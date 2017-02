Kiemelkedő üzleti teljesítménnyel zárta a 2016-os évet a UPC Magyarország

Kiemelkedő teljesítménnyel zárta a 2016-os üzleti évet a számos innovatív digitális megoldást – szélessávú internet, kábeltévé, vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatásokat – kínáló UPC Magyarország. Az előfizetések száma (RGU) december végére meghaladta az 1 923 000 – et, ami 117 000-el több, mint egy évvel korábban. A cég teljes árbevétele éves szinten 6,5%-kal növekedett.

A UPC Magyarország 2016-os üzleti évének kulcselemei:

Az előfizetések száma (RGU) az év végére meghaladta az 1 923 000-et .

az év végére . A UPC Magyarország hálózata országszerte több mint 107 300 új háztartásba jutott el.

jutott el. A lakossági és üzleti ügyfelek összesített száma meghaladta a 823 000-et .

. A mobil ügyfelek száma az év végére megközelítette a 63 000-et .

. A UPC növelte hálózatának lefedettségét és kapacitását , valamint az innovatív eszközök számát, különös tekintettel a vidéki településekre, összhangban a kormányzat Digitális Magyarországért Fejlesztési Programjával.

, valamint az innovatív eszközök számát, különös tekintettel a vidéki településekre, összhangban a kormányzat Digitális Magyarországért Fejlesztési Programjával. Az innovatív TV és internet szolgáltatások növelték az előfizetők elégedettségét és segítették a meglévő ügyfelek megtartását, illetve újak megszerzését.

Előfizetések száma (RGU) 2016-ban:

Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és a UPC Románia vezérigazgatója:

“Világos és ambiciózus üzleti stratégiánknak köszönhetően mind az előfizetések száma, mind az árbevétel tekintetében erős növekedést értünk el a 2016-os évben. A legutóbbi üzleti mutatók és ügyfélelégedettségi kutatások is azt bizonyítják, hogy a felhasználói élmény javításába és a hálózati fejlesztésekre fordított erőfeszítéseink eredményesek voltak. Éppen ezért a jövőben is további beruházások révén fejlesztjük hálózatunk minőségét és lefedettségét, valamint újabb innovatív megoldásokat vezetünk be annak érdekében, hogy ügyfeleink még jobban kihasználhassák a szupergyors hálózatunk nyújtotta lehetőségeket.

Kiemelkedő árbevétel-növekedés

A UPC Magyarország árbevétele 2016-ban 6,5%-os növekedést mutatott az előző évi eredményekhez viszonyítva. Az utolsó negyedévben is kiemelkedő üzleti teljesítményt nyújtott a cég, ugyanis 2015 utolsó három hónapjával összehasonlítva 11,2%-os árbevétel-növekedést produkált.

Folyamatosan bővülő ügyfélkör, növekvő RGU

Az év végi adatok szerint az előfizetések (szakszóval RGU-k – Revenue Generating Unit) száma meghaladta az 1 923 000-et. 2016 végén a szélessávú internet szolgáltatások száma elérte a 624 800-at, ami az előző évi adatokhoz viszonyítva több mint 36 600 darabos növekedést jelent. Az analóg és a digitális televízió előfizetések száma 14 600-al nőtt, így elérte a 663 300-as számot. Ami a vezetékes telefon szolgáltatást illeti, az előfizetések száma 572 500 volt, ami összehasonlítva az előző évvel, több mint 37 600 új szolgáltatást jelent. A dinamikusan fejlődő mobilszolgáltatások terén a UPC Mobil előfizetések száma 2016 végére meghaladta a 62 500-at, ami 28 100-zal több, mint egy évvel korábban.

További beruházások, hálózatfejlesztés és egyre népszerűbb innovatív szolgáltatások

2016-ban végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen növekedett a UPC Magyarország országos szélessávú hálózatának lefedettsége, adatforgalmi kapacitása és biztonsága. A Digitális Magyarország Fejlesztési Programmal összhangban országszerte összesen közel 94 000 új otthonba jutott el az akár 500 Mb/másodperc sebességre képes hálózat. Ezzel, és az év közben lezajlott akvizíciókkal együtt összesen 107 300 háztartás csatlakozott a UPC hálózatához. A 2016-os év végi adatok alapján országszerte 304 településen, több mint 1,7 millió hozzáférési ponton érhetőek el a UPC innovatív szolgáltatásai. Októberben nagyszabású hálózatfejlesztés indult a monori körzetben is, ahol az első néhány ezer háztartásban már decemberben elkezdődött az új digitális szolgáltatások értékesítése.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a felhasználói élmény javítására, ezért 2016-ban is számos innovatív megoldással bővítette választékát. Új csatornákkal – köztük számos HD minőségű csatornával – bővült a UPC digitális kábeltévé kínálata, miközben az olyan korszerű, nagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások felhasználóinak száma is folyamatosan emelkedik, mint a MyPrime és a Horizon Go. E mellett a UPC tavaly bevezette a Műsorvisszanéző funkciót, amely szintén egyre népszerűbb az ügyfelek körében. A 2016-os év egyik legsikeresebb újítása a felhasználói igények figyelembevételével kifejlesztett nagysebességű wifi router, a Connect Box, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy szélessávú internetkapcsolatuk sebességét még jobban kihasználhassák. A korlátlan adatforgalmat biztosító UPC Mobil kínálatában pedig megjelentek az iPhone készülékek is.