A képességekre fókuszálva újítják meg az álláskeresési piacot

A legfrissebb statisztikák szerint Magyarországon ötvenezernél is több betöltetlen állás van, és átlagosan 18 hónapot kell várni arra, hogy valaki új állást találjon. Ez a szám az elmúlt években sosem volt ilyen magas. A fiatalok külföldre áramlásával pedig félő, hogy egyre kevesebb lesz a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállaló. A helyzet riasztónak tűnik, mégis elképzelhető, hogy egy formabontó megoldás segíthet összehozni álláskeresőt és állást ajánlókat a piacon. A most induló allas.hu portálon önéletrajz helyett a képességek és a tapasztalatok alapján találhat egymásra a két oldal.

Az állásportálok esetében 100 látogatásra kb. 7-10 jelentkezés jut, amelyek között nagy számban kevésbé releváns jelentkezések is találhatók. A hirdetőknek gyakran 5-600 jelentkező közül kell megtalálniuk a legalkalmasabbat a strukturálatlan önéletrajzok és pályázatok között kutatva. A folyamat rendkívül munka- és időigényes, mert a jelentkezések mindössze 2% százaléka releváns, így a megüresedett állások betöltése egyre nehezebb. A gazdasági helyzet generálta munkaerőhiány ráadásul ma már termelést korlátozó tényezőként is jelentkezik, elég csak a kereskedelmi szektorra és az építőiparra gondolnunk. Ha mégis lenne munka és arra megfelelő szakember, egymásra találásukat megnehezíti a maradi, kőbe vésett álláskeresési szisztéma. Az amúgy sem könnyű helyzetet tovább nehezíti, hogy a túlkereslet miatt, az állással bírók is folyamatosan új kihívások után néznek. A hagyományos, önéletrajz alapú álláskeresés azonban egy olyan zárt rendszer, amiből sokszor éppen a legfontosabb képességek és készségek nem derülnek ki, ezzel is nehezítve, hogy a legmegfelelőbb munkaadó és munkavállaló egymásra találjon.

Az álláskeresés klasszikus és minden bizonnyal meghaladott módját bírálta felül és újította meg forradalmi módon egy magyar szakemberekből álló startup csapat. Az általuk megálmodott oldal önéletrajz alapú pályázás helyett a valódi tapasztalatokra, képességekre és ismeretekre építve kapcsolja össze a munkaadót és a munkakeresőt. Az allas.hu a megváltozott munkalehetőségekre, és munkahelyi igényekre épít, teret adva a változásnak szakít a hagyománnyal, ami a CV-kben használt unalomig ismert és a pályázó valódi tudását csak körvonalakban bemutatott panelekkel operál. Esetükben az álláskereső valós képességeit mutathatja meg s töltheti fel a rendszerbe. Hatalmas segítséget ad a munkakeresőknek az is, hogy a munkák között böngészve a felületen azonnal láthatóvá válik az, hogy az adott állás követelményei mennyire illenek a profilban megadott címszavakhoz, azaz hány százalékban illik hozzájuk a megpályázott munka.