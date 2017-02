Egyre fontosabbak a partneri minősítések az IT-szektorban

Újabb elismerést kapott az Invitech Solutions adatközponti területe, miután a társaság mostantól a Microsoft Gold Partner Datacenter Competency minősítést is a magáénak tudhatja. Az informatikai és telekommunikációs iparág meghatározó szolgáltatója már korábban is számos tanúsítványt tudott felmutatni, amelyek közül jó párat egyedüliként szerzett meg Magyarországon, a mostani elismeréssel azonban egy újabb elitklubnak lett tagja.

A két cég együttműködése sokkal korábbra nyúlik vissza, mint a most megszerzett tanúsítvány szigorú feltételeinek teljesítése. Az Invitech Solutions már tavaly megállapodást kötött a Microsoft-tal annak érdekében, hogy a saját adatközponti és felhő megoldásait a Microsoft Cloud Platform szolgáltatásaival ötvözve, rugalmasabb és kedvezőbb ár/érték arányú szolgáltatásokat tudjon nyújtani ügyfeleinek. A tanúsítványok, így a most elnyert Gold Partner Datacenter Competency minősítés is, garanciát jelentenek a társaság ügyfeleinek a magas színvonalú szolgáltatásokra, és arra, hogy a cég komoly szakembergárdával rendelkezik. Fontos megemlíteni, hogy az Invitech Solutions mérnökei egyénileg is számos vizsgával és minősítéssel rendelkeznek, ezzel is kiemelkedve a hazai ICT-szolgáltatók mezőnyéből.

„A nemzetközi trendeket követve, hazánkban is terjednek a felhő alapú megoldások, illetve folyamatosan nő az adatközponti szerverelhelyezés és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások iránti igény. Azonban az ilyen jellegű megoldások iránt érdeklődő cégek nagyon komoly tanúsítványokat követelnek meg a potenciális szolgáltatóktól, ami érthető is, hiszen szigorú adatvédelmi és biztonsági szempontoknak kell megfelelni, továbbá egyre speciálisabb szakértelmet követel meg ez a terület. Társaságunk számára azért is olyan fontos a különböző tanúsítványok és partneri minősítések megszerzése, hogy ne csak saját eredményeinkkel és tapasztalatainkkal támasszuk alá szolgáltatásaink magas színvonalát, hanem a független szakértők véleménye is garancia legyen erre”

– nyilatkozta Javorniczky Áron, az Invitech Solutions operatív vezetője.

Az elmúlt időszakban az Invitech Solutions több, a Microsoft által kiadott minősítést szerzett már meg. Ilyen a Cloud OS Network Partner tanúsítvány, amely a társaság ügyfeleinek nyújtott, Microsoft alapú virtualizációs szolgáltatások magas színvonalát garantálja, a Cloud Solution Provider Partner minősítéssel pedig a Microsoft egyes termékeit is értékesítheti a társaság havi díjas szolgáltatások keretében.

„Számunkra mindig nagy öröm, ha kézzelfogható szakmai együttműködésekben válik valóra az, amiben hiszünk, és amiért világszerte dolgozunk: hozzásegíteni az embereket, valamint üzleti partnereinket ahhoz, hogy megvalósítsák a bennük rejlő lehetőségeket. Ilyen a mostani együttműködés is, amikor egy komoly szakmai minősítés támogatja partnerünk útját a digitális transzformáció folyamatában. A Microsoft Magyarország szerepének meghatározó része, hogy a rendszerszintű digitalizáció hátországává váljon a hazai vállalkozások számára, és most egy újabb lépést tettünk ebbe az irányba”

– emelte ki Németh Zsolt, a Microsoft Magyarország partnerkapcsolati igazgatója.

Az Invitech Solutions más gyártókkal is kiváló partneri viszonyt ápol, számos elismeréssel rendelkeznek a felhőtechnológián alapuló szolgáltatásai is, amelyek folyamatos fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet a társaság. Magyarországon az Invitech Solutions volt az első szolgáltató, amelyik az egyik legjelentősebb nemzetközi eszközgyártó által megvizsgált és tanúsított, ellenőrzött keretek között működő IaaS felhőszolgáltatást tudta biztosítani ügyfeleinek. A társaság emellett az ISO/IEC 20000-1:2011 tanúsítványt is kiérdemelte már.

Ez az informatikai szolgáltatás-irányítási rendszereket minősítő tanúsítvány a cég ügyfelei számára nyújtott HelpDesk, szerverelhelyezési szolgáltatásaira, helyszíni IT-támogatásra és távoli infrastruktúra-üzemeltetési rendszereire – azaz az üzleti infokommunikációs szolgáltatások alapvető területeire vonatkozik. Ezen túlmenően, a vállalat természetesen rendelkezik valamennyi, a működése szempontjából lényeges tanúsítással, így az ISO 27001 információbiztonság-irányítási tanúsítványokkal is. A távközlési szolgáltatók közül pedig a társaság kapta meg elsőként a ma még egyedinek számító, MEF CE 2.0 nemzetközi minősítést, amelynek eredményeként a vállalat egyedüliként tud a hazai piacon, elsősorban a nagyvállalatok, valamint államigazgatási ügyfelei számára, olyan minősített, magas hozzáadott értékű adatkapcsolati szolgáltatásokat kínálni, mint a valódi hálózati teljesítménymonitorozás vagy a részletes hibaelemzés. Ez a minősítés a társaság egyedülálló Carrier Ethernet hálózatfejlesztési programjának is elismerése.

Az Invitech Solutions sikeres működését nemcsak a megszerzett minősítések és tanúsítványok igazolják vissza. A napokban a társaság elnyerte az IT-Business szaklap által odaítélt „2016 legsikeresebb ICT-cége” elismerést is.