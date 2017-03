EcoStruxure Control Advisor – Intelligens vezérlés az üzemekben

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az automatizálás nemzetközi szakértője új, vállalati szintű üzemiteljesítmény- és felügyeletoptimalizálási IIoT-szoftvert (Industrial Internet of Things) mutatott be. Az új termék a PES™ és Foxboro Evo™ folyamatautomatizálási rendszereket, valamint a Foxboro I/A sorozatú elosztott felügyeleti rendszert egészíti ki. Az ExperTune PlantTriage™ technológiát alkalmazó EcoStruxure Control Advisor™ egy natív, intelligens döntéstámogató eszköz, amely a gyakorlatban jól használható, valós idejű üzemeltetési adatokat és prediktív elemzési képességeket biztosít. Ennek köszönhetően a működtetésért felelős szakemberek egyszerre több helyszínen, vagy akár globális szinten is folyamatosan ellenőrizhetik és módosíthatják az összes szabályozási kört. A szoftver segítségével optimalizálhatják a folyamat aktuális hatékonyságát az üzem teljes életciklusára vonatkozóan, így közvetlenül hozzájárulhatnak az eredmények javulásához.

„A folyamat hatékonyságának javítása jelentős mértékű pozitív hatást gyakorol az üzemeltetés és az üzletmenet egészére, így az ügyfelek hamarabb kezdhetnek el foglalkozni az egyéb kulcsfontosságú változók, mint a biztonság, a megbízhatóság vagy akár a profitabilitás felügyeletével. A Control Advisor folyamatosan szemmel tartja az üzem hatékonyságát, és még azelőtt azonosítja az esetleges problémákat, mielőtt azok bekövetkezhetnének”

– mondta Grant Le Sueur, a Schneider Electric folyamatautomatizálási üzletágának felügyeleti és biztonsági szoftverekért felelős igazgatója.

Kimutathatóan javuló teljesítmény

Mivel a Control Advisor szorosabb integrációban áll a vállalat PES, Foxboro Evo és I/A sorozatú folyamatautomatizálási és felügyeleti rendszereivel, jobb lehetőségeket biztosít a felhasználók számára a produktivitás javításában. Közelíti az üzemi működést a tervezetthez, minimalizálja a specifikáción kívüli termelést, és azonosítja a prediktív karbantartási mutatókat. Az egyes rendszerelemek hatékonyságának javításával nemcsak a működés válik stabilabbá, hanem akár 2%-kal több energiamegtakarítás, és 10%-kal nagyobb termelési kapacitás érhető el.

„Mindig is mutatkozott igény arra, hogy egyszerűbben lehessen optimalizálni a szabályozási körök teljesítményét, mivel azok jelentős hatást gyakorolnak az ipari folyamatok eredményességére és jövedelmezőségére. Ha a szabályozási körökről van szó, az ExperTune és a Schneider Electric a Foxboro-megoldásaival etalonnak számít az iparban és nagy örömömre szolgál, hogy a munka a Control Advisor bevonásával folytatódik tovább.”

– foglalta össze Greg Shinskey folyamatvezérlési tanácsadó.

Fontos a munkaerő támogatása

„A Control Advisor a Schneider Electric nagy múltra visszatekintő szakértelmére épül az összekapcsolási technológiák és a teljes gyártási tevékenység optimalizálása terén. A Control Advisor az egyszerűen használható elemzésnek köszönhetően segíti a dolgozókat, hogy az értékes nyersadatokból hasznos információkhoz jussanak, és az adott pillanatban jobb döntéseket hozhassanak. Ez az IIoT technológiában rejlő igazi lehetőség, amely az első lépés a jövő automatizálásának megvalósítása felé”

– nyilatkozta Chris Lyden, a Schneider Electric folyamatautomatizálási üzletágának stratégiáért felelős alelnöke.