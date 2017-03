Az Ericsson és a Philips hálózatba kapcsolt közvilágítása a 4G lefedettséget is erősíti

Az Ericsson Lightpole Site Slim rendszere a Philips energiahatékony LED világítását kombinálja az Ericsson kiscellás technológiájával és a Baseband 6502 technológiával együtt a nagy sebességű szélessávú kapcsolat megvalósításához. Az új, hálózatba kapcsolt villanyoszlopok nem zavarják a városképet, hiszen lényegében semmiben sem különböznek a megszokott villanyoszlopok megjelenéstől.

Az Ericsson 2016-os Mobilitási Jelentése szerint a mobiladatforgalom 2020-ig várhatóan a kilencszeresére nő majd, ami hatalmas igényeket támaszt a hálózati szolgáltatók felé a piac kiszolgálásához szükséges infrastruktúra és hálózati sűrűség biztosítása tekintetében. A szolgáltatók folyamatosan próbálnak új cellatelephelyeket keresni a közterületeken, hogy a lehető legjobb mobil-szélessávú lefedettséget biztosíthassák ügyfeleiknek.

Az Ericsson Lightpole Site Slim rendszere ezt a problémát úgy oldja meg, hogy minimális vizuális zavart okoz bármilyen városképben a különböző magasságoknak, színeknek és stílusoknak köszönhetően. A szolgáltatók helyet bérelhetnek a hálózatba kapcsolt villanyoszlopokon a hálózatuk sűrítése érdekében és, hogy nagyobb szélessávú lefedettséget biztosíthassanak a lakosságnak.

Nishant Batra, az Ericsson a hálózati infrastruktura termékekért felelős vezetője elmondta:

„Az internetkapcsolat utcaszinten történő biztosítása nagy kihívást jelenthet a telephelyek megszerzése, az esztétikai szempontok és a különböző engedélyek miatt. Az Ericsson Lightpole Site Slim rendszere azonban az integrált kiscellákkal akadálytalanul simul a kültéri környezetbe, és lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy erős szélessávú kapcsolatot biztosíthassanak az előfizetőiknek.”

Az Ericsson Lightpole Site Slim rendszerét az idei Mobil Világkongresszuson mutatják be Barcelonában. A hálózatba kapcsolt villanyoszlopok mobil szolgáltatásokat nyújtanak a kiállítás Fira Gran Via színhelyénél, és a közelben lévő látogatók saját maguk is kipróbálhatják a rendszert és az általa nyújtott kibővített internetkapcsolatot.