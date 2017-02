Budapesten tartották a nemzetközi részvényelemzési versenyt

A szerb Finalysis csapat nyerte a CFA Institute Research Challenge 2017 elnevezésű nemzetközi verseny idei fordulóját. A CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, a CFA Society Hungary által szervezett forduló döntőjét a Budapesti Értéktőzsde és a Morgan Stanley budapesti irodája támogatásával rendezték meg.

A befektetési szakértőket tömörítő neves globális szervezet, a CFA Institute által szervezett világverseny hazai fordulóját a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesülete, a CFA Society Hungary bonyolította le, amelyre a társaság minden évben meghívja a szerb és a horvát egyetemeket is. A 2017. január 27-én a Morgan Stanley budapesti irodájában megtartott szóbeli döntőbe az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem két csapata mellett idén a Belgrádi Egyetem közgazdász hallgatóiból álló Finalysis csapat is bejutott. A verseny történetében először a szerb csapat nyert, és készülhet a prágai régiós döntőre.

Rékási Róbert, CFA, a CFA Society Hungary elnöke elmondta:

„A CFA Institute Research Challenge kivételes lehetőség az egyetemi hallgatók számára, hogy egy nemzetközi versenyben mérjék össze eddig megszerzett szakmai tudásukat diáktársaikkal a világ bármely tájáról. Fontos lépés ez a jövő pénzügyi szakembereinek karrierjében, hiszen éles helyzetben, a csapattagokkal szorosan együttműködve kell egy való életből vett problémát megoldaniuk.”

A verseny helyi fordulóinak szervezői a helyi CFA egyesületek, ám mivel szerb és horvát tagszervezet még nincsen, az ottani egyetemeknek elvileg nem is lenne lehetőségük megméretni magukat. A magyar egyesület ezért már hét esztendeje meghívja e szomszédos országok intézményeit is a magyar versenyre. A szóbeli fordulóba a legjobb négy csapat kerül, az idei győztes Belgrádi Egyetem csapata korábban már volt negyedik és második is.

A nyolc intézményből nevezett tíz csapat feladata ezúttal az volt, hogy készítsenek teljes körű részvényelemzést a Zwack Unicum Nyrt-ről. Az írásos elemzés alapján legjobb csapatoknak egy tízperces prezentációban kellett meggyőző javaslatot adniuk a tapasztalt szakemberekből álló zsűrinek. Ezzel a verseny során lényegében egy befektetők előtti prezentációt szimuláltak.

“Leginkább azt élveztük a versenyben, hogy a legtehetségesebb egyetemi társainkkal közösen dolgozhatunk egy komoly, összetett feladaton”

– mondta el Nikola Stanojčić, a győztes csapat szóvivője.

“A legnagyobb kihívást maga a felkészülés, az elköteleződés jelentette, hiszen nem kevés időt és energiát fektettünk a versenybe. De az sem volt könnyű, hogy mindössze 10 perces prezentációban foglaljuk össze a hatalmas információmennyiséget, amit feldolgoztunk a verseny folyamán.”

Irány: Prága

A győztes csapat nem pihenhet: ők vehetnek részt a Prágában szervezett EMEA régiós döntőn.

„Mindenképpen lesznek új elemek a prágai elődöntős munkánkban. Van is miben fejlődnünk, hiszen sokunk számára ez volt az első ilyen esetmegoldó verseny. A prezentációs készségeinken is tudunk még csiszolni, és természetesen minden visszajelzést alaposan megfontolunk, hogy jobban teljesítsünk a következő fordulóban és a jövőbeli éles helyzetekben is”

– mondta el Nikola Stanojčić.

Az 1947-ben alakult CFA Institute a világ 159 országában több mint 142 ezer tagot számláló globális szervezet, amely elsősorban okleveles befektetés elemzői (CFA) minősítő vizsgáiról ismert. A hazai tagszervezet 2000-ben jött létre, s ma már közel 150 tagot számlál. A CFA végzettséggel rendelkezőket alkalmazók globális listáján több nagy bank mellett az első tízben szerepel a Morgan Stanley is.

A Morgan Stanley 2006-ban nyitotta meg irodáját Budapesten, mely azóta a globális pénzintézmény egyik fő technológiai és elemző központjává fejlődött. A vállalat számára fontos a tehetséges diákok szakmai képzésének és fejlődésének támogatása, ezért is támogatta immár második évben a befektetési versenyt.

„A verseny kiváló lehetőség a pénzügyi terület iránt érdeklődő diákoknak, hogy értékes tapasztalatokra tegyenek szert, és megismerjék hogyan alkalmazható az akadémiai tudás a valós életben, például olyan elemzési munkákban is, amelyen pénzügyi és kockázatelemző csapataink budapesti kollégái is nap mint nap dolgoznak”

– mondta Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának ügyvezető igazgatója.