Rangos elismerésben részesült az LG és Tokujin Yoshioka a Milano Design Weeken

A Milano Design Award 2017 legrangosabb elismerését érdemelte ki az LG és a világszerte elismert japán formatervező, Tokujin Yoshioka közös alkotása, a “TOKUJIN YOSHIOKA x LG: S.F_Senses of the Future” (“A jövő érzékei”). A nagyméretű fényinstallációt a szakértői zsűri azért díjazta, mert az alkotás egyetlen projektben ötvözte sikeresen a konceptuális, technológiai, narratív és érzelmi aspektusokat.

A különleges alkotás az LG élvonalbeli technológiáin és Tokujin Yoshioka kortárs japán formatervező úttörő kísérleti technikáin keresztül egyrészt az emberiség természettel való kapcsolatát illusztrálja, másrészt az LG emberközpontú dizájnfilozófiáját mutatja be.

A kiállítás két részből állt: a kétoldalú, nagyméretű OLED-panelekkel határolt, a science-fictiont megidéző ún. S.F székek installációjából, valamint a 16 méter széles és 5 méter magas, közel 30 000 önálló OLED-fénymodulból álló „A Nap fala” (Wall of the Sun) építményből. E kettő különleges alkotás együtt mutatta be művészi módon az LG innovatív OLED- és világítástechnikai megoldásaiban rejlő lehetőségeket.

Az installációról készült videó itt tekinthető meg, az alkotás folyamatáról Tokujin Yoshioka ebben a videóban beszél.

„Óriási megtiszteltetés számunkra ez az elismerés, nagyon büszkék vagyunk az idei Milano Design Weeken létrehozott alkotásunkra. Kivételes élmény volt együttműködni az LG-vel és a vállalat egyedi technológiáival, a díj pedig megkoronázta közös erőfeszítéseinket.”

— mondta Tokujin Yoshioka.

„Dizájnrajongók százezrei zarándokolnak el minden évben a dizájnvilág központjába, Milánóba azért, hogy saját maguk fedezzék fel a közelgő trendeket. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy mindennek mi is részesei lehettünk”

— mondta Noh Chang-ho, az LG Electronics dizájnért felelős vállalati vezetője.

A kiállításról további információ a www.LGnewsroom.com/SF címen érhető el.

Balról jobbra: Park Joon-hyuck, az LG Display OLED Light sales és marketing divíziójának alelnöke;

Park Sung-hee, az LG Hausys alelnöke, Noh Chang-ho, az LG Electronics dizájnért felelős vállalati vezetője,

Tokujin Yoshioka művész