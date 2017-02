A Panasonic idén is megtartotta nagyszabású termékbemutatóját

A következő cikkben bemutatjuk azokat a termékeket, melyeket a Panasonic Frankfurtban prezentált a napokban. Szó lesz audioeszközökről, szépségápolásról, TV-ről, illetve konyhai eszközökről is.

Fejhallgatók

Nagy hangfelbontású belső fülhallgatók

RP-HDE5M (ezüst) / RP-HDE3M (fekete)

A CD minőséget meghaladó, nagy felbontású hangforrások iránti növekvő igényekre alkotta meg válaszként a Panasonic a HDE5M és HDE3M belső fülhallgatóit, hogy a könnyed, nagy felbontású hangzás élményét nyújtsa a felhasználók még szélesebb táborának.

Mindkét modell 11 milliméteres, extra vezérlőmágneses HD axiális hangsugárzóval rendelkezik a kifinomult, nagy felbontású hang érdekében – a mágneses fluxussűrűség növelésével a membrán kivételesen erőteljes hangzást produkál. A HDE5M modell nagy felbontású MLF (Multi Layer Film, több filmrétegű) membránt használ a nem kívánt visszaverődés kiküszöbölésére, és mindkét modellben az alkatrészek axiálisan vannak elhelyezve, így a hangot közvetlenül a fülbe vezetik.

Az alumínium zárósapka és burkolat (csak a HDE5M modellnél) elnyomja a nem kívánt vibrációt, és tiszta, életteli, kiváló hangvisszaadást biztosít magas és alacsony frekvencián is. Különös figyelmet fordítottunk a kényelemre: a fülhallgató könnyű, kompakt, biztosan illeszkedik a fülbe. Öt fülbe illeszkedő egységgel, XS-től XL méretig, hogy kényelmet és stabilitást nyújtva gondoskodjon arról, hogy a felhasználók órákon át élvezhessék a zenét. A HDE5M hajszálcsíkos alumínium borítása és zárósapkája elegáns, egytónusú, fémes dizájnja kifinomult megjelenést kölcsönöz a fülhallgatónak.

Bluetooth-kompatibilis fejhallgatók

Egyre népszerűbbek a Bluetooth funkciós fejhallgatók, mert kényelmesen, vezeték nélkül lehet velük zenét hallgatni. A Panasonic új, RP-HF400B, RP-BTS10 és RP-NJ300B modelljeit a kimagasló hangminőség és teljesítmény jellemzi, prémium vezeték nélküli élményt nyújtanak.

RP-HF400B (fekete)

A HF400B fülön elhelyezkedő fejhallgatóval vezeték nélkül hallgathat zenét Bluetooth-on keresztül. Egyszerű, és mégis divatos kialakítás jellemzi. A 30 mm-es, neodímium mágnessel rendelkező hangsugárzó egységek friss, erős basszust és tiszta énekhangzást biztosítanak. A hangsugárzó előre-hátra történő mozgásának optimalizálásával az akusztikus basszus vezérlés éles, dinamikus basszushangzást nyújt. A HF400B fejhallgató nagy kapacitású, tölthető akkumulátora 20 órányi folyamatos zenelejátszást tesz lehetővé, így ideális, megbízható megoldás arra, hogy menet közben hosszan hallgasson zenét. Könnyű kivitelű, a súlya mindössze 130 g, és az optimális oldalirányú nyomás révén kényelmesen illeszkedik zenehallgatás közben, akár órákon át. Ez a fejhallgató a HF sorozat forgó mechanizmussal ellátott, behajtható kivitelét viszi tovább, így egyszerűen elfér a táskájában, és könnyen magával viheti.

RP-BTS10 (fekete /fehér / kék / sárga)

A BTS10 Sport vezeték nélküli fülhallgatókat elsősorban az edzés közben zenét hallgató felhasználóknak tervezték. A használók biztonsága érdekében a BTS10 modell hagyományos stílusú fülhallgató, ami nem zárja ki a környezet hangjait. A puha elasztomerrel borított, állítható klipsz tökéletes illeszkedése és a kényelmes gyorsilleszkedő beállító biztosan tartják a helyén a fülhallgatót még aktív edzés közben is. A bal és jobb oldali klipsz összesen csak 10 g-ot nyom, ezért hihetetlenül kényelmes. Nagy figyelmet fordítottak a hang megfelelő visszaadására. A nagy, 14,3 mm-es neodímium sugárzó egységgel az egyedi zárósapkás, basszuserősítős kivitel robusztus basszus hangzást biztosít. Az BTS10 fejhallgatókkal teljes feltöltés után 4 óra 20 percig hallgathat folyamatosan zenét. Ameddig készülődik, a gyorstöltés funkció segítségével 20 perc alatt olyan szintre töltheti fel, ami 1 órányi lejátszási időt tesz lehetővé.

RP-NJ300B (fekete / fehér / kék)

Az NJ300B fejhallgatók kompakt, egyszínű kivitele természetesen illeszkedik a mindennapos munkahelyi stílushoz. A 9 milliméteres hangsugárzó és a mélyen illeszkedő, hangszigetelő kivitel tiszta hangzást, robusztus basszust biztosít. Az ergonomikus dizájnnak köszönhetően könnyű viselni, stabilan illeszkedik a fülbe, nem fog kiesni. A könnyű, kompakt forma kényelmes illeszkedést biztosít. Az NJ300B fejhallgatókkal teljes feltöltés után 4 óra 20 percig hallgathat folyamatosan zenét. A gyorstöltés funkcióval amíg készülődik elindulás előtt, 20 perc alatt olyan szintre töltheti fel, ami 1 órányi lejátszási időt tesz lehetővé.

Csatorna típusú belső fülhallgatók

RP-TCM360 (fekete / fehér / rózsaszín)

Laza elegancia jellemzi a TCM360 fülhallgatókat, számos stílushoz kiválóan illenek. Kompakt, lekerekített szélüknek köszönhetően biztosan és kényelmesen illeszkednek. A kiegyenlített, kiváló minőségű 9 milliméteres sugárzó egység mellett a hosszított kilépőnyílás biztosan illeszkedik a fülbe, szorosan zár, hogy a robusztus basszus hangokat közvetlenül a fülbe irányítsa. A háromszög alakú vezeték tartós és nem csomózódik össze. Támogatja a mikrofon és távirányító használatát.

Fejhallgató specifikációk

RP-HDE5M

Fejhallgató típusa – belső

11 milliméteres HD axiális hangsugárzó egység extra vezérlőmágnessel

MLF (Multi Layer Film, több filmrétegű) membrán

5 méretű fülbe illeszkedő egység a biztos illeszkedésért

Kompakt és könnyű

Alumínium ház

Impedancia – 28Ω

Frekvenciaválasz – 5Hz – 45kHz

Vezetékhossz – 1,2 méter

Vezeték nélküli súly – 7 gramm

MiniPlug 3.5 milliméter

RP-HDE3M

Fejhallgató típusa – belső

11mm-es HD axiális hangsugárzó egység extra vezérlőmágnessel

5 méretű fülbe illeszkedő egység a biztos illeszkedésért

Kompakt és könnyű

Egyszerű, egy tónusú dizájn, alumínium zárósapkával

Impedancia – 20Ω

Frekvenciaválasz – 5Hz – 40kHz

Vezetékhossz – 1,2 méter

Vezeték nélküli súly – 6 gramm

MiniPlug 3.5mm

RP-HF400B

Fejhallgató típusa – vezeték nélküli

Bluetooth® kompatibilis

Bluetooth hatótávolsága – max. 10 méter

Lejátszási idő akkumulátorral – kb. 20 óra

Töltési idő – kb. 3 óra

30 mm-es, neodímium mágnessel rendelkező hangsugárzó egység

Súly – 130 gramm könnyű kivitel

Behajtható kivitel forgó mechanizmussal

RP-BTS10

Fejhallgató típusa – vezeték nélküli

Gyorsilleszkedő beállító

Állítható klipsz puha elasztomerrel

Hagyományos kialakítású fülhallgató

Vízálló – IPX2 ekvivalens

14,3 milliméteres, neodímium mágnessel rendelkező hangsugárzó egység

Lejátszási idő akkumulátorral – 4 óra 20 perc

Töltési idő – 90 perc

Bluetooth hatótávolsága – max. 10 méter

Súly – 10 gramm

Basszuesrősítős kivitel

RP-NJ300B

Fejhallgató típusa – vezeték nélküli

9 milliméteres, neodímium mágnessel rendelkező hangsugárzó egység

Mélyen illeszkedő kivitel a hangszigetelésért

Ergonomikus dizájn

Kompakt, egyszínű kivitel üzleti felhasználásra

Lejátszási idő akkumulátorral – 4 óra 20 perc

Töltési idő – 90 perc

Bluetooth hatótávolsága – max. 10 méter

Súly – 13 gramm

RP-TCM360

Fejhallgató típusa – belső

9 mm-es, neodímium mágnessel rendelkező hangsugárzó egység

Hosszított kilépőnyílás

3 méretű, hosszított fülbe illeszkedő egység

Lekerekített kivitel

Globe-Cut Ergo Fit

Impedancia – 14Ω

Frekvenciaválasz – 6Hz – 24kHz

Vezetékhossz – 1,2 méter

Vezeték nélküli súly – 2,5 gramm

MiniPlug 3.5mm

Hi-Fi rendszerek

Az SC-PMX150 a Panasonic első olyan CD-s mikro rendszere, amelyben megtalálható az új CD High-Res Re-Master funkció, amely a CD audió minőséget nagyfelbontású hangminőségre javítja fel, ezáltal többféle forrásból is tökéletes hangot alkot.

Csúcsminőségű hangzó alkatrészek, háromutas hangsugárzó rendszerek, keskeny méret és kompakt kialakítás jellemzi mindkét modellt, amelyek a kellemes külső mellett a legkiválóbb hangminőséggel örvendeztetik meg a minőségre sokat adó zenerajongókat.

Tapasztalja meg a különböző forrásokból származó hangok gazdag hangzását

A Panasonic élen jár az innovációban az SC-PMX150 modell CD High-Res Re-Master funkciójával, amellyel különböző forrásból – a kedvenc CD-itől kezdve az MP3 zeneszámokon át az okostelefonjáig – származó, változatos hangokat élvezhet. A 20 kHz vagy afeletti, magas frekvenciájú hangok megszólaltatásával a CD High-Res Re-Master által létrehozott hangzás vetekszik a nagy hangfelbontás élményével. Ez sokkal többet jelent a normál CD minőségnél.

Az SC-PMX150 modell MP3 Re-Master és Bluetooth Re-Master funkciója (ami az SC-PMX80 modellben is megtalálható) kiváló hangminőségre képes, tömörített források esetén is. Az MP3 Re-Master az elveszett audió jeleket kompenzálja a hallható tartományon túl. A digitális jelfeldolgozással a magas frekvenciák torzított komponenseit harmonikus, kevésbé torzított jelkomponens váltja fel. Az eredmény: még jobb hangminőség a zene élvezetéért.

A Bluetooth Re-Master azokat az audió jeleket is kompenzálja, amelyek a Bluetooth hangátvitelnél, tömörítéskor vesznek el. Ez a funkció kiváló minőségű hangot biztosít okostelefontól, tabletről vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközről való lejátszáskor. Röviden: gyakorlatilag bármilyen hangforrás esetén a legjobb hangminőséget fogja kapni.

Éljen a nagy felbontású hangzásban rejlő lehetőségekkel

A Panasonic mindent megtett, hogy az SC-PMX150 és SC-PMX80 modellekhez kizárólag a legjobb anyagokat szerezze be, és ezáltal nagy felbontású zene és minden egyéb hangforrás esetén kiváló minőséget nyújtson.

Mindkét eszközben prémium minőségű, alumíniumfóliás elektrolit kondenzátor és fémbevonatú poliészteres fóliakondenzátor található, amelyek kristálytiszta, erőteljes hangot hoznak létre, hogy kiélvezhesse a nagy felbontású hangzásban rejlő minden lehetőséget.

Az SC-PMX150 modellt úgy építették meg, hogy valódi Hi-Fi élményt nyújtson. A kis zajkibocsátású energiaellátás-szabályozó csökkenti a digitális jelfeldolgozásból származó órazajt, maximalizálva a LincsD-Amp vibrálás mentesítő hatását és más, a hangzást javító tulajdonságokat. Emellett a beépített teljesítményszabályozó minimalizálja a D-Amp-ba vezető elektromos vezetékből származó digitális zajt.

Élvezze az igazán autentikus hangminőséget

Az autentikus és hatásos hangzás érdekében mindkét eszközben megtalálható a Panasonic innovatív, új, harmadik generációs LincsD-Amp megoldása. A Panasonic digitális erősítő megoldásának minden részletét úgy dolgozták ki, hogy még kifinomultabb, tisztább hangzást nyújtson, kiküszöbölve lejátszás közben a vibrálást és a nem kívánt torzítást. Az SC-PMX150 modellben virtuális akkumulátoros tápellátás is található, ami megszünteti a normál tápellátással fellépő interferenciát. Emellett a Variable Gain Control technológia (amely az SC-PMX80 modellben is megtalálható), alacsony hangerőnél javítja a tiszta hangzást.

A Panasonic folyamatosan fejleszti nagy teljesítményű, háromutas hangsugárzó rendszerét, hogy a legtöbbet hozza ki a mindkét modellben megtalálható frissített erősítő technológiából és a 120W-os kimeneti teljesítményből. Az SC-PMX150 hangsugárzók a háromutas kivitelt a Super Sonic magassugárzóval kombinálják, és képesek az ultramagas, 100kHz-es frekvenciatartomány elérésére. Ez gondoskodik arról, hogy a hangszóró szép, dinamikus hangjában benne legyenek azok az apró részletek, amelyek a kiváló minőségű felvételeket életre keltik.

Az SC-PMX150 mélynyomójában újra a könnyű, ám egyben szilárd, 14 centiméteres Bamboo Plant Opal anyag jelenik meg, hogy széles frekvenciatartományon tiszta hangzást biztosítson. Ez az anyag gyorsan tompítja a vibrációt, hogy tompítson mindenféle nemkívánatos visszhangzást, és a felvétel pontosan úgy szóljon, ahogyan azt a szerzői elképzelték. Az SC-PMX80 rendszer mélynyomója esetén a gyártó továbbra is a precízen kifúrt lyukakkal ellátott bambusz faszenet használta, amely tompítja a rezgéseket, és tiszta, természetes hangzást biztosít.

Elegáns, kompakt kialakítás

Az SC-PMX150 és SC-PMX80 modellek előlapjához prémium minőségű alumíniumot használtak. A még elegánsabb megjelenés érdekében az SC-PMX150 fő egységén egy további alumínium tető található. Mindkét rendszer kompakt méretű, kiválóan megtervezett konstrukció, elegáns megjelenésük számos lakberendezési stílushoz illeszkedik.

SC-PMX150 Specifikációk:

Háromutas hangsugárzó rendszer

Harmadik generációs LincsD-Amp

VGDA (Variable Gain Digital Amp)

Virtuális akkumulátoros tápellátás

Beépített teljesítményszabályozó

100KHz-es Super Sonic magassugárzó

Bamboo Plant Opal mélynyomó

Nagyfelbontású hangfájlok USB DAC funkcióval

CD High-Res Re-Master / MP3 Re-Master / Bluetooth ® Re-Master

Re-Master Kiváló minőségű hangzó alkatrészek

Kimeneti teljesítmény 120W

Wi-Fi 5GHz/2,4GHz

Többszobás Qualcomm® AllPlay™ rendszer

AirPlay

Panasonic zenei streaming alkalmazás

Vezeték nélküli hanglejátszás DLNA és Bluetooth® funkcióval

Továbbítás *4 (Bluetooth®/CD/rádió/USB/AUX)

USB lejátszás

Ezüst kivitelben

SC-PMX80 Specifikációk:

Háromutas hangsugárzó rendszer

Harmadik generációs LincsD-Amp

VGDA (Variable Gain Digital Amp)

Kiváló minőségű hangzó alkatrészek

Lágy kupola rendszerű magassugárzó

Bambuszszenes polipropilén mélynyomó

Bluetooth ® Re-master

Re-master Nagyfelbontású hangfájlok USB DAC funkcióval

Nagyfelbontású hanglejátszás USB adathordozóról

Kimeneti teljesítmény 120W

Panasonic zenei streaming alkalmazás

Vezeték nélküli hanglejátszás Bluetooth® funkcióval

USB lejátszás

Fekete és ezüst kivitelben

Az UA3/UA4 modellek forradalmi, hordozható, „minden egyben” dizájnja dinamikus hangzást és multimédia funkciókat nyújt Bluetooth kapcsolattal és USB csatlakozóval, így okostelefonját, tabletjét vagy más eszközét is könnyen csatlakoztathatja. A Bluetooth, az USB csatlakozó és az egyérintéses okostelefonos dalválasztás segítségével az UA3/UA4 modellekben mindig a felhasználó kezében van az irányítás.

Erőteljes, az egész szobát betöltő, expanzív hangzás

Mérete ellenére az UA3/UA4 modellek erőteljes, tiszta hangzással büszkélkedhetnek, és egy sor olyan funkcióval, amitől beindul a buli. Az UA3/UA4 modelleknél a felhasználók több forrásból is játszhatnak le zenét, pl. Bluetooth-on vagy USB-n keresztül, CD-ről vagy rádióból, és a hangot a helyi hangszínszabályozó előbeállításokkal állíthatják be. A ‘Jukebox Request’ funkcióval a zenének sosem kell véget érnie.

Az UA3/UA4 különböző technológiákat egyesít, hogy dinamikusabb, erőteljesebb basszus hangzást nyújtson. A különleges, hátsó méhsejtes szerkezet a merevséget segíti, a trapéz alakú szekrény és az Aerodynamic Port – optimalizált, áramvonalas kialakításával – csökkenti a rezonanciát. Mindkét modell rendkívül nagy hangerőt és tiszta hangzást nyújt, erős alappal.

A mélynyomók és magassugárzók összehangolása mellett a Panasonic a sarkokba két további magassugárzót helyezett el, így az UA3/UA4 modellek nagyobb területen biztosítanak egyenletes hangzást. A kifelé és előre néző magassugárzók az UA3/UA3 modellek jobb és bal oldalán találhatók, és a négy magassugárzó és a két Aerodynamic Port (a jobb és bal oldalon) olyan szögben vannak elrendezve, hogy a hagyományos modellekhez képest jobb hangnyomás értékeket biztosítanak.

Elegáns, városi stílus

Az UA3/UA4 kompakt, mégis kiváló minőségű, vízszintes kialakítású modell, oldalsó felülete matt, ami szép kontrasztot biztosít a felső rész hajszálcsíkozott élével. Az UA3/UA4 legyező alakú mélynyomói kiterjedt hangzást biztosítanak, és a tükröző felület még trendibbé teszi a megjelenését.

A középső gomboknál háttérvilágítás található, és a különleges kialakítású fogantyú körül futó vonal szintén meg van világítva. Ezek a kék fények megtörik a fekete felületet, látványuk hozzájárul a városi stílushoz.

All-Connected Audió rendszer

Kivételes dizájn a modern életstílusért

A HC1020 minimalista külseje kiváló minőséget és teljesítményt rejt, bármilyen térbe kiválóan illik, meleg, modern érzést kölcsönöz a szobának. A hangszórókon új szitaszövet díszítés található, az előlap tükröző felületű. A tervezésnél ügyeltek, hogy minden részletében illeszkedjen a szobák enteriőrjébe. A vékony, elegáns kivitelű, 71 milliméteres mélységű modell több színvariációban is elérhető.

Kiváló hang, kompromisszumok nélkül

Élvezze a vékony készülék nyújtotta, minden képzeletet felülmúlóan gazdag, robusztus basszust, ami a minőség terén nem ismer kompromisszumot, és a 3. generációs LincsD-Amp-nak köszönhetően élje át a zenét pontosan a készítői szándéknak megfelelően. A technológia legújabb, innovatív verziója megoldást kínál az olyan problémákra, mint a vibrálás és a tápellátás keltette zaj, ami általában torzításhoz vezet a digitális lejátszás folyamán.

Ha falra szereli a hangszórót, kevesebb az akadály, ami visszaverődést okozhatna, mivel a hangszóró magasan helyezkedik el. Ez tisztább, szélesebb hangteret eredményez, és a hang a fal felől érkezve optimálisan betölti a szobát. A fali elhelyezéshez tartozó hangzásmód digitális jelfeldolgozással és megfelelő EQ beállításokkal a fal zavaró hatásához mérve optimalizálja a hangot.

Az új HC1020 modellben a kimeneti teljesítmény 40 Watt, ezzel kiváló hangzással töltheti meg otthonát, anélkül, hogy a minőség és tisztaság terén kompromisszumra kényszerülne. A Panasonic a két hangszóróban is a csavart hangkilépőnyílást alkalmazta, az egyedi forma a rezonancia fokozását szolgálja.

Töltse be otthonát a zene – páratlan összekapcsolhatóság

A Panasonic HC1020 több forráshoz is képes kapcsolódni, a felhasználónak mindössze annyit kell tennie, hogy az előre beállított öt gomb egyikének megérintésével kiválasztja kedvenc zenéjét.

A Panasonic zenei streaming alkalmazás intuitív módon használható, bárki gyorsan és könnyen irányíthatja az ALL Connected Audio rendszert a különböző helyiségekben, a meglevő WiFi hálózatot használva. Emellett az alkalmazás arra is használható, hogy könnyedén irányítsa a Bluetooth®-on keresztül történő streaminget (gyakorlatilag bármilyen forrásból, pl. YouTube-ról), a CD lejátszást, a rádiót vagy az USB-n keresztüli továbbítást, és linket biztosít a Spotify, Napster és TuneIn szolgáltatásokhoz és más AllPlay™-kompatibilis alkalmazásokhoz. Például CD hallgatásakor is lehetőség van továbbításra ezzel az összekapcsolt eszközzel, így a felhasználó az ilyen formátumú zenét is élvezheti a lakás bármely pontján.

Hang Projektorok

A hangprojektorok tökéletesen illenek televíziójához

Panasonic televíziókkal párosítva az új hangprojektorok tökéletes kiegészítőt jelentenek, amelyekkel úgy érezheti, saját mozijában ül. Az elegáns és kompakt SC-HTB688 és SC-HTB488 hangprojektorokat úgy tervezték, hogy könnyedén egészítsék ki tévékészülékét, különösen a nagyobb képernyőátmérőjű modelleket, mint amilyen az EX600. Mivel a hangprojektor helyezhető a tévé elé, rendkívül könnyű lüktető hangot hozzáadva fokozni a film nyújtotta élményt.

Az SC-HTB688 modell egy többcsatornás hangprojektor, amelyben három független hangszóró kapott helyett. Kimeneti összteljesítménye 300 Watt. Egyedülálló módon irányítja a hangot a hangprojektor bal oldaláról, jobb oldaláról és közepéről, valamint a mélynyomóból is, így a párbeszédek világosan érthetőek, tiszták lesznek és olyan hatást keltenek, mintha a tévé közepéből szólna a hang. Az SC-HTB488 modellben két független hangszóró kapott helyet, kimeneti összteljesítménye 200 Watt, és mindkét hangprojektoron van AUX bemenet. A hangszórókat mindkét új eszközben úgy tervezték, hogy tiszta, magas hanghűségű zenelejátszást tegyenek lehetővé. Ez biztosítja, hogy meg tudjanak felelni a felhasználók növekvő igényének, hogy mobileszközről hallgassanak zenét otthoni hangrendszerükön.

A két új hangprojektor kompakt kivitele segít megelőzni, hogy otthona zsúfolttá váljon, akár falra szerelt, akár szabadon álló televíziója van. Ha szabadon álló tévéje van, a vékony és elegáns kivitelű hangprojektor kényelmesen elfér alatta, anélkül, hogy zavarná a látványt.

A hangprojektor rendszer kiválóan integrálható az otthoni szórakoztató rendszerekbe

A kompakt kivitelű SC-SB1 hangprojektor rendszer nagy felbontású hangot nyújt, könnyen csatlakoztatható más eszközökhöz HDMI-n keresztül vagy 4K jelátvitellel, hogy a felhasználónak a zökkenőmentesen integrált, tiszta és erős hangzás élményét nyújtsa. Ha például 4K UHD Blu-Ray lejátszóhoz és síkképernyős televízióhoz csatlakoztatja, teljes otthoni szórakoztató rendszert hozhat létre, amellyel otthonában merülhet el a valódi mozizás élményében.

Az SC-SB1 modell összteljesítménye 40 Watt, háromutas hangsugárzókon keresztül, és a készülék elején található nyíláson keresztül hallható az erőteljes basszus. Kompakt megoldás a nappaliba, mérete csupán 43cm x 5cm x 12cm. Tiszta, erőteljes hangzást biztosít a még élvezetesebb lejátszás érdekében, nézze akár tévéjét, Blu-Ray lejátszóját, tabletjét vagy okostelefonját.

Hangprojektor, összefoglalás:

SC-HTB688

1 csatornás rendszer

Vezeték nélküli mélynyomó

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Virtual Surround

Hangzásmód (standard/zene/mozi/hang/hírek)

Bluetooth vezeték nélküli technológia

HDMI CEC

Digitális audió bemenet

Falra szerelhető

EX700/600 Panasonic TV modellel használható

SC-HTB488

1 csatornás rendszer

Vezeték nélküli mélynyomó

Dolby Digital

DTS Digital Surround

Virtual Surround

Hangzásmód (standard/zene/mozi/hang/hírek)

Bluetooth vezeték nélküli technológia

HDMI CEC

Digitális audió bemenet

Falra szerelhető

EX700/600 Panasonic TV modellel használható

Hangprojektor rendszer, összefoglalás:

SC-SB1EG-K

1 csatornás rendszer

Vezeték nélküli mélynyomó

Nagy felbontású hang

Bluetooth vezeték nélküli technológia

Hangzásmód (standard/zene/mozi/beszéd)

HDMI bemenet/kimenet

Szépségápolás

Epilátorok:

A mindig csábítóan puha és sima bőrért

A Panasonic öt új epilátort mutatott be az ES-ED és az ES-WS sorozatban, amelyek mindegyike egyszerű szőrtelenítést tesz lehetővé, egy wellness központ élményét kínálva otthonában.

Az új ES-ED 93, 53 és 23 készülékek kezelőfelületei megújultak: kétsebességes LED kijelző, nedves és száraz elforduló fej és negyvennyolc csipeszes dupla körtárcsa került a felületükre.

A nedves/száraz ES-ED23 epilátor két adapterrel, egy „kímélő védősapkával” és egy láb- és karszőrzet eltávolítására szolgáló fejjel rendelkezik. Az ES-ED53 modell alapja ugyanez, két további adapterrel – egy bikinifésűvel és egy borotvafejjel kiegészítve. Az ES-ED93 készülékhez hat adapter tartozik, a fentieken túl hozzátartozik egy fej a hónaljhoz illetve bikinivonalhoz, és egy külön lábápoló fej is.

Az új ES-WS sorozat kiváló eszköz kezdőknek. Ebbe a sorozatba tartozik az ES-WS24 és az ES-WS14 száraz szőrtelenítő modell, amelyek kétsebességesek, „kímélő védősapka” tartozik hozzájuk és egyetlen, huszonnégy csipeszes körtárcsával rendelkeznek. Az ES-WS24 modellhez egy további borotvafej és bikinifésű is tartozik.

Gyönyörű bőr a lábujjak hegyéig

Újdonság a Panasonic-tól: az ES-WE22 lábápoló készülék megküzd az elhalt bőrsejtekkel, a száraz sarokkal és a tyúkszemmel, és közben gyengéd marad a lábhoz.

A hálózatról működő készülék mosható, széles reszelőjével könnyen eltávolíthatók az elhalt hámsejtek, a láb és a sarok pedig hihetetlenül puha és sima lesz

Szakállnyírók:

Szabadabb, könnyedebb formázás a kiváló szakállfazonért

Az új GD borotva/szakállnyíró sorozat vadonatúj, i-t formázó kialakításával ideális a kontúrok készítéséhez, borotváláshoz és az arcszőrzet formázáshoz, trimmeléséhez: tökéletes választás a fazonra koncentráló szakállstílusokhoz. A minden egyes készülékben rendelkezésre álló négy funkcióval lehetőség van hárommenetes vágásra, így éles kontúrok és aprólékosan kidolgozott fazon kialakítására is.

Mindkét borotva/szakállnyíró készülékbe olyan japán technológiával készült penge került, amely kimagasló irányíthatóságot és éles kontúrokat biztosít. A 35 milliméteres pengék hihetetlenül alapos borotválást biztosítanak, segítségükkel még a legmakacsabb szakáll esetében is egyenes, pontos vonalak alakíthatók ki.

A készülékhez tartozó vágáshossz-szabályozó fésűvel, amely 0,5 és 10 milliméter között 0,5 milliméterenként állítható, könnyen, pontosan alakíthatja ki a kívánt hosszúságot. Még a kapkodós reggeleken is élvezheti a száraz borotválkozás előnyeit, borotvahab nélkül.

Kivételes pontosság a még simább bőrért

Az innovatív, i-t formázó kialakítással könnyű és pontos lesz a borotválkozás az arcon és az áll alatt, és mindez ujjbeggyel irányítható. Az eszköz ujjbeggyel mozgatható, ezáltal nem csak aprólékos kidolgozás lehetséges, de a felhasználók borotválkozás közben a penge szélét is látják.

A hagyományos pengékkel ellentétben a rögzített penge mind a GD50, mind pedig a GD60 modell esetében széles, és a szélén lekerekített, így csak kismértékű stimuláció éri a bőrt. A rögzített penge hézagai keskenyek, így nehezen ér be oda a bőr. Emiatt a GD50 és a GD60 gyengéd még a legérzékenyebb bőrrel is.

Ötven perces használati időhöz mindössze egy órányi töltésre van szükség, és mindkét borotvát egyszerű, letisztult dizájn jellemzi. A GD50 borotva/szakállnyíró készülék fekete, a GD60 borotva/szakállnyíró készülék fekete és ezüst színű. Mindkét készülék pengéje mosható.

Az ízig-vérig Panasonic GD60 készülékhez egy további, tíz milliméteres adapter is tartozik, amellyel aprólékosabb műveleteket lehet végezni, ezért tökéletes az ajkak alatti és más, problémásabb területekhez.

Hatékony testszőrzet-eltávolítás – könnyen használható és gyengéd a bőrhöz

A GK60 testszőrzet-nyíró biztonsági pengét használ, ez az első érzékeny zónákra A GK60 testszőrzet-nyíró biztonsági pengét használ; ez az első érzékeny zónákra kifejlesztett tesztszőrzet nyíró készülék. Vízálló, ezért a zuhany alatt is használható a testszőrzet ápolására és a finom, V-alakú fej még a legnehezebben elérhető helyeken is alapos borotválást biztosít, anélkül, hogy felsértené a bőrt.

A rögzített alsó penge védi a bőrt, segít megakadályozni, hogy a mozgó felső penge hozzáérjen a bőrhöz, ezzel védi azt a sérüléstől. A készülékhez tartozó, ágyéki területen használható adapter végei lekerekítettek, hogy kíméljék a bőrt. Az adapter és a bőr közötti távolság körülbelül két milliméter, ezáltal biztonságosan levágható a szőrzet anélkül, hogy az érzékeny területek puha bőrét sértené.

A bőrt védő penge és az érzékeny területekre (ágyék) használható adapter segítségével a bőr minimális stimulálásával lehet biztonságosan leborotválni a testszőrzetet. A könnyen kézbe fogható és könnyen kezelhető, innovatív, i-t formázó kialakítás aprólékos ápolást tesz lehetővé, még a legkisebb vágásmagasságnál is (körülbelül 0,1 mm). A még nagyobb kényelemért száraz borotválkozásra is alkalmas, borotvahab használata nélkül.

Új, puha érzetet nyújtó borotválás, motoros meghajtású pengével

Negyven perces borotválkozási időhöz nyolc órányi töltésre van szükség; a borotvafej finoman rezeg, így borotválkozás közben nincs szükség erő kifejtésére. Úgy biztosít puha, gyengéd borotválást, hogy nem terheli meg a bőrt.

A GK60 készülékhez tartozik két új, három illetve hat milliméteres vágáshossz-szabályozó adapter – ezekkel a mellkason és a lábon található szőrzetet lehet a kívánt hosszúságúra nyírni.

Szájápolás:

Továbbfejlesztett rendszer a ragyogóbb mosolyért és a kellemesebb fogmosás élményéért

A Panasonic új, pehelykönnyű, tölthető, szonikus vibrációs technológiát alkalmazó EW-DL75 fogkeféje extrafinom sörtékkel (0,02 milliméter) rendelkezik, ami biztosítja a periodontális tasakok szakértő ápolását, és könnyű mozgatást tesz lehetővé a fogíny mentén. Ez a vízálló szájápolási eszköz nagysebességű és ultra pontos, egy milliméteres szonikus rezgést alkalmaz. Percenként akár 31.000 kefemozdulatra képes, hogy az íny legkisebb igénybevétele mellett távolítsa el a lepedéket, és ezzel a fogápolás új szintjét hozza el otthonába.

A teljesítmény szabályozásával ez a továbbfejlesztett fogkefe lehetőséget biztosít az egyéni igények szerint kialakított fogmosásra, és minimálisra csökkenti az íny igénybevételét. A felhasználók bizonyára nagy örömmel fogadják ezt a kompakt és stílusos szájápolási terméket, amely egyetlen feltöltéssel hatvan percig használható. Az EW-DL75 könnyű, kényelmes a fogása és egyszerűen használható. Mindenben megfelel az IPX7 vízállósági szabványnak.

Ultrahangos tisztítás az egészséges fogínyért és erősebb fogakért

A stílusos külsejű Panasonic EW1611 szájzuhany továbbfejlesztett tisztálkodási termék, amelybe erős szivattyú került. Ez nagy víznyomást biztosít, ami segít eltávolítani az ételmaradékokat a periodontális tasakokból. Az ultrahangos technológiának köszönhetően az új szájzuhany még több ételmaradékot távolít el a fogakról és a fogközökből a más modellek által használt víznyomásnál alacsonyabb nyomás ellenére is.

Az új szájzuhany tökéletes választás otthonra. Ergonomikusan kialakított mágneses markolata könnyedén hozzátapad a víztartályhoz, és higiénikus tárolást tesz lehetővé. Az új formájú ultrahangos fúvóka fokozza a víz nyomását, lökéshullámokat keltve az erős tisztító hatás érdekében. Az EW1611 készülékhez mosogatógépben is mosható, nagy űrtartalmú, 600 milliliteres víztartály tartozik. Egy tíz beállítást lehetővé tevő kezelőfelületet találunk rajta, amely megkönnyíti a víznyomás szabályozását.

A legjobb eredmény érdekében a Panasonic azt ajánlja, hogy a fogmosást követően mindig használjon szájzuhanyt is.

Televízió

A sosem látott fekete szintnek és a valaha volt legpontosabb színeknek köszönhető, példátlan pontosságú és látványos szépségű képeivel a professzionális Panasonic EZ1000 és EZ950 modellek hozzáférhetővé teszik a legújabb OLED technológia teljes kontraszt- és a színpotenciálját. Mindkét modellben a Panasonic új, csúcstechnológiát képviselő Studio Colour HCX2 chipsetje található, amely a legpontosabb képet biztosítja, amit fogyasztói televízióban láthattunk, és olyan technológiát használ, amely korábban csak több tízezer dollárba kerülő profi monitorokban volt elérhető. Az EZ1000 és EZ950 modellekkel a Panasonic a televíziós technológia határait feszegeti, hogy tökéletesen pontos képet biztosítson, eddig nem látott hűséggel visszaadva azt, amit a rendező megálmodott.

A lehető legjobb hangminőség biztosítása érdekében az EZ1000 „Dinamikus Pengehangfalait” az elismert audiomárka, a Technics mérnökei hangolták. Az EZ950 modell esetében pedig az erős, 40 Wattos hangszórók kivételes hangzást, a legújabb belsőépítészeti elvek által inspirált, modern formavilágú állvány elegáns megjelenést biztosítanak.

A 65 hüvelyk átmérőjű EZ1000 televízió, valamint a 65 hüvelykes és 55 hüvelykes EZ950 Európában 2017 júniusától lesz kapható, míg a 77 hüvelykes EZ1000 ősszel kerül a boltokba.

Hollywood az Ön otthonában

A 4K Pro HDR jellemzőkkel büszkélkedő EZ1000 és EZ950 modellek több újonnan kifejlesztett elemet tartalmaznak, ezek teljesítményét kihasználva válnak a valaha volt leglátványosabb televíziókká. Ezek közé tartozik az új generációs HDR OLED panel, az új, továbbfejlesztett Studio Colour HCX2 processzor (ami eddig példátlan pontossággal jeleníti meg a színeket), a hagyományos OLED tévék legmagasabb fényerejének mintegy kétszerese, amely a nulla feketeszint megoldással együtt olyan dinamikus tartományt hoz létre, amely meghaladja a HDR prémium minősítés követelményeit. Ahhoz, hogy teljesen ki tudja használni az ezekben rejlő lehetőségeket, a Panasonic tapasztalt hollywoodi szakembereket kért fel a képernyő jelfeldolgozásának finomhangolására. Most először válik elérhetővé a nagyközönség számára olyan minőségű TV képernyő, amely professzionális használatra is alkalmas.

Az EZ1000 és EZ950 modellekben megtalálható az új HDR fényerő fokozó, amely a HDR képminőséget optimalizálja erősen megvilágított helyiségben. Az ilyen körülmények között nehezen látható sötét jeleneteket optimalizálja a készülék, növelve a luminanciát a kevésbé fényerős helyeken, így a jelenetek az eredeti szándéknak megfelelően élvezehetők még világosabb környezetben is.

Az EZ1000, kategóriája zászlóshajója, Absolute Black szűrővel is rendelkezik. A szűrő elnyeli a környezeti fényt, hogy kiiktassa a tükröződést, így biztosítva a legtisztább, legpontosabb fekete szintet, ami különösen előnyös erősen megvilágított helységekben.

Studio Colour HCX2 feldolgozás

A Panasonic plazmatévéi és profi televíziós és filmes készülékei mindig is mintaként szolgáltak az ágazatban. Ennek az évtizedek alatt megszerzett know-hownak a betetőzése az újonnan megalkotott Studio Colour HCX2 4K processzor, amely eddig példátlan pontosságal jeleníti meg a színskálát, a kivételes feketeszinteket, és hihetetlen fényerőt biztosít a HDR OLED panelen. Az OLED tévé minden egyes képpontja saját fényt bocsát ki, ami lehetővé teszi a részletgazdag megjelenítést a sötét területeken. Ez igazi kihívás, mert relatíve nagy az ugrás a ki (nulla feketeszint) és a be (fekete fölötti) állapotok között. A plazmaképernyők gyártása során, évtizedekig csiszolódott folyamatok segítségével a Panasonic mérnökei jelentősen javítani tudták a részletgazdagságot, különösen a csaknem fekete területeken.

A Studio Colour HCX2 4K processzor finomhangolását hollywoodi szakértők végezték, hogy az OLED technológia kivételesen széles, 1 milliárd színből álló színskáláját kezelni tudja, és ezáltal a kép hűen tükrözze a filmkészítők eredeti szándékát. Az eredmény pedig a még pontosabb színvisszaadás, különösen azokon a területeken, ahol ez nagyon nehéz, például sötét árnyékoknál és erősen fényes területeken. A processzor rendkívül fontos része a színjavító rendszer, amely professzionális 3D keresőtáblákat használ. Egyedülálló módon a fényerő minden egyes fokozatához egy teljes színadatbázist tárol a chipseten, hogy mindig a legpontosabb színt tudja megjeleníteni, még a legnagyobb kihívást jelentő anyagok esetén is. Az EZ1000 és az EZ950 modellek a DCI színskála csaknem 100%-át képesek megjeleníteni, ami elengedhetetlen az igazán hű, megnövelt dinamikatartományú (HDR) képhez.

Az EZ1000 specifikációi alapján professzionális monitorként is használható. Professzionális felhasználók az USB porton keresztül feltölthetik saját színes 3D keresőtáblájukat. A képernyő tartalmazza az Imaging Science Foundation (ISF) kalibrációs beállításait és kompatibilis a Portrait Display CalMAN kalibrációs rendszerrel. Ezek a funkciók további bizonyítékokkal szolgálnak a fogyasztók számára is az EZ1000 egyedülálló képminőségének pontosságáról. Nem kell a Panasonicnak elhinnie, hogy az EZ1000-ben és az EZ950-ben megtestesülő példátlan panel- és processzorkombináció képes fantasztikusan pontos képeket alkotni. A Panasonic teljes, független tanúsítást igényelt a THX-től, így gondoskodik róla, hogy Ön pontosan az eredeti elképzelésnek megfelelően tapasztalja meg a filmkészítők vízióját.

A Panasonic az „Ultra HD Premium” minősítést is kérelmezni fogja az EZ1000 számára az audiovizuális ipar Ultra HD Szövetség elnevezésű szervezetétől. A minősítés elnyeréséhez a képernyőnek meg kell felelnie egy sor, az Ultra HD Szövetség által a kontraszt, a fényerő, a felbontás és a színek minőségével kapcsolatban meghatározott szigorú előírásnak, amelyek szükségesek a pontos és látványos HDR képélményhez.

A ma – és a holnap – HDR élményéért

A rendkívüli színhűség, a szupermély fekete színek, a soha nem látott részletgazdagság a csaknem fekete területeken és a nagy OLED fényerő az EZ1000 és EZ950 modellekben kiválóan megfelel a HDR nagykiterjedésű szín- és kontrasztskálájának. Mindkét modell tökéletesen megfelel a megnövelt dinamikatartományú képernyőkre vonatkozó szigorú iparági minimumkövetelményeknek, a HDR10 szabványnak, felbontás, bitmélység és színskála tekintetében. A HDR10 kötelező jellemző minden UHD Blu-ray tartalom esetén, és sok streaming szolgáltató, köztük a Netflix és az Amazon is használja. Azzal, hogy a Hybrid Log Gamma (HLG) HDR-rel is kompatibilis lesz (a BBC és a japán NHK fejlesztő munkája nyomán), a Panasonic egyértelműen kimutatja, elkötelezett a legújabb technológia iránt, amire a jövő televíziós műsorszórása alapulni fog.

A játékosok HDR igényeire szabva

Ahogy a HDR egyre inkább megjelenik a 4K játékkonzolokon, a Panasonic eddigi leggyorsabb 4K HDR játék módja a legprofibb, leglelkesebb játékosok igényeit is kielégíti. Az EZ1000 és EZ950 modelleken jelentősen csökkentettük a bemeneti késést, hogy a 4K HDR játékok futtatása közben – különösen ahol gyors mozgások vannak és ezért rövid reakcióidőre van szükség – jobb legyen a teljesítmény.

Új generációs operációs rendszer

Az EZ1000 és EZ950 sorozatok támogatják a Netflix, az Amazon és a YouTube részéről érkező 4K HDR streaminget.

Az EZ1000 tartalmazza a teljesen újonnan kifejlesztett My Home Screen 2.0 intelligens rendszert, amelynek célja, hogy ultra-sima és intuitív felhasználói élményt nyújtson minden, a mai tévénéző rendelkezésre álló tartalomforrásból. Az új funkciók közé tartozik a kedvencek mappáinak létrehozása több felhasználó számára, a My App gomb a távirányítón, amely testre szabható, hogy gyorsabban elérhesse a saját kedvenc tartalmát, valamint a megújult Media Player alkalmazás, amely támogatja a 4K HDR10 és hibrid Log Gamma tartalmat.

A kontinensen kapható modellek emellett támogatni fogják az IP>TV technológiát, amelynek a segítségével a műsorok más eszközökön is lejátszható adatokká alakíthatók.

Az EZ1000 és az EZ950 sorozatok támogatják a Control4 Simple Device Discovery protokollját, és már folyamatban van, hogy elnyerjék a Connects Control4 tanúsítványát. Mindkét sorozat a Crestron tanúsítványának is meg kíván majd felelni.

A legmodernebb dizájn

Az EZ1000 és az EZ950 modelleket a Panasonic Art&Interior („Művészet és Lakberendezés”) koncepciója alapján tervezték. A belsőépítészet legfontosabb elvei inspirálták a modelleket, és az elegáns dizájn és a prémium anyagok együttesen olyan esztétikus megjelenést biztosítanak, amely még a legstílusosabb otthonokat is még elegánsabbá teszi, miközben fantasztikus rugalmasságot tesz lehetővé.

A sötét fémes felületek és a látható csatlakozási felületek hiánya mindkét modell esetén elegánsan szerves benyomást kelt, és elvonja a figyelmet a készülék fizikai felépítéséről. Kategóriája zászlóshajója, az EZ1000 modell, a forma és funkció tökéletes keverékét nyújtja nagyteljesítményű Dinamikus Penghangfal rendszerével, amely az állványba van beépítve, így a képernyő mintegy lebegni látszik a hangszóró fölött.

Dinamikus Pengehangfal – a Technics hangolásában

A Panasonic az EZ1000 készülék megalkotása során nemcsak a lenyűgöző képek megjelenítésére összpontosított.

Célja volt az OLED TV legjobb hangzásának megteremtése is, ezért kifejlesztette a Dinamikus Pengehangfalat: ez egy megtévesztően vékony audiórendszer, amely nem kevesebb, mint 14 hangszóróegységet foglal magába (nyolc mély-, négy közép- és két magassugárzót, valamint egy quad passzívsugárzót a mély hangszínek erősítéséhez). Ebből a célból az elismert audió márka, a Technics mérnökei is részt vettek a Dinamikus Pengehangfal fejlesztésének minden szakaszában, a mechanikus részek és az áramkörök tervezésétől a hangolásig.

Összefoglaló a Panasonic OLED televízió-családról:

EZ1000: A létező legjobb képminőség – Hollywood az Ön otthonában (65 hüvelyk)

Master HDR OLED – eredeti Panasonic vezérlőtechnológia és egyedi fekete szűrő az OLED előnyeinek maximális kihasználásáért

Studio Colour HCX2 processzor – a profi 3D keresőtáblák pontos színekkel biztosítják a valódi hollywoodi moziélményt

Rendkívüli fényerő – az élénk HDR élménye lenyűgöző fényekkel

Absolute Black – nulla szint a fekete megjelenítésében a rendkívül pontos fekete fokozatokért

Hollywoodban hangolt kép – egy hollywoodi színmérnök végezte a hangolást, hogy a valódi moziélmény hűen közvetítse a filmkészítők eredeti szándékát.

EZ950: Valódi moziélmény – Hollywoodban hangoltuk (65 és 55 hüvelyk)

4K UHD OLED TV – új generációs televízió-technológia az elérhető legnagyobb pontosságért és kontrasztért

Studio Colour HCX2 processzor – a profi 3D keresőtáblák pontos színekkel biztosítják a valódi hollywoodi moziélményt

Rendkívüli fényerő – az élénk HDR élménye lenyűgöző fényekkel

Multi HDR támogatás – HDR10 és Hybrid Log Gamma támogatás Blu-ray-hez, streaminghez és műsorszóráshoz

Hollywoodban hangolt kép – egy hollywoodi színmérnök végezte a hangolást, hogy a valódi moziélmény hűen közvetítse a filmkészítők eredeti szándékát

Konyhai Eszközök

Több, mint elegáns sütőedény

Az európai emberek egyre inkább keresik a módját, hogy frissebb, egészségesebb ételeket fogyaszthassanak. A párolás az egyik legjobb módszer arra, hogy „gyorsan frisset” készítsen, még akkor is ha nagyon elfoglalt. A Panasonic 23 literes grillezős mikrohullámú sütők (GD38H/SD28H, NN-GD36H, NN-GD35H) a ‘Panacrunch’ grill sikerére építenek, ehhez kapcsolódik az új „gőz+tepsi” kiegészítő. Az elegáns, rozsdamentes acél fedő segítségével könnyedén kombinálható a grillezés és párolás.

A „gőz+tepsi” kiegészítő megbízható sütőeszköz, amely négy különféle elkészítési funkciót kínál. Választhat a párolás, az alacsony fokozaton való főzés, a ropogósra grillezés és a gőzzel grillezés közül, amelyekkel sokféle finom ételt készíthet el otthonában. Tegye rá a fedőt a „Panacrunch” tepsire, és a „tiszta gőz” funkció használatával megpárolhatja az ételt: a rozsdamentes acél fedő visszaveri a mikrohullámokat. Úgy, mint az eddigi „Panacrunch” kiegészítők esetében is, a tepsiben az étel alja ropogós lesz, míg a felesleges zsiradékot a grillező tepsi kivezeti oldalra.

A „gőz+tepsi” kiegészítővel sokkal többre lesz képes. A multifunkciós mikrohullámúsütő-család használatával az étel zamatos és nedvdús lesz, és a friss alapanyagokban található tápanyagokat megőrizve gyorsan készíthet jó minőségű, friss ételt.

Hatékonyság gombnyomásra, három új funkcióval

A „Gyors 30” funkcióval könnyen és egyszerűen főzhet harminc másodpercig anélkül, hogy egyéb beállításokkal kellene bajlódnia. Az „Idő hozzáadása” funkció saját igényekhez igazodó rugalmasságot tesz lehetővé a konyhában. Ha az automata programban beállított idő kevésnek bizonyul, szeretné tovább sütni, főzni az ételt, az „Idő hozzáadása” funkcióval tetszőlegesen meghosszabbíthatja az elkészítési időt. Végül pedig, ha szeretné mikrohullámú sütőjéből eltüntetni a kellemetlen ételszagot, használja az „Aqua Clean” funkciót. Egyszerűen tegyen egy pohárban vizet és egy kevés citromlét a mikrohullámú sütőbe, és nyomja meg az Aqua Clean gombot. Ezzel a funkcióval felforralja a vizet, és a mikrohullámú sütőben keletkező gőz szagtalanítja és megtisztítja a készülék belsejét, tisztítószerek használata nélkül.

Az inverter technológia előnyei

A 23 literes grillezős mikrohullámú sütő termékek másik lényeges eleme a Panasonic invertertechnológiája. A Panasonic évtizedek óta vezető szerepet tölt be a mikrohullámú termékek piacán, ennek kulcstényezője az invertertechnológia. Az inverter technológia fő jellemzője, hogy finoman szabályozza a mikrohullámok teljesítményszintjét alacsonytól magas fokozatig. Az inverter technológiát nem alkalmazó modellek esetében a készüléket csak maximumon lehet működtetni, miközben folyamatosan ki- és bekapcsol, hogy az alacsonyabb teljesítményen történő főzéshez hasonló hatást érjen el. Bizonyos ételek készítésére ez nem alkalmas, például a hal kíméletes kiolvasztása és kisbabák számára is megfelelő, pépes ételek esetén. Az inverter technológiával rendelkező Panasonic termékeknél a készülék folyamatosan szabályozza a teljesítményt a sütési folyamat közben, ezáltal optimális körülmények között készítheti el az ételt és időt takaríthat meg: frisset, gyorsan.

Ízletes és tápláló receptek könnyedén

A Panasonic rendkívül népszerű lassú gyümölcsprését egy smoothie kiegészítővel és sötétezüst dizájnnal turbózták fel. A termék tartozékaival a felhasználók könnyedén készíthetnek gyümölcsleveket, szószokat, önteteket, fagyasztott keverékeket, de ami igazán új szintet jelent, az a „smoothie tölcsér”.

Az új generációs MJ-L600SX tökéletes méregtelenítéshez vagy az egészséges életmód kiegészítésére. Erős, alacsony sebességű motorjával vágás helyett lassan préseli az összetevőket, így minimálisra csökken a hővel és levegővel való érintkezés a préselés alatt, ezáltal maximálisan megmaradnak a tápanyagok az összetevőkben a folyamat közben és nem lép fel oxidáció.

Kiváló friss kenyér, sütemények és tészta minden nap

Az új SD-ZX2522 kenyérsütőbe négy új menü-opció került: a népszerű gluténmentes kenyér-recept után a felhasználók most nagyon ízletes, gluténmentes süteményeket, tésztákat és teljes kiőrlésű kenyeret készíthetnek. Mindezt egy gyönyörű, fekete és rozsdamentes acél eszközzel, amelyen továbbfejlesztett érintőüveges kezelőfelület található.

A teljes kiőrlésű kenyérhez az SD-ZX2522 a magadagolóból adagolja a magokat a tésztába, pontosan a megfelelő időpontban (a jelenlegi modellekben erre az elején van szükség). Így tökéletes, kiválóan megsütött kenyér fog készülni.

A Panasonic komoly kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatott, hogy megalkossa azt az innovatív technológiát, ami a programozás megfelelő sorrendjét, valamint megfelelő hőmérsékletet és elkészítési időt biztosítva gondoskodik a fantasztikus ízű gluténmentes süteményekről és kenyerekről. Most már azoknak sem kell rossz ízű termékekkel kínlódniuk, akiknél a glutén fogyasztása kellemetlen következményekkel jár. Az új kenyérsütő a felhasználót és családját minden nap ellátja friss kenyérrel – a hagyományos és a gluténmentes változatok egyformán finomak.

De nem csak sütni lehet vele – az SD-ZX2522 modell új dagasztási technológiát használ, amellyel „kemény” tésztát lehet dagasztani a kiváló ízű búza- vagy gluténmentes száraztésztához. Mindezt a Panasonic azért kínálja, mert elkötelezett az egészséges és kiegyensúlyozott életmódot támogató „Tapasztalja meg a frissességet” filozófia iránt.

Vágás és aprítás könnyedén, kézi készülékkel

Az ezüstre festett MX-S401 Panasonic kézi robotgép egyedi, négy pengés vágó és aprító rendszerével, erős motorjával és vágó-tartó tartozékával új viszonyítási pontot jelent a piacon. Tökéletes választás a biztonságos és könnyed otthoni aprításhoz. A felhasználó könnyedén készíthet tápláló bébiételeket vagy lenyűgöző, ízgazdag szószokat közvetlenül tálalás előtt.

Többféle textúrájú anyagot vág fel és kever össze egyszerre, köszönhetően az erős motornak, a kivételes, 30 fokos késeknek, amelyek a készülék tartósságát növelik, és az éles alkéseknek. Az MX-S401 modell számos aprító és habverő tartozékkal rendelkezik, valamint három automata beállítással: alacsony és magas sebességfokozattal, illetve pulzáló funkcióval, annak érdekében, hogy egyenletesen aprítsa és keverje össze a különböző összetevőket. Az alacsony fokozat lassúindítási funkcióval is rendelkezik, hogy a tejszín és a szószok tökéletesen összekeveredjenek.

A biztonság érdekében az MX-S401 modell két mozdulattal kapcsolható be, valamint gyermekzár és megszakító is található benne.

Trendi színek az új reggeliző kollekcióban

Az új reggeliző kollekciót, amelyben kávéfőző, kenyérpirító és elektromos vízforraló is található, úgy tervezték, hogy színeikben összeillők legyenek a legtrendibb konyhák színvilágával – a falaktól a pultig. Jelenleg az egyetlen olyan reggeliző sorozat a piacon, amely a színválasztás fő trendjéhez igazodva vegyes színárnyalatokat kínál.

Smart Home

Rögzítsen mindent, amit szeretne és semmi olyat, amit nem szeretne

A privát szféra védelme érdekében a KX-HNC800 modellben egy egyedi, kézzel elhúzható zár található. Segítségével könnyen és gyorsan eltakarhatja a kamerát és a mikrofont minden olyan esetben, amikor nem szeretne felvételt készíteni, például amikor vendégeket fogad.

Nem maradjon le a fontos felvételekről

Az átfogó, pontos felvételek készítéséhez a KX-HNC800 modellben egy „előfelvétel funkció” található. A képfeldolgozás két másodperccel azelőtt kezdődik, hogy a kamera érzékelője aktiválja a felvételt, így még több fontos felvétel készül, mint az átlagos otthoni kamerák esetében. Tökéletes megoldás arra, hogy szemmel tartsa az otthon maradt házi kedvencét, így soha nem fog lemaradni semmiről. Könnyen és azonnal megnézheti és full HD minőségben felveheti a kedves és vicces pillanatokat. A kamera optimalizált mikrofonjával kétirányú kommunikációra is lehetőség nyílik.

Könnyedén szinkronizálható más Smart Home – Okos Otthon eszközökkel

A Panasonic KX-HNC800 egy független kamera, ami könnyedén szinkronizálható a Panasonic vezeték nélküli kommunikációval működő HUB-bal, beltéri/kültéri kamerákkal, intelligens dugaszokkal és más érzékelőkkel és a Smart Home – Okos Otthon rendszer más elemeivel.

Vezeték nélküli felügyeletet is biztosít akár nyolc okos eszközre, opcionális push értesítésekkel, ha a mozgásérzékelő jelez.

Éles, zavartalan, az egész szobát befogó felvételek

Az egymagában álló széles látószögű Panasonic KX-HNC800 az egész szobát befogja 142 fokos diagonális széles látószögével, és akár 145 órányi felvételt is készít[1].

Full HD (1080p) videót rögzíthet microSD/SDHC/SDXC kártyára vagy okostelefonra/tabletre: egyszerűen vegye ki a microSD kártyát a kamerából és helyezze bele a kiválasztott eszközbe. Ilyen módon szerződéskötés nélkül, alacsony költséggel használhatja rendszerét, szemben a felhőalapú megoldásokkal. Kivételes full HD videót rögzíthet, még gyenge fényben is. A gyors fókuszálásnak köszönhetően pontosabban állíthat élességet, így zavartalan, mozifilm minőségű videófelvételt rögzíthet, másodpercenként harminc képkockával.