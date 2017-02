Belép az e-kereskedelembe a Viber

A mobilos e-kereskedelmet újraformáló megoldást mutat be a Viber.

Az új funkció lehetővé teszi a csevegésen belül vásárlást, egyben a vállalat első lépését jelenti a teljes körű szolgáltatásokat biztosító mobilplatformmá válás felé. Az Egyesült Államokban március 6-tól érhető el az új funkció béta verziója, az instant vásárlást a világ többi részén ezt követően fokozatosan vezeti be idén a Viber.

A vásárlás ma már az egyik legnépszerűbb okostelefonos tevékenység. A legfrissebb kutatások szerint az okostelefon-tulajdonosok több mint fele vásárol mobilon, kétharmad részben legalább hetente egyszer.

A Viber új funkciója a mobilvásárlást a tartalommegosztás élményével köti össze. Az alkalmazáson keresztül a felhasználónak nem csupán arra nyílik lehetősége, hogy ugyanazon a felületen keressen termékeket és mutassa meg azokat ismerőseinek és beszélgessen róluk, de arra is, hogy akár azonnal kapcsolatba lépjen kedvenc márkáival vagy éppen megvásárolja a kiválasztott árucikket. A felhasználók mostantól egyszerűen, a csevegésablakban található gomb megnyomásával neki is kezdhetnek a vásárlásnak. A funkció segítségével a legismertebb márkák legújabb termékei között válogathatnak, a képekkel és egyéb vizuális tartalmakkal kiegészített információkat pedig a csevegésekben azonnal megoszthatják barátaikkal, akik rögtön vissza is jelezhetnek azokról. Emellett a márkákkal vagy kereskedőkkel is közvetlenül kapcsolatba léphetnek a ‘userek’, szükség esetén azok weboldalára vagy alkalmazásába átirányítva fejezhetik be a vásárlást.

„Az okostelefonos üzenetküldés csak most nyeri el valódi értelmét. A Viber e-kereskedelmi funkciójával a mobilos vásárlók pár koppintással megoszthatják a rajongott termékeket a számukra fontos emberekkel. Ez egy izgalmas utazás első lépése, aminek felhasználóink is részesévé válnak. A szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük partnereink, illetve a felhasználói visszajelzések számának növekedésével”

– fogalmazott Djamel Agaoua, a Viber vezérigazgatója.