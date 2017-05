A nők jól érzik magukat A technológiai iparban – Ahol sikerült áttörni az üvegplafont

Egy nemzetközi felmérés szerint a nők karrierje szempontjából a legvonzóbb iparág a technológiai ipar. Itt a legkedvezőbbek a lehetőségek, a munkahelyi környezet és az előrejutás is. Az öt legjobb IT vállalat között található e szempontok szerint az Ericsson is, ahol 2020-ra nemcsak az a cél, hogy a foglalkoztatottak egyharmada nő legyen, hanem hogy a vezetők között is ilyen legyen az arány.

A nők elsőként az információs technológiai iparág területén törték át a legendásan sokat emlegetett „üvegplafont”, azt a szinte láthatatlan akadályt, ami a női és férfi dolgozók lehetőségei között feszül. Ezt állítja az InHerSight közvélemény-kutató cég, amely kifejezetten a nők helyzetére, a munkahelyi gender problémák megvilágítására jött létre.

A kutatás során megkérdezett nők (és férfiak) szerint a nőknek általában sokkal kevesebb érvényesülési lehetősége van a munkahelyen, mint a férfiaknak. Ez alól öt iparág a kivétel: elsősorban az információs technológia szektor, amit az egészségügy, a non-profit, a szolgáltatások és az oktatási terület követ.

A technológiai ipar a megkérdezettek szerint öt szempontból is a legjobb lehetőségeket kínálja a nőknek: a fizetett szabadság, a munkatársak, a munkahelyi környezet, rugalmas munkaidő és a családbarát körülmények miatt.

A megkérdezettek rangsorolták is a legjobb vállalatokat ezen szempontok szerint, és a legjobbak között van az Ericsson, a Facebook, a LinkedIn, a PayPal, a Google. Az utóbbi négy viszonylag új, általában is lazának, fiatalosnak gondolt munkahely, az Ericsson viszont több mint száznegyvenéves múltra visszatekintő ipari óriás, mégis fel tudta venni a versenyt a fiatalabb tech cégekkel.

Az Ericssonnál a sokszínűség és elfogadás irányelvei között kiemelt helyen szerepel a nemek diverzitása. Több kulcsfontosságú kezdeményezés indult az elmúlt években és 2020-ig tartó hosszú távú stratégiai céljai egyikeként elhatározta az Ericsson, hogy munkatársai egyharmada a nők közül kerüljön ki, de minden területen, így a vezetői szinteken is.

Az Ericsson egyik erőssége Magyarországon is abban rejlik, hogy sokszínű csapatokat hoz létre különböző korú, nemű, kultúrájú, tapasztalatú, stb. kollégákból. Ez a színesség és különbözőség más-más álláspontokat és ötleteket generál, ami az innovatív gondolkodás egyik alappillére. A hazai leányvállalat számos kezdeményezés mellé állt már az elmúlt években, hogy a női munkavállalókat kiemelten kezelje. A kezdetektől együttműködő partnere a Skoolnak, a Lányok Napja programsorozatnak, coachingot szervez női vezetőknek, emellett lehetőség szerint speciális női különdíjakat adományoz különböző versenyeken (Ericsson programozó versenyek, Kutatók Éjszakája megmérettetései, TDK díjkiosztók, stb.). Az Ericsson 2016-ban a Magyar Karrierfejlesztési Szövetség által meghirdetett „Legjobb Női Munkahely 2015” második díját nyerte el.

Nagyon fontos a már említett stratégiai célok között az, hogy a menedzsmentben is elérje a nők aránya a minimálisan 30 százalékot, mert az InHerSight által megkérdezett, a technológiai iparral elégedett nők között is általános az a vélemény, hogy az egyáltalán nem „gyengébb nem” a lehetségesnél még kevesebb helyet foglal el a menedzsmentben és a csúcsvezetők között. Így a három éven belüli 30 százalékos célkitűzés a vállalat minden szintjén az Ericssont e téren is piacvezetővé teszi.



Az Ericsson az Idei Lányok Napján – a munka- és magánélet szimbiózisa

Az Ericsson Magyarország immár 6 éve vesz részt a Lányok Napja rendezvénysorozaton. Az idén április 27-én lévő pályaorientációs napon az Ericssonba ellátogató lányok megtudhatták, hogy mi mindent sajátíthatnak el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, és mindezt hogyan hasznosíthatják majd a felnőtt életük, karrierjük során. Az Ericssonnál a női fejlesztők és kutatók elmondták, milyen a mérnökpálya női szemmel. Többek között találkozhattak egy ötgyermekes kolléganővel is, aki arról beszélt, hogy nőként a informatikusnak lenni nemcsak azért jó, mert izgalmas, nagy projekteket lehet vinni egy nemzetközi cégben, hanem azért is, mert ez egy egyenrangú pálya, ahol nem számít az, kinek, milyen családi háttere van. Ő, a szintén ericssonos férjével együtt nagyszerűen tudja kezelni egy nem átlagos család ügyeit, hiszen a rugalmas munkabeosztás és a távoli hozzáférés miatt úgy alakíthatják a mindennapjaikat, ahogyan nekik kényelmes. A középiskolás lányok emellett megnézték, hol és milyen körülmények között dolgozik ma egy fejlesztő, meglátogatták a kutatólaboratóriumokat is, és személyes karriertörténeteken keresztül tapasztalhatták meg, mi is történik a hétköznapokban a vállalatnál.