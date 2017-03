Az ABB piacra dobta az iparág vezető digitális megoldásait kínáló ABB Ability-t

Az ABB a Negyedik Ipari Forradalom értékeit teszi elérhetővé ügyfelei számára több mint 180 féle megoldás és szolgáltatás kereskedelmi forgalmazásának elindításával. Az ABB Ability a hálózatok összekapcsolása terén meglévő széles körű szakértelmét ötvözi a legújabb digitális technológiákkal, és így olyan hatékony megoldásokat és szolgáltatásokat teremt, amelyek a valódi üzleti problémákra kínálnak megoldást, ezzel kézzelfogható üzleti lehetőségeket teremtve.

Az ABB Ability felhasználásával elérhető elemzésekkel, valamint a tervezés és a vezérlések optimalizálásával a közművek, az ipar, a közlekedés és az infrastruktúra területén működő ügyfelek új eljárásokat tudnak kifejleszteni valós idejű folyamataikban, a meglévőket pedig meg tudják újítani. Az így nyert eredményeket vezérlőrendszerekbe táplálva javítani tudják a legfontosabb termelési mutatókat, mint például az üzemidőt, a sebességet és a termelékenységet.

A termékkínálat az ABB innovatív technológiájára és a több mint négy évtizede a digitális iparágban meglévő vezető szerepére épít. Javítani fogja az ügyfelek innovációs és versenyképességét a felfutó digitális ipari piacon.

– nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.

Az ABB Ability platform digitális kínálata a következő: teljesítmény-menedzsment eszközigényes iparágak számára; feldolgozóipari vezérlőrendszerek; robotok, motorok, hajtások távmonitoringja; épületek, elektromos jármű-töltőhálózatok és tengeri gáz- és olajkitermelő platformok vezérlőrendszerei. Az Ability platformon elérhető speciálisabb megoldások számos területnek, köztük az adatközpontok energiagazdálkodására és a tengeri hajóflották irányításának optimalizálására kínálnak megoldást.

Az ABB Ability platform digitális portfóliójához tartozó megoldásainkat már a világ vezető közmű, összeszerelő és szolgáltató vállalatai is használják. Többek között olyan vállalatokat tudhatunk ügyfeleink sorában, mint a Shell Oil, a CenterPoint Energy, a Con Edison, a BASF, a Royal Caribbean, a Cargill, a Volvo és a BMW.

Az ABB Ability következő generációs digitális megoldásainak és szolgáltatásainak fejlesztése a Microsoft Azure felhőplatformjára épül, amelynek alapja a szoftvervállalattal kötött stratégiai partnerség.

„Megoldásainkat az Azure platformjára építeni azt jelenti, hogy saját területünk speciális ajánlatában ki tudjuk használni az Azure összes képességét és hozzáadott értékét. Az ABB évtizedes, ipari területen megszerzett tapasztalatát gyakorlatilag most konvertáljuk olyan szoftver-ajánlatra, amelyet ügyfeleink a világ legnagyobb és legfejlettebb digitális platformján keresztül érhetnek el. A digitalizálás alig ismert szereplőjéből most preferált partnerré válunk a digitális átalakítást megkezdő ügyfeleink számára. Segíthetünk nekik jelenlegi rendszereiket felülvizsgálni, automatizálni, optimalizálni, és szorosabb együttműködést kiépíteni.Velünk együtt most már több ismeretet szerezhetnek, több és jobb lépést tehetnek.”