Az LG két „Best of the best” díjat is bezsebelt az idei Red Dot díjátadón

Az idei Red Dot Design Awards egyik nagy nyertese az LG Electronics (LG) volt: a vállalat összesen 20 Red Dot díjat, köztük két „Best of the Best” („A legjobbak legjobbja”) elismerést söpört be a formatervezési kiválóságok díjátadóján. A legnagyobb elismerésként számon tartott Best of the Best díjakat az LG SIGNATURE OLED TV W és a Smart InstaView hűtőszekrény nyerte el az innovatív technológiáért és az új értéket teremtő dizájnmegoldásokért. A Red Dotot a világ három legbefolyásosabb formatervezési bizottsága között tartják számon az iF Design Awards és az IDEA (International Design Excellence Awards) mellett.

Az LG SIGNATURE OLED TV W lenyűgöző Picture-on-Wall (kép a falon) kialakítása művészeti alkotássá teszi a TV koncepcióját, a hihetetlenül vékony készülék ugyanis szinte tapétaként simítható a falra. A 65 colos W7 modell falra szerelve is csupán 4 mm vékony, így kialakításával azt az érzést kelti, mintha a készülék a levegőben lebegne, így még könnyebb elmerülni a látványban. A formabontó LG SIGNATURE OLED TV W nemrégiben a 2017-es iF Design Award elismerését is elnyerte, ezzel még gazdagabb lett a gyártó díjnyertes termékkínálata.

Az LG InstaView Door-in-Door™ hűtőszekrényt a Red Dot az interaktív technológia és a gyönyörű kialakítás sikeres párosításáért ismerte el. A fridzsiderbe az ajtó kinyitása nélkül is belenézhetünk, hiszen a készülék 29 colos LCD érintőképernyője két koppintásra átlátszóvá válik. A Smart Tag menüvel matricákat és címkéket helyezhetünk el a kijelzőn, hogy lássuk, milyen termékek vannak éppen a fridzsiderben. A Smart Taggel a termékek szavatossági idejét is feljegyezhetjük, hogy a hűtő emlékeztetni tudjon minket, ha közeledik az ételek lejárati dátuma.

A két Best of the Best díj mellett az LG további 18 elismerést kapott a Red Dot bíráitól. A díjazott LG termékek között találjuk például az LG SIGNATURE OLED TV-t, a Gram laptopot, a V20 okostelefont, az LG Watch Style és Sport okosórákat, a vezeték nélküli TONE fejhallgatót, valamint az idei Minibeam projektort, melyek mindannyian a kiemelkedő dizájn és technológiai innovációért kapták meg a Red Dot elismerését.

„A Red Dot díjait komoly megbecsülés övezi, ezért a tőlük kapott elismerések mindenképpen megerősítenek bennünket abban, hogy a dizájn területén piacvezető vállalatként jó úton járunk. A továbbiakban is olyan termékeket szeretnénk fejleszteni, melyek kiszélesítik a dizájn és a technológia határait, formálják a fogyasztói ízlést és az esztétikai látásmódban új igazodási pontokat jelentenek.”

— mondta Noh Chang-ho, az LG Electronics alelnöke és dizájnért felelős vállalati vezetője.

Az LG Electronics több LG vállalat, többek között az LG Display és az LG Hausys mellett vesz részt a Milánói Design Héten április 4. és 9. között, hogy kihangsúlyozza a formatervezés fontosságát a mindennapokban a fogyasztók számára.