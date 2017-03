A Xerox a világ tizenhárom legetikusabb vállalatának egyike lett

„Az elmúlt tizenegy évben láttuk, ahogy megváltoznak a társadalmi elvárások, folyamatosan újradefiniálódnak a törvények, illetve a szabályozások, valamint a világpolitika légkör is átalakul. Egyúttal azt is figyelemmel kísértük, hogyan reagálnak ezekre a folyamatokra a világ legetikusabb vállalatai közé sorolt cégek. Ők világszerte befektettek a helyi közösségekbe, stratégiai fontosságúvá vált számukra a befogadás és a sokszínűség megőrzése, továbbá a hosszútávúságra fókuszáltak a fenntartható üzleti előnyök elérésekor.”

– hangsúlyozta a világ legetikusabb vállalatai felé intézett gratulációjában Timothy Erblich, az Ethisphere Institute vezetője.

A Világ Legetikusabb Cége (The World’s Most Ethical Company) értékelés a rangos Ethisphere Institute etikai hányados (EQ) besorolásán alapszik, amely hosszú évek kutatásainak, szakértői munkájának eredményeként született meg. Az EQ meghatározása objektív, egységes, szabványosított szempontrendszer szerint zajlik, és számos területre kiterjed. A felmérés elkészítése során a vállaltirányítás, a kockázatok, a fenntarthatóság, a vállalati működés és az etika vonatkozásában is megvizsgálják a cégeket. A végleges pontszám öt fő kategória eredményei mentén áll össze. Ezek az etika és megfelelőségi program (35%), a társadalmi szerepvállalás és felelősségvállalás (20%), a vállalati kultúra (20%), a vállalatvezetés (15%) illetve az irányítás, innováció, és reputáció (10%).