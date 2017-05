A dolgozók több mint fele szerint a távmunka segíti az összpontosítást

A távmunka az üzletemberek által annyira áhított környezetváltozás révén javítja a hatékonyságot. A rugalmas irodabérleti megoldásokat kínáló Regus megbízásából készített legújabb kutatás rámutat, hogy a bezártságtól szenvedő magyar munkavállalók közel fele (45 százaléka) számára jelent megkönnyebbülést egy új munkakörnyezet.

A távmunka növekvő népszerűségének okait kutatva a Regus 130 helyi üzletember válaszai alapján arra jutott, hogy a hatékonyság javítása mellett a távmunka segíti az összpontosítást is (57 százalék). Távol a megszokott vállalati környezettől a mobilis dolgozók újra tudnak koncentrálni, teendőiket anélkül tudják végezni, hogy munkatársaik vagy a folyton csörgő telefonok megzavarnák őket.

Az is kiderült, hogy a rugalmas munkavégzés a közlekedésre fordított időt is csökkenti (51 százalék), mivel a távmunkában dolgozóknak kevesebbet kell ingázniuk. És ez nemcsak azt jelenti, hogy elkerülhetik a zsúfolt vonatokon és buszokon való utazgatást, hanem azt is, hogy egy mozgalmas nap után több idejük jut szeretteikre (55 százalék).

A tanulmány további lényeges pontjai:

Az üzletemberek 29 százaléka szerint a távmunka segítségével meglévő vagy potenciális ügyfeleik közelében lehetnek a fontos megbeszélések megkönnyítése érdekében.

A magyarországi cégek menedzserei és igazgatói azt tervezik, hogy jövőre egy-két napra lehetővé teszik, hogy beosztottjaik távmunkában dolgozhassanak (36 százalék).

13 százalékuk azt is megengedné, hogy az alkalmazottak egész héten távmunkában dolgozzanak.

Ispánki Nikoletta, a Regus magyarországi divíziójáért felelős menedzser szerint: