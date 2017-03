Globális stratégiai partnerséget köt a Telenor Csoport és a Netflix

A Telenor Csoport európai és ázsiai vezetékes és mobil ügyfélkörét lefedő megállapodás több területre, így például set-top box integrációra, mobilfizetésre és közös marketingtevékenységre is kiterjed.

„Szeretnénk a legjobb és a legrelevánsabb digitális szolgáltatásokat nyújtani kiterjedt globális ügyfélkörünknek. A világ legnagyobb internetes televízióhálózatával kialakított partnerség nagy lépést jelent célunk megvalósítása felé. A mobileszközökön és set-top boxon keresztül eddig is zavartalan szórakozási élményt kínáltunk ügyfeleinknek azon ázsiai piacokon, ahol a mobilinternet az elsődleges felhasználási terület. Most pedig először tesszük lehetővé számukra, hogy mobilszámlájukon keresztül, egyszerű előfizetéses rendszerben rendeljék meg a Netflix szolgáltatásait”

– nyilatkozta Gunnar Sellæg, a Telenor Csoport marketing vezérigazgató-helyettese.

Az együttműködés első lépéseként a norvég tévészolgáltatók közül a Telenor elsőként nyújt set-top boxba integrált Netflix-szolgáltatást a Canal Digital Cable ügyfelei számára. A megállapodás értelmében a Telenor a Netflix számos elismert, eredeti sorozatát, mozifilmeke és gyerekműsorok széles választékát tesz hozzáférhetővé előfizetőinek a „T-We” nevet viselő Canal Digital Cable tévéplatformon. Az új streaming szolgáltatásokat, köztük a Netflixet is kínáló megújult platform egyben a televíziózás új korszakának első lépését is jelenti a Telenor ügyfeleinek. A Telenor Csoport más piacokon is tervezi a set-top box integráció megvalósítását.

„A globális partnerkapcsolatnak és a 2017-re szánt, több mint ezer órányi új eredeti Netflix-tartalomnak köszönhetően a Telenor ügyfelei a szórakoztató szolgáltatások legjavát érhetik el zökkenőmentesen egy helyen”

– jelentette ki Bill Holmes, a Netflix üzletfejlesztésért felelős globális vezetője.

Az együttműködés keretében a Telenor biztosítja, hogy ügyfelei telenoros számlájuk terhére vehessék igénybe a Netflix szolgáltatását. A Telenor 13 vállalatát, partnereit és a külső digitális szolgáltatókat tömörítő közös infrastruktúrájához, a Global Backendhez való csatlakozást követően a szolgáltatások világszerte elérhetővé válhatnak.

A Telenor „Open Connect Partner” minősítést szerzett annak érdekében, hogy a lehető legtökéletesebb Netflix-élményt nyújthassa ügyfeleinek. Azzal, hogy a Netflix Open Connect tartalomszolgáltató hálózatának szervereit beágyazzák a Telenor hálózatába, a tartalom fizikailag is közelebb kerül a nézőközönséghez.