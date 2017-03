Díjazták az Év Elnökét

Az ünnepélyes díjátadót követően a díjazott elmondta: a szakmai, üzleti sikerek mellett az elismerés fontos a vezetési tanácsadó szakma egészének, valamint pozitív jelzés a szakirányú felsőoktatás számára is. „Díjat kapni mindig felemelő érzés, ebben az életkorban pedig kicsit talán egy egész szakmai életút elismerését is sejthetjük mögötte” – hangsúlyozta Kornai Gábor, aki rámutatott: az Év Elnöke díj nem csak személyének, hanem a mögötte álló ütőképes, nemzetközi sikereket is felmutató csapatnak szól.

Kornai Gábor két ízben is betöltötte a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) elnöki tisztét, 2001 óta a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán tiszteletbeli docens, 2015-ig a Gazdálkodástudományi Intézet Vezetési Tanácsadás Tanszékének vezetője volt. 2009-ben az Év Informatikai Cégvezetőjévé választották, 2015-ben kapta meg a BKIK Gazdasági Szolgáltatások Tagozatától a Tanácsadói Életműért díjat.