A YouTube szerződést bontott ‘PewDiePie’-al

Érthető, ha valakinek fogalma sincs ‘PewDiePie‘-ról, hiszen hazánkban még nem pörög olyan magas szinten a ‘video blog’ műfaj, mint a tengerentúlon. Számos stylist, vagy fodrász, zenész stb. használja saját célból népszerűsítésre az ilyen jellegű oldalakat, ez teljesen helyénvaló a mai világban.

Ez a bizonyos ‘PewDiePie‘ fantázianevű srác a YouTube egyik legnagyobb sztárja, több mint 53 millió feliratkozóval első helyen áll, és aki ennyi emberrel osztja meg a gondolatait, az már nagyon komoly felelősséggel is tartozik az iránt, amit megoszt.

Ennek ellenére a YouTube szerződést bontott vele, amiért az elmúlt hetekben több antiszemita, viccesnek szánt videót is készített. Mindig is megosztó személyiség volt, de most sajnos túllőtt a célon. Természetesen azt csinál amit csak akar, de be kell látni, ennek súlyos következményei lesznek/lettek, hiszen nagyon komoly bevételi forrástól esett el, számszerűsítve évi 15 millió dolláros összbevételről beszélünk (úgy, hogy a befektetett összeg annyi, hogy a szobájában beszél a webkamerába).

Továbbá exkluzív szerződése volt a Disney-vel is, amit az óriáscég szintén felmondott, érthető módon.

A Svéd származású, polgári nevén Felix Arvid Ulf Kjellberg hivatalosan is elnézést kért, és elmagyarázta, hogy miért is tette az egészet, ő csak be akart mutatni egy mai társadalmi problémát, hogy az emberek mire nem képesek pár dollárért cserébe.

Forrás: The Verge