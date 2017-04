A Samsung és a Visa együttműködése forradalmasítja az online fizetést

A Samsung elkötelezett, hogy az online fizetést egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá tegye. A Samsung Pay ujjlenyomat-olvasóval azonosítja a felhasználót, ezért a fizetés egyszerűbb és biztonságosabb, az online vásárlás pedig gördülékenyebb lesz, hiszen megszűnik a kártyaadatok, a számlázási adatok vagy a szállítási adatok megadásával járó hosszú folyamat.

A Samsung ujjlenyomat-olvasóval ellátott készülékein a felhasználók rákattintanak a Visa Checkout/Samsung Pay közös gombjára, és az azonosítás után a fizetés azonnal megtörténik anélkül, hogy felhasználónevet és jelszót kellene megadni minden egyes vásárlásnál.

A Samsung elkötelezetten segíti a kereskedőket, hogy minél több vevő döntsön a vásárlás mellett annak ellenére, hogy az online fizetési folyamat ma még mindig nehézkesebb a szükségesnél. A Visával együttműködve a Samsung Pay ezt megváltoztatja, hiszen segítségével a fizetés ugyanolyan gördülékeny lesz az e-kereskedelemben is, mint amilyen a mobil eszközöknél.

„Örülünk, hogy közösen dolgozhatunk a Visával egy egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb fizetési folyamat kialakításán, amely mobil eszközökről és asztali gépről is elérhető lesz. A Samsung Pay több millió felhasználójának nyújtunk ezzel hatalmas segítséget. Az együttműködésünk nemcsak a Samsung Pay felhasználóinak hasznos, hanem több százezer olyan online kereskedő számára is, akiknek célja, hogy minél több vevő zárja le fizetéssel a vásárlási folyamatot.”

– mondta Injong Rhee, a Samsung Electronics mobilkommunikációs üzletágának műszaki igazgatója.

„Többé már nem kell hosszú űrlapokat kitölteni vagy felhasználónevekre emlékezni az online vásárlásnál, hiszen a Visa Checkout nyílt platformjához hasonló lehetőségek több százezer kereskedő oldalán elérhetővé váltak. A Samsung és a hozzá hasonló vállalatok felismerték, hogy a pénzügyi tranzakciók leegyszerűsítésében óriási lehetőségek rejlenek a fogyasztók és kereskedők szempontjából is. A Samsung Pay előnyeit az okostelefon tulajdonosokon túl most már az online kereskedők is megismerhetik. Az új technológia lehetővé teszi, hogy a vevők bárhol fizethessenek, ahol a Visa Checkoutot elfogadják, legyen szó bármilyen készülékről és alkalmazásról.”