A gyártószektor optimista a digitális átalakulást illetően

A Fujitsu megbízásából nemrég végzett vizsgálatban részt vevő vezetők közel kétharmada (62%) úgy nyilatkozott, hogy a digitális átalakulást tartja a gyártószektor előtt álló legnagyobb kihívásnak. A megkérdezettek több mint háromnegyede (77%) kulcsfontosságúnak ítéli a technológiát vállalata jövőbeni sikere szempontjából, és ugyanennyien gondolják azt, hogy szervezetüknek gyorsabban kellene haladnia ahhoz, hogy releváns maradjon a digitális világban.

A Fujitsu tanulmánya megerősíti, hogy az erőteljes digitalizáció széles körű hatást gyakorol számos iparágra, és a közép- és nagyvállalatok vezérigazgató-helyettesi szintű döntéshozói egyetértenek abban, hogy ez alapjaiban újraírja szervezetük működésének szabályait. A gyártószektor a legoptimistábbak közé tartozik: a válaszadók több mint kétharmada (69%) „lelkes vagy izgatott” a digitális átalakulással kapcsolatban, és 80% pozitív erőnek tartja a digitalizációt vállalata és a szektor egésze szempontjából. A vizsgálatban részt vevő 250 gyártóipari vezető közül szinte mindenki (98%) azt mondta, hogy szervezete már érzékeli a digitális átalakulás hatását, és 92% már tett lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az újonnan megnyíló lehetőségekből.

A Fujitsu tanulmányából kiderül, hogy a gyártószektor vezetői az üzleti működés és a folyamatok átalakulása kapcsán látják a legnagyobb lehetőségeket. 55%-uk az „innovációs beruházásokat” nevezte meg a jövőbeni siker kulcsaként, és több mint háromnegyedük (77%) szerint a technológia központi szerepet játszik szervezete boldogulásában.

Ami a szemléletet illeti, a gyártóvállalatok pragmatikusak, és a nem becsülik túl képességeiket a megfelelő technológia önálló bevezetése terén: 71% úgy érzi, hogy a technológiai szakemberekkel folytatott együttműködés létfontosságú a jövőbeni siker szempontjából. A más szervezetekkel folytatott „co-creation” jellegű együttműködésnek is központi szerepet szánnak a digitális átalakulásban. A legkorábban reagálók már el is indultak ezen az úton: 36% kiemelt figyelmet fordít a partnerkapcsolatok kiépítésére.

A digitalizációhoz kapcsolódó lehetőségek és kihívások megismerésével a gyártóvállalatok egyre magabiztosabbá válnak. A válaszadók több mint fele (54%) számolt be arról, hogy ma magabiztosabb a helyes döntések meghozatalát illetően e téren, mint két évvel ezelőtt. Ugyanennyien azonban azt is beismerték, hogy a digitális átalakulás megnehezíti a hosszú távú döntést.

A Fujitsu tanulmánya megállapította, hogy a gyártószektorbeli szakemberek ettől eltekintve is kellően magabiztosak a digitalizáció terén. 69% szerint iparága élen jár a digitális átalakulásban, míg 63% saját vállalatának is élvonalbeli pozíciót tulajdonít ezen a területen. 56% véli úgy, hogy országa digitalizációs törekvései másoknak is példaként szolgálhatnak. Ennek alapján a gyártószektor képviselői bíznak meg a leginkább saját vezetőségükben – egyedül a pénzügyi szolgáltatószektorban volt ennél magasabb az arány.

„A gyártóvállalatok egyértelműen bíznak abban, hogy a digitalizáció pozitív változást hoz működésükbe, sokan tartják magukat e terület éllovasainak. A gyártóipari vezetők szerint egyértelműen a technológia és az innováció a siker kulcsa, ugyanakkor nem becsülik túl a saját képességeiket. Pontosan tisztában vannak azzal, hogy a digitális környezetben való sikeres versenyzés plusz erőfeszítést igényel, és olyan stratégiai partnerkapcsolatok kiépítésére kell törekedniük, amelyek keretében másokkal együttműködve vezényelhetik le a digitális átalakulást. Izgalmas időszak ez a gyártószektorban, ahol a digitalizáció mindenütt befolyásolja és átalakítja a működést. Az új, digitális világban is sikerre törő cégeknek a jövőben gyorsabban kell haladniuk, ha lépést szeretnének tartani az iparággal szemben támasztott elvárásokkal”

– nyilatkozta Christof Schleidt, a Fujitsu üzletfejlesztésért és digitális átalakulásért felelős igazgatója.