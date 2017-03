Attitűdváltást követelnek a legújabb megatrendek

Az elmúlt néhány évben a hazai projektmenedzsment kultúra presztízse ugrásszerűen megnőtt, a nemzetközi tendenciákkal azonban még mindig nehéz lépést tartani. A tapasztalatcsere elengedhetetlen és megfelelő szakanyag híján, a gyakorló szakemberek konferenciákon osztják meg egymással tudásukat. Jelenleg az agilis leadership bevezetése az egyik legaktuálisabb kérdéskör.

– vallja Prónay Gábor, a Projektmenedzsment Fórum szervezőbizottsági elnöke. A szakember szerint fontos, hogy a hazai gyakorlat lépést tartson a nemzetközi trendekkel.

A Leadership 2030 sokszor idézett vezetési előrejelzés hat olyan megatrend eljövetelét jósolja, amely alapjaiban változtatja meg a projektmenedzsment gyakorlatot. Ide tartozik többek között a digitális éra térhódítása, ezen belül is az adatbiztonság és a folyamatos változás menedzselése, vagyis az agilis leadership.

“A szakemberek hazánkban is egyre nyitottabbak a nemzetközi változások követésére, de ha tartani akarjuk a lépést a gazdaságilag fejlettebb országokkal, akkor alakítanunk kell a projektmenedzsment rendszerén, de főként be kell vezetnünk a Management 3.0-t. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek teljes átalakuláson kell keresztül menniük, a vezetőknek pedig bevonó startégiát kell alkalmazniuk. Vagyis a csapaton belül mindenkinek ismernie kell a pontos célt, delegálni kell feladatokat és sok esetben a döntéshozatal jogát is. Csak így követhetjük a gyorsan változó, sokszor hektikus körülményeket”