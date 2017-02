A 2017-es Mobile World Congress-ről is közvetít OlyBot, a Telenor chatbotja

A Mobile World Congress idején Barcelona megtelik mobilipari szakemberekkel. Ebben az időszakban nem könnyű szabad szállást találni vagy repülőjegyet foglalni, hiszen a 100 000 látogatót vonzó kiállítás meghatározó turisztikai esemény a katalán főváros életében. A magyarországi HungExpo területhez hasonlítható Fira Gran Via csarnokaiban évente 2200-nál is több, a mobilipar minden szegletét lefedő kiállító jelenik meg, a készülék- és kiegészítőgyártóktól kezdve a hálózatfejlesztő cégeken, mobilopertárokon és szoftverfejlesztő cégeken át a feltörekvő startupokig. A kiállítók az MWC 4 napja alatt mutatják be, hogyan képzelik el a jövő megoldásait és aktuálisan milyen új fejlesztéseket adnak a felhasználók kezébe.

A Telenor közösségi média szakértői idén 4. alkalommal látogatnak el az eseményre, hogy a szolgáltató több százezres hazai követőtáborának első kézből számoljanak be a frissen bejelentett újdonságokról, és személyes benyomásokkal egészítsék ki az új termékeket és szolgáltatások bemutatását. A közvetítés 2017. február 26. és március 4. között követhető a Telenor közösségi média csatornáin és a Hipernet Blog bejegyzéseiben. A Telenor azokra a technika iránt érdeklődőkre is gondol, akik nem szeretnek a hírek után menni, inkább rendszeres értesítést kérnek a frissen született beszámolókról. Ők OlyBot, a Telenor Facebook Messengerre épített chatrobotjának segítségével tájékozódhatnak ebben az időszakban. A napi ingyenes cikkösszefoglalókért nem kell mást tenni, csupán Messenger-ben a Telenor Hungary-vel felvenni a kapcsolatot és egy kattintással lekérni az MWC hírösszefoglalót.

A 2017-es MWC-n várható többek között az LG G6, a Huawei P10, a Huawei Watch 2 és a Samsung Tab S3; számos újdonság Sony házatájáról, és egy legendás mobilipari szereplő, a Nokia európai visszatérése. Ez utóbbi alkalmából nem csak egy új okostelefon, a Nokia 8 megjelenésére számítanak a szakemberek, de a kétezres évek slágertelefonjának, a Nokia 3310-es felfrissített, 2017-es változatának bemutatójára is.

A Telenor tudósítói nem csak a legismertebb standokat járják körbe, hanem a kisebb gyártók és startupok fejlesztéseiről is tudósítanak az érdeklődőknek.