motorokra, de lehetőség van arra is, hogy azokat felújítás keretében néhány perc alatt a motorra telepítsék. Az érzékelők egyaránt rendelkezésre állnak az ABB és más gyártók villanymotorjaihoz is.

Az érzékelők első változata CE-minősítéssel rendelkezik, és kompatibilis a biztonságos üzemi térre tervezett indukciós motorok szabvány-előírásaival. Az érzékelő könnyen felszerelhető, mivel telepítéséhez nincs szükség kiegészítő huzalozásra vagy plusz gépi megmunkálásra. A monitorozási funkciója a következőket ellenőrzi: csapágy működőképessége, rezgés, felületi hőmérséklet, fordulatszám, tápáram-frekvencia és indítások száma. A megoldás későbbi változatánál kibővítjük a funkcionalitás körét, így 2017. III. negyedévére a megoldást az energiafogyasztás ellenőrzésére is képessé tesszük. Firmware frissítés révén ezt a funkciót a már üzembe helyezett érzékelőknél is ki tudjuk alakítani. Az első rendszerek egy okostelefon-appot alkalmaznak majd az adatok továbbítására. Az automatikus adat-feltöltést lehetővé tévő átjáró egység („gateway”) 2017. második felében lesz elérhető.

Az intelligens érzékelő-alapú állapotmonitorozó megoldás az ABB digitális szolgáltatásait egyesítő ABB Ability platform része. Ezen megoldások mindegyike az ABB szakági tudását, vezető technológiáját és digitális szaktudását ötvözi. Az intelligens érzékelőre alapozott megoldást és az ABB Ability platform portfolióját az ABB az idei Hannoveri Vásáron mutatta be a kilátogató érdeklődők számára.

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Termékeit világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő vevőinek kínálja. Az innováció terén több mint 125 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, meghatározó szerepet játszik az energetika átalakításában és a negyedik ipari forradalomban is. Az ABB több mint 100 országban működik, és 132 000 főt alkalmaz. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai iparban, közlekedésben, közmű-, valamint energiaszektorban.