Az ABB felvásárolja a B&R-t!!!

Az ABB bejelentette, hogy megvásárolja a B&R-t, amely világszerte a szoftveralapú, nyílt architektúrájú gép- és gyárautomatizálási megoldások legnagyobb független beszállítója. Az Ausztriában eggelsbergi központtal működő B&R-t Erwin Bernecker és Josef Rainer alapította 1979-ben. A több mint 3000 fős cég közel 1000 kutató-fejlesztő szakemberrel és alkalmazás-tervező mérnökkel büszkélkedhet.

A cég több mint 70 országban működik, a gép- és gyárautomatizálás 20 milliárd dolláros piaci szegmensében évente több mint 600 millió dolláros forgalmat tudhat magáénak. A B&R modern gép- és gyárautomatizálás terén kifejlesztett innovatív termékeinek, szoftvereinek és megoldásainak az ABB robotikában, folyamatautomatizálásban, digitalizálásban és energetikában meglévő vezető termékkínálatával történő ötvözésével egyedülálló, átfogó ipari automatizálási portfóliót hozunk létre a vevőink számára.

Az akvizícióval az ABB tovább erősíti az ipari automatizálásban kivívott vezető szerepét, és az így megszerzett kiváló pozíciójára támaszkodva képes lesz majd megragadni a Negyedik Ipari Forradalom kínálta növekedési lehetőségeket. Az ABB az iparág vezető digitális megoldásait felsorakoztató ABB Ability platformjának a B&R alkalmazás- és szoftverplatformjaival, jelentős kiépített bázisával, széles körű vevőkörével és egyedi automatizálási megoldásaival történő ötvözésével hatalmas lépést tesz a digitális termékkínálatának kiszélesítése irányába.

„A B&R-t világszerte a gép- és gyárautomatizálás „ékkövének” tekintik. A két cég termékkínálatának egyesítése pedig egy soha vissza nem térő nagy lehetőséget kínál számunkra. A tranzakció igazi mérföldkőnek tekinthető az ABB történetében, mivel a B&R kínálatával kiegészülő automatizálási portfóliónk teljes körűvé válik. A két tökéletesen összeillő termékkínálat integrálása nyomán az ABB az egyetlen olyan beszállító lesz az ipari automatizálás terén, amely a mérések, a vezérlés, a mozgásvezérlés, a robotika, a digitalizálás és az energetikai rendszerek teljes spektrumát átfogó technológiai- és a szoftveralapú megoldásokat tud ajánlani a vevői számára. Az akvizíció jelentősen elősegíti a Next Level stratégiánkban lefektetett célkitűzések elérését is. Az egyedülálló digitális termékkínálatunkra, valamint a több mint 70 millió összekapcsolt berendezést és 70 000 vezérlőrendszert, illetve a világszerte most már több mint 3 millió automatizált gépet és a 27000 kiépített gyárat is átfogó kiépített bázisunkra támaszkodva lehetővé tesszük a globális vevőkörünk számára, hogy kiaknázzák a Negyedik Ipari Forradalom kínálta óriási lehetőségeket.”