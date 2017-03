Velük lehet Budapest fintech főváros!

A fintech az új startup, már ami a nemzetközi hájpot és az irdatlan mennyiségű befektetést jelenti. Az elmúlt 2 évben csak Európában 13 milliárd dollárt fektettek be fintech cégekbe (forrás: KPMG 2017). A befektetések összege idén meghaladhatja a tavalyi számokat is.

A FinTechShow-n többek közt 15 olyan magyar startupot lehet megismerni, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország komoly tényező lehessen a nemzetközi fintech világban. A hazai pénzügyi technológiai újdonságok mellett Budapesten lesz az egyik legelismertebb fintech szakértő, Devie Mohan is, aki a banki világban alkalmazott fintech stratégiákról beszél majd.

„A FinTechShow az első olyan magyarországi fintech esemény lesz, ahol a startupok, a bankok és a felhasználók is jobban megismerhetik egymást. Mindemellett bemutatkoznak a legújabb hazai fintech fejlesztések is, amelyek sokkal jobbá tehetik akár a globális pénzügyi világot is. Tizenöt jól felkészült, tehetséges csapat mutatkozik be, akikkel jó eséllyel lehetünk néhány éven belül a régió fintech fővárosa”