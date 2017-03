Az internet segít a Fenntartható fejlődési célok elérésében is

Az Ericsson közzétette 24. éves Fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási jelentését, amelyben részletezi a felelős, fenntartható üzletvitel kialakításának irányába tett lépéseit. Az ENSZ által kidolgozott fenntartható fejlődési célokat használva keretrendszerként, a jelentés három területen összegezi az Ericsson által elért eredményeket: az üzlet; az energia, környezet és klímaváltozás; valamint internet mindenkinek kezdeményezések terén.

Börje Ekholm, az Ericsson elnök-vezérigazgatója elmondta:

„Amellett, hogy internet hozzáférés biztosítása a világ lakosságának komoly üzleti lehetőség is, a fenntartható fejlődési célok elérésének is hatásos módját jelentheti. A portfóliónk, az ügyfeleink és a fenntarthatóság összekapcsolásával egy erős és nyereséges vállalatot építünk a jelen és a jövő számára.”



Energiagazdálkodás, környezetvédelem és klímaváltozás

Az Ericsson elkötelezett a magas szintű energiahatékonyság elérése iránt, többek között ezért is összpontosít az 5G-technológia bevezetésére, emellett pedig a dízelfelhasználás drámai csökkentésére és arra, hogy az Ericsson Radio System platform továbbra is a legenergiahatékonyabb megoldás maradjon a piacon. Az Ericsson 5G-termékportfóliója 5 éven belül tízszer energiagazdaságosabb lesz, mint a 4G.

Az Ericsson és a Telenor közös pilóta projektje a Pure Solar, melyet a vállalatok Myanmarban valósítottak meg, és melynek részeként telepítették a világ első 500 wattos, napenergiával működő állomását. A napenergiával működő helyszín már 1 év működés után gazdaságosabbnak bizonyult, mint a dízelt használó alternatíva.

A cég az elmúlt öt évben alkalmazottanként 45%-kal csökkentette a széndioxid-kibocsátását olyan területek megcélzásával, mint az üzleti utazások csökkentése, a termékszállítás átalakítása és az Ericsson létesítményeinek energiafelhasználásának ésszerűsítése.

Internet mindenkinek

„Ha a Föld további 4 milliárd emberének online hozzáférésének biztosításáról beszélünk, akkor a szélessávú mobilkapcsolatok megkerülhetetlenné válnak. Ennek a leggyorsabb és leghatékonyabb módja, ha lehetővé tesszük a 2G-ről 3G-re és 4G-re történő költséghatékony fejlesztéseket, emellett arra is összpontosítunk, hogy olyan megoldásokat biztosítunk ügyfeleink számára, amelyek megfizethetőek és hozzáférhetőek mindenki számára.”

– mondta el Elaine Weidman-Grunewald, az Ericsson fenntarthatósági igazgatója.

Az Ericsson 2016-ban elindított egy új szélessávú mobilkapcsolati megoldáscsomagot, amelynek esetében a működtetés összköltsége akár 40%-kal is kevesebb lehet. Ez azokon a piacokon is megvalósíthatóvá teszi a szélessávú befektetéseket, ahol alacsonyabb a felhasználónkénti bevétel, így több ember férhet hozzá az internethez.

Az Ericsson’s Technology for Good kezdeményezései most már 89 millió ember életére vannak pozitív hatással az olyan programokon keresztül, mint a Connect To Learn és az Ericsson Response. A Connect To Learn globális oktatási kezdeményezés 23 országban van jelen és több mint 80 000 hallgató élvezheti az előnyeit.

2016 októberében a Matthew hurrikán következtében Haitin kialakult krízishelyzetre az Ericsson Response önkéntesei vészhelyzeti távközlési felszereléseket telepítettek és futtattak, illetve műszaki szakértői segítséget nyújtottak a humanitárius segélyszervezetek számára.

Felelős üzlet

A cég számára a felelős üzletvitel alapvető része vállalati értékeknek.

2016-ban az Ericsson Csoport megtette az első nyilatkozatát a modernkori rabszolgaságról és emberkereskedelemről. A vállalatnál zéró tolerancia elv van érvényben a korrupcióval szemben, és 2016 során jelentősen megerősítette a korrupcióellenes programját.

Az Ericsson fenntarthatósági jelentése harmadik éve készül az ENSZ „Üzleti élet és az emberi jogok vezérelvei” keretrendszerének megfelelően – és továbbra is az egyetlen vállalat az infokommunikáció terén, amely így tesz. A World Childhood Foundation alapítvánnyal együtt elindított egy mobilos oktatóalkalmazást a szülők, a tanárok és a gondviselők számára a gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések elkerülése és észlelése érdekében.