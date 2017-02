10 éves a Vodafone M-Pesa

A Vodafone M-Pesa nem csupán a világ vezető mobilfizetési rendszere, de jelentős mértékben javítja a használók életminőségét, biztonságát és egészségügyi ellátását is. A jelenleg 10 országban használt M-Pesa szolgáltatáson keresztül havi több száz millió pénzügyi tranzakciót bonyolítanak le azokban az országokban, ahol sokan olyan, a külvilágtól elzárt helyeken élnek, ahol nincsenek bankok, de van mobilszolgáltatás.

Az M-Pesa ma már lehetővé teszi a közüzemi számlák fizetését, a megtakarítások kezelését és többek között a mikro-hitelezést is. A szolgáltatás a készpénz-alapú társadalmakban növeli a biztonságot és hozzájárul ahhoz is, hogy az egészségügyi ellátást a nehezen megközelíthető afrikai falvakban is egyre többen tudják igénybe venni.

A 10 évvel ezelőtt Kenyában elindított Vodafone M-Pesa mobilfizetési rendszer 2016 végére közel 29,5 millió aktív ügyfelet szolgált ki. A rendszeren keresztül 2016-ban mintegy 6 milliárd ügyletet dolgoztak fel, 2016 decemberében másodpercenként 529, összesen pedig 614 millióM-Pesa tranzakcióra került sor.

A Vodafone jelenleg 10 országban kínál M-Pesa szolgáltatásokat: Albániában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Egyiptomban, Ghánában, Indiában, Kenyában, Lesothoban, Mozambikban, Romániában és Tanzániában.

Az M-Pesa-t a Vodafone kenyai partnere, a Safaricom vezette be 2007. március 6-án. A szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy alap mobilkészülék – illetve újabban már akár okos alkalmazás – segítségével biztonságosan tudjanak pénzt utalni, fogadni és tárolni. Az ügyfelek bármelyik M-Pesa ügynöknél személyesen tudnak pénzt befizetni M-Pesa számlájukra, mellyel mobilkészülékük segítségével akár fizethetnek, akár átutalhatják valaki másnak, aki a legközelebbi M-Pesa ügynöktől tudja felvenni a pénzt.

A 10 évvel ezelőtt Kenyában elindított Vodafone M-Pesa mobilfizetési rendszer 2016 végére közel 29,5 millió aktív ügyfelet szolgált ki. A rendszeren keresztül 2016-ban mintegy 6 milliárd ügyletet dolgoztak fel, 2016 decemberében másodpercenként 529, összesen pedig 614 millió M-Pesa tranzakcióra került sor.

A Vodafone jelenleg 10 országban kínál M-Pesa szolgáltatásokat: Albániában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Egyiptomban, Ghánában, Indiában, Kenyában, Lesothoban, Mozambikban, Romániában és Tanzániában.

Az M-Pesa-t a Vodafone kenyai partnere, a Safaricom vezette be 2007. március 6-án. A szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy alap mobilkészülék – illetve újabban már akár okos alkalmazás – segítségével biztonságosan tudjanak pénzt utalni, fogadni és tárolni. Az ügyfelek bármelyik M-Pesa ügynöknél személyesen tudnak pénzt befizetni M-Pesa számlájukra, mellyel mobilkészülékük segítségével akár fizethetnek, akár átutalhatják valaki másnak, aki a legközelebbi M-Pesa ügynöktől tudja felvenni a pénzt.

Az M-Pesa ezenfelül jelentős mértékben csökkenti az utcai rablás, betörés és megvesztegetés esélyét az olyan készpénz-alapú társadalmakban, ahol csak a lakosság egy nagyon kis része fér hozzá a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokhoz.

Michael Joseph, a Vodafone Csoport M-Pesát vezető ügyvezető igazgatója szerint az M-Pesa egy olyan forradalmi szolgáltatás, amely a világ néhány legszegényebb közösségében több tízmillió ember számára tette lehetővé üzleti vállalkozások indítását és stabilabb pénzügyi alapok kialakítását. Mint mondta:

„A Vodafone nagyon büszke arra, hogy az M-Pesa gazdagítani tudja az ügyfelek mindennapi életét, és nagyobb biztonságot tud nyújtani jövőjük megtervezésében.”

Magasszintűbanki szolgáltatások mindenki számára

Az elmúlt évtizedben az M-Pesa messze túlszárnyalta eredeti funkcióját, azt, hogy csupán a magánszemélyek közötti pénzátutalásoknál nyújtson segítséget. A szolgáltatás immár több ország tágabb értelemben vett gazdaságában is fontos szerepet játszik, számos alapművelethez – közüzemi számlák befizetéséhez, bér- és nyugdíjfizetésekhez, valamint mezőgazdasági támogatások ás állami juttatások kifizetéséhez– is igénybe veszik. Az M-Pesa ügyfelei kiskereskedelmi egységekben és a neten is vásárolhatnak termékeket és szolgáltatásokat. Az M-Shwari, M-Pawa és KCB M-Pesa szolgáltatások segítségével pedig – a CBA és KBC bank közreműködésével – kamatozó mobilmegtakarításokat is el lehet helyezni, illetve alacsony összegű mikro-hiteleket is fel lehet venni, míg az M-Tiba lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy partnerklinikáknál és kórházakban orvosi kezelés céljára küldjenek, takarítsanak meg, illetve költsenek pénzt.

2009-től kezdődően a Vodafone nemzetközi pénzátutalási lehetőséggel is kiegészítette M-Pesa szolgáltatását. Kenyában és Tanzániában az ügyfelek már közvetlenül tudnak pénzt utalni és fogadni a két ország között, amit a Világbank is a leginkább költséghatékony pénzforgalmi módszerként ismer el. A Vodafone partneri megállapodást kötött a Homesend-del, aTransferTo-val és az MFS Africa-val egyaránt a fizetési szolgáltatás kiterjesztése érdekében; valamint tovább vizsgálja egyéb kapcsolatok kialakításának lehetőségét más nemzetközi fizetési szolgáltatókkal is.

Életminőség javítása és életmentés

2013-ban a Vodafone Alapítvány megbízta az M-Pesát, hogy biztosítson elérést alapszintű egészségügyi szolgáltatásokhoz. A koncepció a ’TexttoTreatment’ elnevezést kapta. Tanzániában az M-Pesát a kiadások, valamint a kórházba szállítás költségének megosztásához használják. Észak-Tanzániában egy M-Pesa által finanszírozott, taxikat használó sürgősségi kismama-szállító szolgáltatás havonta mintegy 200 nő és újszülött életmentő beavatkozását támogatja. Lesothoban pedig a betegek szállításához az M-Pesa-t igénybe vevő mobil egészségklinikák 200 eldugott faluba juttathatják el az egészségügyi alapellátást, valamint a mind az édesanyák, mind pedig gyermekeik által elérhető HIV-ellátást.

Andrew Dunnett, a Vodafone Alapítvány igazgatója elmondta:

„Az M-Pesa a Vodafone Alapítvány által kínált alapvető egészségügyi szolgáltatások jó részének alapeleme; így többek között a Lesothoban és Tanzániában bevezetett ’TexttoTreatment’ szolgáltatásoké is. Ezen szolgáltatások drasztikusan javítják az életminőséget, és sok esetben életet mentenek – különösképpen az általunk lefedett távoli, elzárt területeken.”

A Massachusetts Institute of Technology (MIT)által nemrégiben lefolytatott, és a Science szaklapban közzétett kutatás szerint az M-Pesa komoly hatással van Kenya teljes gazdaságára is azáltal, hogy a háztartások egy részét a szegénységi küszöb fölé emeli, elsősorban a női családfővel rendelkező családokat segítve.

Egy figyelemreméltó példa rávilágít, hogy egy olyan település egy kilométeres körzetében, ahol a 2008-2010 közötti időszakban 6 M-Pesa ügynökség nyílt meg, a szegénység 22%-kal csökkent. Tanzániában pedig a mobil pénzforgalmi szolgáltatásoknak köszönhetően 50%-kal csökkent a pénzügyi szolgáltatásokból teljesen kiszorulók száma (forrás: Finscope 2013).

A 2010-ben létrejött M-Pesa Alapítvány egy független, karitatív vagyonkezelő alap, amely a kenyaiak társadalmi és gazdasági helyzetét javító projektekhez biztosít finanszírozást. Az M-Pesa által finanszírozott alap már számos nagy ívű egészségügyi, környezetvédelmi, fenntartási, oktatási és vízügyi projektet támogatott; többek között az M-Pesa Alapítvány Akadémiát,vagyis egy bentlakásos középiskolát olyan tehetséges, hátrányos helyzetű kenyai diákok számára, akik potenciálisan kiemelkedő vezetői készségekkel rendelkeznek.