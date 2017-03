Kiderül a titok: ezzel a trükkel tarolt az UBER, az Apple és a Facebook

A gépek már gondolkodnak, a modern háborúkat pedig képlékeny robotokkal és „okos porral” vívják majd – ilyen és ehhez hasonló témákat jár körbe április 5-én a SMART 2017 konferencia. Hazánk és a régió egyik legnagyobb technológiai és startup rendezvényén továbbá az is kiderül, hogyan „hekkelték” meg saját piacukat korunk legsikeresebb digitális nagyvállalatai: az UBER, az Apple és a Facebook.

Több mint száz hazai és nemzetközi sztárelőadó tolmácsolásában, globális óriáscégek és hi-tech startupok részvételével mutatja be a technológia üzleti és ipari felhasználásának legfrissebb trendjeit a SMART 2017 konferencia Budapesten.

A gépek már gondolkodnak

A mesterséges intelligencia (AI) manapság az egyik legforróbb kutatás-fejlesztési irány a tech világban, mely szakérők szerint életünk minden területére kihatással lesz a jövőben. A SMART konferencia keretében többek között a Google egyik vezető hazai szakembere járja körbe a téma aktualitásait. A több mint 600 mesterséges intelligenciával foglalkozó európai startupot feltérképező Budapest.ai képviselője pedig arra keresi majd a választ, hogy a témát övező zajos hájp közepette milyen valódi lehetőségeket rejt a szegmens.

Hogyan lesz adatvagyonból extrém üzleti növekedés?

A Big Datában szintén hatalmas üzleti lehetőségek rejlenek, így a területet intenzív érdeklődés övezi. Földi Tamás a Starschema vezetője előadásában tippeket és trükköket oszt majd meg a résztvevőkkel arra vonatkozóan, hogy az adatvagyon felhasználásával egy cég hogyan tudja felforgatni piacot. Lehull a lepel többek között az UBER, az Apple és a Facebook sikersztorijának valódi titkáról, de arra is választ kapnak az érdeklődők, hogyan kell egyedülálló felhasználói élményt nyújtani, és egy cég hogyan tudja hatékonyan termékeit és egyben ügyfeleit is fejleszteni.

Nincs többé tiszta háború: itt a képlékeny robot és az „okos por”

A globális terrorizmus elleni harchoz való alkalmazkodási kényszer mellett a védelmi- és hadi ipar tevékenységét a digitális forradalom is fenekestül felforgatja. A nem túl távoli jövőben olyan új eszközök jelennek majd meg a harctéren, mint a képlékeny robot, amely képes átpréselődni a fal repedésein, az ellenséget felderítő „okos por”, és az emberi testbe hatoló sejtméretű szerkezet, amely belső sérüléseket okoz. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője többek között a fenti témákat szedi majd ízekre előadásában a konferencia keretében.

Jelszó nélküli IT biztonság, avagy egy jó azonosító mind felett

Egy jelszó nem jelszó. Az IOT, FinTech és e-kereskedelem témakörében forró témának számít az IT biztonság. A különböző adathalászati technikák fejlődésével a szolgáltatók számára komoly fejtörést jelent a végfelhasználói adatok biztonságos kezelése és őrzése. A SMART 2017 konferencián az is kiderül, létezik-e kompromisszummentes IT biztonsági megoldás, avagy feltalálták-e már az adatvédelmi svájci bicskát? Szabó Tamás, nemzetközi szinten elismert IT-biztonsági szakértő, a GoodID alapítója, előadásában bemutatja, milyen új, forradalmi távlatok nyílnak a bankok, webáruházak és adatkezelő szervek számára egy olyan világban, ahol minden és mindenki “kapcsolt” és semmi és senki sem feltétlenül az, aminek és akinek látszik.

A Magyar Telekom főtámogatásával megvalósuló SMART 2017 konferencia a fentieken kívül még további számos, aktuális trend bemutatásával nyújt átfogó képet a technológia jelenéről és jövőjéről kitérve olyan területekre, mint a FinTech, az önvezető járművek, a chatbotok, az IT területén tapasztalható munkaerőhiányra megoldást kínáló alternatív képzések, vagy az Ipar 4.0 megoldások.

A lelkes ötletgazdák és korai startupoknak is remek lehetőséget jelenthet a SMART 2017 Startup MasterClass „Roasted Style” program, ahol lehetőség nyílik a legnagyobbaktól tanulni. A jelentkezési határidő 2017. március 19.

