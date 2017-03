Az ABB és a Microsoft együttműködésének újabb sikerét jelzi Asset Health Center 3.0 eszközmenedzsment megoldás

Az ABB bejelentette, hogy világszerte piacra dobja új generációs eszközteljesítmény-menedzsment (Asset Performance Management /APM) megoldását, az „Asset Health Center 3.0”-at. A legújabb szoftveralapú megoldás segítségével az ABB APM-kínálatának és a Microsoft Azure felhő platformjának kombinálásával, a magas eszközigényű iparágak javíthatják a hatékonyságukat, és optimalizálhatják költségeiket.

Az Asset Health Center 3.0 kiváló példa arra is, hogy az ABB digitális megoldásait kínáló AbilityTM platform segítségével miként tudják ügyfeleink kiaknázni az Ipari Internet kínálta lehetőségeket. Az adatelemzési eredmények („data insight”) alapján olyan közvetlen intézkedéseket tehetnek, amelyek kézzelfogható értéket teremtenek számukra. A megoldás kulcsfontosságú elemét alkotja az ABB digitális alállomás koncepciójának is. A digitális alállomásokon az alkalmazás gyűjti az állapot adatokat, amelyek alapján optimalizálja a teljesítményt, javítja az alállomás hatásfokát és költséghatékonyságát, illetve akár 50%-kal is csökkenti a transzformátor és a megszakító állásidejét.

„Az Asset Health Center legújabb változata az ABB-vel kötött hosszú távú partnerségi együttműködésünk újabb sikerét jelzi. Az ABB és a Microsoft az adatelemzés-alapú döntéstámogató üzleti információkkal folyamatosan segíti az ipar digitális átalakítását a közlekedési és az energetikai ágazatban, illetve a víz- és gázellátásban működő közüzemi cégeknél”

– mondta Caglyan Arkan, a Microsoft Corp. „Manufacturing and Resources” divíziójának vezetője.

A piacvezető Asset Health Center prediktív és elévülési elemzést, valamint több évtizednyi, az iparágban szerzett szaktudásra épülő, egyedi igényekre szabott modelleket alkalmaz, hogy a meghibásodás valószínűségének és az eszközök kritikussági szintjének megfelelően meghatározza, és priorizálja a felmerülő karbantartási igényeket.

Az Asset Health Center kulcsfontosságú elemét alkotja az ABB életciklus-kezelési elvének, amellyel teljes körű megoldást nyújt az eszközök egész életciklusának kezeléséhez. A szolgáltatott szoftverként (SaaS) elérhető Asset Health Center 3.0 egyszerűbb és gyorsabb implementációt tesz lehetővé az Azure felhő platformban, jobb minőségű képi megjelenítést és analitikát nyújt, illetve a Cortina Intelligence alkalmazásának köszönhetően biztosítja a prediktív modellek könnyebb integrálását is.

„Legújabb generációs Asset Health Center megoldásunk ötvözi szoftveralapú technológiáinkban is megjelenő iparági szaktudásunkat a Microsoft Azure felhőplatform globálisan elérhető szolgáltatásaival, és ezzel olyan hatékony megoldást kínálunk, amely döntéstámogató információkkal segíti a gyorsabb döntéshozatalt a közüzemi vállalatok részére új növekedési lehetőségek kiaknázása érdekében. Ez jól példázza, hogy az erősebb, intelligensebb és zöldebb villamosenergia-hálózatok létesítése terén preferált partnerként az ABB elkötelezett az energetikai forradalom támogatása iránt.”

– mondta Massimo Danieli, az Energetikai Hálózatok divízióhoz tartozó energiahálózat-automatizálási üzleti egység vezetője.