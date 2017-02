Az európai munkavállalók rendkívül optimisták 2017-et illetően

2016 mozgalmas év volt politikai és gazdasági szempontból egyaránt. Ennek ellenére a munkavállalók Európa-szerte kétségkívül pozitívak cégeik 2017-es sikereivel kapcsolatban. A Ricoh Europe által megrendelt új kutatás szerint a dolgozók 91%-a azt várja, hogy a közeljövőben a digitális szakadék, a gazdasági bizonytalanság és a politikai zavarok megváltoztatják a munkavégzés módját. 95%-uk úgy véli, ez a változás előnyös lesz a vállalatok számára.

Az európai munkavállalók tágabb értelemben is ezt a pozitív szemléletet képviselik. A megkérdezettek 59%-a úgy gondolja, hogy a cég, aminek dolgozik, erősebb pozícióba kerül év végére. Többségük, 66%-uk úgy véli, cégvezetője felkészült arra, hogy megbirkózzon a változó körülményekkel. A munkavállalók mindössze 8%-a nem hisz a főnökében, míg a többiek bizonytalanok a kérdésben.

A munkavállalók véleménye szerint az előttünk álló év sikerének kulcsa a technológia. A digitális szakadék következményei, valamint a versenyképes innováció által generált lehetőségek és változások fogják okozni a legnagyobb hatást, miközben a növekvő automatizálás időt szabadít fel a dolgozók számára, így több értéket tudnak majd teremteni.

A válaszadók azt várják cégüktől, hogy még kreatívabbak legyenek, kevésbé pazarolják a forrásokat és gyorsabban alkalmazkodjanak az új technológiákhoz. 61%-uk szeretné, hogy a vállalkatok ezeket a technológiákat a változások kiegyensúlyozására használják. Ide tartozik többek között az ügyfélkommunikáció fejlesztése, a teljesítmény növelése az együttműködési- és egyéb digitális technológiák révén az üzleti folyamatok leegyszerűsítése érdekében.

A kutatás azonban figyelmeztet is. Ezekben a változó időkben minden vállalatnak figyelnie kell arra, hogy továbbra is vonzó lehetőséget jelentsen a legtehetségesebb munkavállalók számára, akik stabilitásra is vágynak. Az álláskeresők számára a biztonságos munkahely, a szilárd pénzügyi háttér és az előrelépés lehetősége a legfontosabb szempont.

David Mills, a Ricoh Europe vezérigazgatója elmondta: