Az önkéntességből a munkáltatók és a munkavállalók is profitálnak

A munkáltatók egyre több energiát és erőforrást fordítanak arra, hogy megtartsák, fejlesszék a tehetséges munkatársakat. Erre egy lehetséges eszköz az önkéntes programok indítása, vagy csatlakozás egy már meglévő kezdeményezéshez.

A Deloitte 2016-os kutatásából* kiderült, hogy az önkéntesség fontos szerepet játszhat a vezetői készségek elsajátításában. Az ilyen tevékenységek után az elégedettség érzése mellett rengeteg inspiráció, input, önbizalom és kreativitás szabadul fel a munkavállalókban, amely által sokkal sikeresebbnek érzik magukat a munkavállalók.

A munkatársak megtartásán és fejlesztésén felül az önkénteskedés az új, potenciális kollégák toborzásában is segíthet. Szintén a fent említett kutatásból derült ki, hogy az Y generáció kétharmada előnyben részesíti azokat a munkáltatókat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egy nagyobb, közösségi célért is dolgozzanak megfelelő kereteken belül. Ezzel a cégek a saját társadalmi felelősségvallásukat és munkáltatói márkájukat erősítik. Érdemes azonban olyan programot kialakítani, amely illeszkedik az adott vállalat stratégiájába is. Erre példa a Skool projekt, amely technológiai vállalatok munkatársai számára teszi lehetővé, hogy a szakmai tudásukat adják át 10-16 év közötti lányoknak.

„Amíg employer branding szakértőként dolgoztam, azt láttam, hogy azok az igazán eredményes önkéntes programok, amelyek közel állnak a vállalat és a munkavállalók szakmai profiljához.”

– mondta el Koleszár Szilvi, a Skool egyik alapítója, aki 8 évig dolgozott Magyarország egyik legjelentősebb IT vállalatánál.

Az önkéntesek gyakran egészen új oldaláról ismerhetik meg a munkahelyüket és a munkatársakat egy-egy program hatására:

„Számomra az irodatúrával egybekötött beszélgetés volt a legnagyobb élmény – nagyon érdekes tapasztalat, hogy a lányok teljesen máshogy nézik a munkahelyemet, nekik ez egy mágikus világ – azon kaptam magam, hogy én is elkezdek más szemmel tekinteni a munkahelyemre. A női programozó példaképekkel folytatott beszélgetés szintén izgalmas volt, ilyen formában, ilyen kontextusban sosem hallottam még megnyilatkozni a munkatársaimat, több évnyi munkakapcsolat után is tudtunk új dolgokat hallani a másikról.”

– mondta el a Skool egyik önkéntese.

Az elmúlt 3 év leforgása alatt több mint 333 önkéntes vett részt a Skool kezdeményezésben, összesen 2000 munkaórában.

Bozsó Attila, az EPAM regionális igazgatója szerint pedig az önkéntesség a cégeknek is megéri.

„Az EPAM eKids program keretében az elmúlt 3 év alatt közel 80 „epamos” önkéntes vett részt a Skool programokban. Ők annyira lelkesek, hogy folyamatosan újabb és újabb kollégákat vonzanak be, így számuk egyre nő. A mentoraink saját tudásukat adják át „csillogó szemű” fiataloknak, ráadásul azt tapasztaljuk, hogy nem csak ők inspirálják a diákokat, hanem ez fordítva is így van. Egy-egy Skool műhelyt követően a mentoraink feltöltődve, tele energiával kezdik a következő hetet, másként néznek saját munkahelyükre is. Tehát az effajta programok az önkéntesség

jóleső érzésén túl céges szinten is fontosak, hiszen így boldogabb, elkötelezettebb munkavállalók dolgoznak nálunk”

Az önkéntes munkán felül más típusú támogatások hozzájárulhatnak a sikerhez. Ilyen például, a vállalati pro-bono munka, ahol pénzügyi támogatásban részesül a Skool program vagy az adó 1%, amelyre idén először jogosult a Technológiai Oktatásért Alapítvány. Az 1%-os adófelajánlásról ezen az oldalon található további információ: www.skool.org.hu/1szazalek