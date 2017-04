Az ügyfélmegtartás biztosítéka a jó szakember

Különös választ talált az informatikai szektorban is jelentkező, általános szakemberhiányra az idén 30 éves ProgAdat Kft.; a nulla közeli fluktuációt.

A cég jogelődje, a Progadat Számítástechnikai és Szolgáltató Kisszövetkezet 1987-ben alakult, már a kezdetektől számviteli és kereskedelmi rendszerekre szakosodva. Az elmúlt évtizedekben az informatikában legalább 3 forradalom zajlott, a DOS-os rendszerektől napjaink felhőmegoldásáig. Mi ezeket az éveket folyamatosan fejlesztve és fejlődve, de gyakorlatilag azonos munkatársi gárdával és 100 törzsügyfelünk (kereskedelmi vállalatok, takarékszövetkezetek, az ÁFÉSZ hálózata és mások) megtartásával dolgoztuk végig – tekintett vissza Giesz István, a cég ügyvezetője.

A fentieknek köszönhetően nem érintett bennünket az elmúlt évek szakemberhiánya. Ha új tudásra van szükségünk, nem új embert keresünk, hanem tovább képezzük a többéves tapasztalattal rendelkezőket. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek új belépők a cégnél, de az ő felvételüknél is főleg az alapkompetenciákra figyelünk, a szakmát majd mi megtanítjuk.

Persze ennek a stratégiának vannak hátrányai is. Az egyik ilyen, hogy hiába kínál ma már a cég világviszonylatban is előremutató megoldásokat, továbbra is támogatnunk kell 20-30 éve fejlesztett, saját DOS-os programjainkat, mert az ügyfelek egy része – akik nyugdíj előtt vannak, vagy akár már nyugdíjasok – továbbra is ragaszkodik ezekhez.

Egy 25 fős cég példája nem mindenre és mindenütt alkalmazható – tette hozzá a vezető. Minden esetre tény, hogy az informatikai szakemberek napjainkra jellemző körforgása, projektszemléletű munkavégzése (ma itt dolgozom egy munkán, ha vége, megyek máshová) nem az egyetlen járható út. Folyamatos képzéssel és némi technológiai előrelátással ebben a gyorsan változó szektorban is lehet és érdemes állandóságot biztosítani. Ráadásul minél inkább specializálódik valaki egy területen, annál kevésbé akar és tud máshová menni.

Ezen túl a cég számos együttműködéssel szélesíti szolgáltatási körét. Egyre gyakrabban integrálják megoldásaikat más, határterületeken dolgozó vállalkozásokkal, így az ügyfelek jelentős fejlődést tapasztalnak, de a munkát nem kell az alapoktól kezdeni.