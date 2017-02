Indul a NauBit SmartBoat szolgáltatása a balatoni hajósok számára

Az Antenna Hungária, hazánk vezető állami tulajdonban levő vezeték nélküli távközlési szolgáltatójaként megkezdte IoT (Internet of Things, azaz a Dolgok Internete) hálózatának kiépítését, mely elsőként Budapesten, illetve a Balaton térségében épül ki. Az új hálózat első szolgáltatásaként a NauBit iSol Kft. innovatív terméke, a NauBit SmartBoat tavasztól elérhetővé válik a balatoni hajósok számára. A szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség Internet előfizetésre vagy SIM kártyára, a hajóra felszerelt központi egység az IoT hálózaton keresztül rendkívül költséghatékony módon képes eljuttatni a szenzorok felől érkező adatokat, melyeket okostelefonon elérhető applikáción is meg lehet jeleníteni.

Az IoT (Internet of Things, azaz a Dolgok Internete) az infokommunikációs iparág egyik legnagyobb ígéretét képviselő technológia, amely költséghatékony módon a mindennapok során az eszközök összekapcsolt működésével teszi könnyűvé életünket, és amely egybehangzó szakértői vélemények alapján óriási fejlődés előtt áll a következő években. Az Antenna Hungária, hazánk vezető állami tulajdonban levő vezeték nélküli távközlési szolgáltatójaként legújabb fejlesztésének keretében megkezdte IoT hálózatának kiépítését.

A vezeték nélküli LPWAN (Low Power Wide Area Network) technológián alapuló hálózat gépek, eszközök, szenzorok által küldött kisméretű adatcsomagok kommunikációját teszi lehetővé. A végponti kommunikációs berendezések, szenzorok minimális energiaigénye rendkívül alacsony energiafelhasználást jelent, ezáltal hosszú élettartamot garantál az eszközök számára. A Long Range (LoRa) rádiós technológia felhasználásával akár több tíz kilométeres sugárban is lehetővé válik a vezeték nélküli átvitel az eszközök között. Az LPWAN technológiára épülő IoT megoldások ezáltal alacsony beruházási költséget, illetve egyszerű telepítést és bővítést tesznek lehetővé, ami konkrét költségcsökkenést eredményezhet az üzleti ügyfelek számára.

Elsőként Budapesten, illetve a Balaton térségében építi ki a hálózatot az Antenna Hungária. Az AH évtizedes tapasztalatra tett szert a vezeték nélküli hálózatok létrehozásának terén, illetve országos szervizhálózatára és telephely-infrastruktúrájára támaszkodik a szolgáltatás létrehozásakor. A hálózati szolgáltatás nyújtásán túl az AH az adatelemzés és alkalmazások terén is rendelkezésre áll széleskörű portfóliójával, ezáltal komplett IoT megoldásokat tud nyújtani ügyfelei számára.

Az új hálózaton elsőként a NauBit iSol Kft. SmartBoat szolgáltatása jelenik meg, mely a balatoni hajózási idény elindulásával egyidőben, tavasztól érhető el a hajósok számára. Az új megoldás lényege, hogy egy központi számítógép kerül felszerelésre a szolgáltatást igénybe vevő hajókra, melyhez amellett, hogy maga is tartalmaz szenzorokat, egyéb hajóműszereket is lehet csatlakoztatni. A szenzorok adatait és az egyéb beérkező adatokat a központi egység feldolgozza, melyeket az IoT hálózaton keresztül egy központi adatbázisba továbbítja, illetve a hajón Bluetooth kapcsolattal online elérhetővé teszi. A feldolgozott adatokból számított értékeket is előállít, mint például a valódi szél iránya és ereje vagy a célhoz képesti sebesség.

Okostelefonon NauBit applikációval lehet az eszközt üzembe helyezni, illetve az adatait megtekinteni. Több “műszerfal” kialakításból választhat a felhasználó, hogy a számára legfontosabb információk jelenjenek meg. Lehetőség van a már beszerelt professzionális hajóműszereket SeaTalk szabványos módon a NauBitBox-hoz csatlakoztatni, így a beérkező adatok köre jelentősen bővíthető. A hajóműszerek mellett digitális barométer figyelmeztet a közelgő időjárás változásra. Lehetőség van útvonaltervezésre, akár az útvonal részleteinek elmentésére, későbbi visszajátszására is.

A NauBitBox ezenkívül távoli felügyeletre is alkalmas, akkumulátor töltés vezérlésére, mozgás-érzékelésre, akár jelzőfények vagy hűtő bekapcsolására. Lehetőség van MOB („man-over-board”) esemény rögzítésére, a GPS pozíciót tárolja a rendszer és visszavezet, illetve horgonycsúszás-riasztás is beállítható. Az IoT hálózatra csatlakozással Internet előfizetés nélkül a hajó adatai online vagy archív módban távolról megtekinthetőek, visszajátszhatóak. Webportálon térképen megjeleníthető a hajó útvonala, pillanatnyi helyzete, illetve a bekapcsolt szenzorok által mért értékek. Sebesség, hajózási irány, giroszkóp és szél adatokkal pedig megjeleníthető a hajó mozgása.